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'Ele sabe do que o time precisa' - Robert Lewandowski elogia a contratação de Rodri pelo Barcelona ao falar sobre a emocionante saída do Camp Nou
Atacante do Chicago Fire elogia negócios do Barcelona
Lewandowski manifestou forte aprovação à decisão do Barcelona de levar o campeão espanhol da Copa do Mundo Rodri para a Catalunha. O veterano atacante deixou o Camp Nou para se juntar ao Chicago Fire, deixando um vácuo importante de liderança no vestiário de Hansi Flick.
Para suprir essa lacuna, Flick insistiu especificamente na contratação de Rodri. O técnico do Barcelona identificou o experiente meio-campista como o candidato ideal para assumir essa responsabilidade após a saída do internacional polonês para os Estados Unidos.
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"Ele sabe do que o time precisa"
Em entrevista à Radio Marca, Lewandowski destacou exatamente por que Rodri é o encaixe perfeito para seu ex-clube. O atacante elogiou a inteligência tática do ex-meio-campista do Man City e sua consistência comprovada nos maiores palcos internacionais.
"Ele é um jogador que sabe do que o time precisa, como jogar para frente, mas também como contribuir um pouco mais na defesa", explicou Lewandowski. "É o tipo de jogador experiente de que acho que este time precisa. É um jogador que vem atuando no mais alto nível não apenas na Copa do Mundo, mas já há muitos anos."
O artilheiro também aproveitou a oportunidade para refletir sobre sua própria passagem pela Espanha. Depois de se juntar ao Barcelona em 2022, ele teve uma passagem de quatro temporadas de muito sucesso, conquistando três títulos de La Liga e levando o prestigioso Troféu Pichichi antes de buscar um novo desafio.
"Foram quatro anos muito especiais para mim em Barcelona", acrescentou. "Mas chega um momento em que você precisa tentar algo diferente e dar um novo passo, e estou muito feliz agora."
Um ajuste emocional do outro lado do Atlântico
O artilheiro também aproveitou a oportunidade para refletir sobre sua própria passagem pela Espanha. Depois de chegar ao Barcelona em 2022, vindo do Bayern de Munique, Lewandowski desfrutou de uma passagem de quatro temporadas de grande sucesso, conquistando três títulos de La Liga e vencendo o prestigioso Troféu Pichichi antes de buscar um novo desafio.
"Foram quatro anos muito especiais para mim no Barcelona", acrescentou. "Mas chega um momento em que você precisa tentar algo diferente e dar um novo passo, e estou muito feliz agora."
Lewandowski admitiu que se adaptar à vida fora da Europa exige paciência. A mudança para os Estados Unidos representa uma enorme transformação cultural e esportiva para o atacante, à medida que ele se estabelece em Chicago.
"É normal [precisar de tempo], não apenas porque estou deixando a Europa, mas também porque estou me mudando para os Estados Unidos", acrescentou.
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De olho de perto na Catalunha
Enquanto Lewandowski se concentra em se adaptar à vida no Chicago Fire e em lidar com os desafios particulares da MLS, ele pretende continuar acompanhando de perto o projeto de Flick na Espanha. Com Rodri agora como pilar do meio-campo e oferecendo uma liderança crucial, o Barcelona buscará dar sequência aos recentes sucessos domésticos.
"Não sou uma pessoa muito emotiva, sou mais frio, mas este é um momento em que sempre estarei lá para apoiar e ajudar o FC Barcelona e meus ex-companheiros de equipe", concluiu. "Estou acompanhando o que está acontecendo agora e tenho certeza de que eles vão ganhar muitos jogos."
O Barcelona espera que a previsão dele se confirme à medida que integra totalmente sua contratação de impacto para o meio-campo ao time titular.
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