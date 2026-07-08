Andrich ainda tem contrato com o Bayer até 2028, mas, segundo a revista “kicker”, seu futuro no clube da fábrica ainda estaria “em aberto”. Além do SGE, outros clubes da Bundesliga também teriam demonstrado interesse no jogador de 31 anos.

É considerado muito provável que o Frankfurt, após uma pré-temporada irregular — incluindo a perda da vaga nas competições internacionais —, reforce sua posição problemática no meio-campo central. Mahmoud Dahoud já foi transferido, Hugo Larsson é considerado um dos jogadores que poderiam ser vendidos por uma quantia elevada, e o futuro de Ellyes Skhiri também é incerto.

Andrich foi o capitão do Leverkusen na última temporada e se encaixa no perfil exigido pelo SGE de um volante robusto fisicamente. O diretor esportivo do Frankfurt, Markus Krösche, enfatizou várias vezes na reta final da temporada que faltava agressividade física aos seus jogadores.