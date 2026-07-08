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Markus Krösche 2026IMAGO / Eibner
Falko Blöding

Traduzido por

Ele se encaixa perfeitamente no perfil exigido: Markus Krösche parece estar planejando uma grande contratação no Eintracht Frankfurt com o capitão da Bundesliga

Bundesliga
Mercado da bola
Bayer Leverkusen
Eintracht Frankfurt
R. Andrich

De acordo com relatos coincidentes da mídia, o Eintracht Frankfurt estaria trabalhando na contratação do jogador da seleção nacional Robert Andrich, do Bayer Leverkusen, seu rival na Bundesliga.

As publicações “Kicker” e “Bild” informam que há contato entre o time de Hesse e o meio-campista defensivo. Segundo o “Bild”, os dirigentes do Leverkusen foram informados desse interesse. No entanto, até o momento não há negociações entre os clubes.

  • Andrich ainda tem contrato com o Bayer até 2028, mas, segundo a revista “kicker”, seu futuro no clube da fábrica ainda estaria “em aberto”. Além do SGE, outros clubes da Bundesliga também teriam demonstrado interesse no jogador de 31 anos.

    É considerado muito provável que o Frankfurt, após uma pré-temporada irregular — incluindo a perda da vaga nas competições internacionais —, reforce sua posição problemática no meio-campo central. Mahmoud Dahoud já foi transferido, Hugo Larsson é considerado um dos jogadores que poderiam ser vendidos por uma quantia elevada, e o futuro de Ellyes Skhiri também é incerto.

    Andrich foi o capitão do Leverkusen na última temporada e se encaixa no perfil exigido pelo SGE de um volante robusto fisicamente. O diretor esportivo do Frankfurt, Markus Krösche, enfatizou várias vezes na reta final da temporada que faltava agressividade física aos seus jogadores. 

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  • Robert Andrichgetty

    Transferência para o Eintracht Frankfurt? Robert Andrich joga pelo Bayer Leverkusen desde 2021

    Andrich, segundo se diz, se sente bem na “Cidade das Cores” e, em princípio, pretende ficar. No entanto, ainda não está claro se ele se encaixa no esquema do novo técnico Carles Martinez, nem de que forma. Este deve mudar a formação de uma linha de três para uma de quatro defensores, o que poderia trazer consequências para Andrich.

    O ex-jogador do Heidenheim foi transferido do Union Berlin para o Bayer em 2021 por 6,5 milhões de euros. Lá, ele se tornou titular e peça fundamental, conquistando com o clube, de forma sensacional, a dobradinha de Campeonato e Copa da Alemanha em 2024.

    Na última temporada, seu desempenho oscilou, assim como o de muitos de seus companheiros de equipe. No total, ele disputou 46 partidas oficiais, nas quais marcou três gols e deu duas assistências. Com isso, o titular da Euro 2024 (19 partidas pela seleção principal) não foi convocado para a seleção alemã que disputou a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Andrich, no entanto, acompanhou a fase final como comentarista da MagentaTV.

  • As transferências recordes do Eintracht Frankfurt

    JogadoresPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Hugo EkitikeAtaquePSG202431,5 milhões de euros
    Elye WahiAtaqueOlympique de Marselha202426 milhões de euros
    Luka JovićAtaqueBenfica201922,3 milhões de euros
    Jonathan BurkardtAtaqueMainz 05202521 milhões de euros
    Ritsu DoanMeio-campoSC Freiburg202521 milhões de euros

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