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Ferran TorresGetty
Yosua Arya

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'Ele se encaixa perfeitamente' - Luis Enrique reage enquanto o PSG fecha acordo de €50 milhões por Ferran Torres

Mercado da bola
F. Torres
Luis Enrique
PSG
Barcelona
La Liga
Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain concluiu a contratação de Ferran Torres, campeão da Copa do Mundo de 2026, vindo do Barcelona por € 50 milhões, em contrato até 2031. O técnico Luis Enrique expressou sua satisfação antes do Trophée des Champions, exaltando a versatilidade e a mentalidade do espanhol como uma adição importante ao seu elenco.

  • PSG fecha acordo de € 50 milhões por Torres

    O PSG oficializou a contratação do atacante espanhol Torres na manhã de sábado. O atacante de 26 anos se junta ao clube francês vindo do Barcelona em uma transferência avaliada em € 50 milhões. O campeão da Copa do Mundo de 2026 assinou um contrato de longo prazo na capital francesa. O acordo entra em vigor imediatamente e mantém o versátil internacional vinculado ao time parisiense até 2031.

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  • Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

    Enrique está encantado com a contratação versátil

    Falando em sua entrevista coletiva na véspera do Troféu dos Campeões, o técnico Enrique demonstrou enorme satisfação após a chegada do internacional espanhol. Ele deixou claro que Torres oferece exatamente a qualidade que o PSG busca no mercado.

    "Estou feliz com a chegada dele. Acho que estamos melhorando o time, estamos sempre em busca de oportunidades", explicou Enrique à imprensa. "Ele é um jogador internacional, nós o conhecemos e ele se adapta perfeitamente, porque pode jogar em qualquer lugar.

    "Com a mentalidade dele, acho importante ter esse tipo de jogador. Seguimos trabalhando com o presidente e Campos no mercado de transferências e estamos procurando melhorar o time."

  • Relação pré-existente no futebol internacional

    A transferência proporciona um reencontro emocionante entre Torres e Enrique em Paris. Os dois já se conhecem muito bem pelo trabalho anterior juntos em nível internacional.

    De fato, o ex-técnico da Espanha foi o treinador que deu originalmente a Torres sua estreia pela seleção espanhola. Essa relação já estabelecida deve se mostrar inestimável à medida que o atacante se adapta à vida na França.

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  • FBL-FRA-SUPERCUP-PSG-TRAININGAFP

    Confronto pelo Trophée des Champions à vista

    Torres chega ao PSG em um momento crucial de sua preparação de pré-temporada. O clube parisiense vai enfrentar o RC Lens no Troféu dos Campeões, com o elenco buscando conquistar o título. Resta saber se o atacante de 26 anos começará a partida ou sairá do banco.

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