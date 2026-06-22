Ele se deixou afetar pelas críticas? Petković decide se Zidane vai jogar contra a Jordânia

Vladimir Petković, técnico da seleção argelina, saiu em defesa do seu goleiro, Luka Zidane, após as duras críticas que ele recebeu após a partida contra a Argentina.

A estreia de Luka Zidane na Copa do Mundo não foi das melhores, já que ele sofreu três gols marcados por Lionel Messi na derrota da Argélia por 3 a 0 para a Argentina, atual campeã.

As críticas e os pedidos por uma mudança na posição de goleiro se intensificaram na Argélia nas horas que antecederam o confronto dos Guerreiros do Deserto contra a Jordânia.

Luka Zidane disputou apenas oito partidas pela seleção argelina, um número considerado insuficiente por grande parte da torcida que clama por sua substituição.

No entanto, o técnico Vladimir Petković se pronunciou para responder a essas críticas e apoiou publicamente o goleiro.

“Todos têm o direito de cometer erros. Tenho muita confiança nas habilidades de Luka”, afirmou Petković em declarações publicadas pelo jornal “As”.