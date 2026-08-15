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'Ele se encaixa perfeitamente' - Luis Enrique reage enquanto o PSG fecha acordo de €50 milhões por Ferran Torres
PSG fecha acordo de € 50 milhões por Torres
O PSG oficializou a contratação do atacante espanhol Torres na manhã de sábado. O atacante de 26 anos se junta ao clube francês vindo do Barcelona em uma transferência avaliada em € 50 milhões. O campeão da Copa do Mundo de 2026 assinou um contrato de longo prazo na capital francesa. O acordo entra em vigor imediatamente e mantém o versátil internacional vinculado ao time parisiense até 2031.
- Getty Images
Enrique está encantado com a contratação versátil
Falando em sua entrevista coletiva na véspera do Troféu dos Campeões, o técnico Enrique demonstrou enorme satisfação após a chegada do internacional espanhol. Ele deixou claro que Torres oferece exatamente a qualidade que o PSG busca no mercado.
"Estou feliz com a chegada dele. Acho que estamos melhorando o time, estamos sempre em busca de oportunidades", explicou Enrique à imprensa. "Ele é um jogador internacional, nós o conhecemos e ele se adapta perfeitamente, porque pode jogar em qualquer lugar.
"Com a mentalidade dele, acho importante ter esse tipo de jogador. Seguimos trabalhando com o presidente e Campos no mercado de transferências e estamos procurando melhorar o time."
Relação pré-existente no futebol internacional
A transferência proporciona um reencontro emocionante entre Torres e Enrique em Paris. Os dois já se conhecem muito bem pelo trabalho anterior juntos em nível internacional.
De fato, o ex-técnico da Espanha foi o treinador que deu originalmente a Torres sua estreia pela seleção espanhola. Essa relação já estabelecida deve se mostrar inestimável à medida que o atacante se adapta à vida na França.
- AFP
Confronto pelo Trophée des Champions à vista
Torres chega ao PSG em um momento crucial de sua preparação de pré-temporada. O clube parisiense vai enfrentar o RC Lens no Troféu dos Campeões, com o elenco buscando conquistar o título. Resta saber se o atacante de 26 anos começará a partida ou sairá do banco.
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