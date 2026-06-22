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Algeria v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

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Ele se deixou afetar pelas críticas? Petković decide se Zidane vai jogar contra a Jordânia

Jordânia x Argélia
Jordânia
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Copa do Mundo
V. Petkovic
L. Zidane
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Argélia

Vladimir Petković, técnico da seleção argelina, saiu em defesa do seu goleiro, Luka Zidane, após as duras críticas que ele recebeu após a partida contra a Argentina.

A estreia de Luka Zidane na Copa do Mundo não foi das melhores, já que ele sofreu três gols marcados por Lionel Messi na derrota da Argélia por 3 a 0 para a Argentina, atual campeã.

As críticas e os pedidos por uma mudança na posição de goleiro se intensificaram na Argélia nas horas que antecederam o confronto dos Guerreiros do Deserto contra a Jordânia.

Luka Zidane disputou apenas oito partidas pela seleção argelina, um número considerado insuficiente por grande parte da torcida que clama por sua substituição.

No entanto, o técnico Vladimir Petković se pronunciou para responder a essas críticas e apoiou publicamente o goleiro.

“Todos têm o direito de cometer erros. Tenho muita confiança nas habilidades de Luka”, afirmou Petković em declarações publicadas pelo jornal “As”.

  • Algeria Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Betkovic não dá importância às críticas que circulam

    Assim, sem grandes surpresas, Luka Zidane continuará defendendo a meta da Argélia, pelo menos na próxima partida contra a Jordânia.

    Petković afirmou que não dá atenção às críticas que circulam, ressaltando que está focado apenas em conquistar a vitória contra a Jordânia para manter vivas as esperanças de classificação para as oitavas de final.

    Ele enfatizou: “Não leio nada sobre as chamadas críticas. Não tenho contas nas redes sociais”.

    Luka Zidane tentará provar seu valor contra a Jordânia e confirmar sua decisão de representar a Argélia em vez da França, depois de já ter conquistado títulos com as seleções de base dos Bleus.

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