'Ele sabe do que o time precisa' - Robert Lewandowski elogia a contratação de Rodri pelo Barcelona ao falar sobre a emocionante saída do Camp Nou

Em entrevista à Radio Marca, Lewandowski destacou exatamente por que Rodri é o encaixe perfeito para seu ex-clube. O atacante elogiou a inteligência tática do ex-meio-campista do Man City e sua consistência comprovada nos maiores palcos internacionais.

"Ele é um jogador que sabe do que o time precisa, como jogar para frente, mas também como contribuir um pouco mais na defesa", explicou Lewandowski. "É o tipo de jogador experiente de que acho que este time precisa. É um jogador que vem atuando no mais alto nível não apenas na Copa do Mundo, mas já há muitos anos."

O artilheiro também aproveitou a oportunidade para refletir sobre sua própria passagem pela Espanha. Depois de se juntar ao Barcelona em 2022, ele teve uma passagem de quatro temporadas de muito sucesso, conquistando três títulos de La Liga e levando o prestigioso Troféu Pichichi antes de buscar um novo desafio.

"Foram quatro anos muito especiais para mim em Barcelona", acrescentou. "Mas chega um momento em que você precisa tentar algo diferente e dar um novo passo, e estou muito feliz agora."



