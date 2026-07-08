As publicações “Kicker” e “Bild” informam que há contato entre o time de Hesse e o meio-campista defensivo. Segundo o “Bild”, os dirigentes do Leverkusen foram informados desse interesse. No entanto, até o momento não há negociações entre os clubes.
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Ele se encaixa perfeitamente no perfil exigido: Markus Krösche parece estar planejando uma grande contratação no Eintracht Frankfurt com o capitão da Bundesliga
Andrich ainda tem contrato com o Bayer até 2028, mas, segundo a revista “kicker”, seu futuro no clube da fábrica ainda estaria “em aberto”. Além do SGE, outros clubes da Bundesliga também teriam demonstrado interesse no jogador de 31 anos.
É considerado muito provável que o Frankfurt, após uma pré-temporada irregular — incluindo a perda da vaga nas competições internacionais —, reforce sua posição problemática no meio-campo central. Mahmoud Dahoud já foi transferido, Hugo Larsson é considerado um dos jogadores que poderiam ser vendidos por uma quantia elevada, e o futuro de Ellyes Skhiri também é incerto.
Andrich foi o capitão do Leverkusen na última temporada e se encaixa no perfil exigido pelo SGE de um volante robusto fisicamente. O diretor esportivo do Frankfurt, Markus Krösche, enfatizou várias vezes na reta final da temporada que faltava agressividade física aos seus jogadores.
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Transferência para o Eintracht Frankfurt? Robert Andrich joga pelo Bayer Leverkusen desde 2021
Andrich, segundo se diz, se sente bem na “Cidade das Cores” e, em princípio, pretende ficar. No entanto, ainda não está claro se ele se encaixa no esquema do novo técnico Carles Martinez, nem de que forma. Este deve mudar a formação de uma linha de três para uma de quatro defensores, o que poderia trazer consequências para Andrich.
O ex-jogador do Heidenheim foi transferido do Union Berlin para o Bayer em 2021 por 6,5 milhões de euros. Lá, ele se tornou titular e peça fundamental, conquistando com o clube, de forma sensacional, a dobradinha de Campeonato e Copa da Alemanha em 2024.
Na última temporada, seu desempenho oscilou, assim como o de muitos de seus companheiros de equipe. No total, ele disputou 46 partidas oficiais, nas quais marcou três gols e deu duas assistências. Com isso, o titular da Euro 2024 (19 partidas pela seleção principal) não foi convocado para a seleção alemã que disputou a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Andrich, no entanto, acompanhou a fase final como comentarista da MagentaTV.
As transferências recordes do Eintracht Frankfurt
Jogadores Posição Contratado por Ano Valor da transferência Hugo Ekitike Ataque PSG 2024 31,5 milhões de euros Elye Wahi Ataque Olympique de Marselha 2024 26 milhões de euros Luka Jović Ataque Benfica 2019 22,3 milhões de euros Jonathan Burkardt Ataque Mainz 05 2025 21 milhões de euros Ritsu Doan Meio-campo SC Freiburg 2025 21 milhões de euros
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