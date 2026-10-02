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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
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'Ele rejeitou o Bayern' - agente de Dani Olmo revela que estrela do Barcelona recusou os gigantes alemães DUAS VEZES na carreira

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D. Olmo
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Dani Olmo recusou duas abordagens separadas do Bayern de Munique antes de concluir seu retorno dos sonhos ao Barcelona, confirmou seu representante. O internacional da Espanha optou por caminhos alternativos de desenvolvimento nas duas ocasiões, primeiro se mudando para a Bundesliga com o RB Leipzig antes de selar uma transferência de impacto de volta à Catalunha em 2024.

  • Detalhes do agente desprezaram o interesse do Bayern de Munique

    O agente de Olmo, Andy Bara, revelou que o meia-atacante do Barcelona recusou duas vezes os gigantes da Bundesliga antes de acertar seu retorno à Espanha. A primeira abordagem aconteceu durante a passagem do jogador pelo Dinamo Zagreb, antes de sua transferência de € 20 milhões para o Leipzig, em janeiro de 2020. O Bayern voltou a sondá-lo no verão de 2024, mas o armador preferiu finalizar uma mudança para o Camp Nou em um pacote total de € 62 milhões.

  • imago-sport-1057146438.jpgSven Simon

    Representante explica passos deliberados na carreira

    Bara destacou como eles mapearam com cuidado o caminho de desenvolvimento do jovem espanhol durante seus anos de formação na capital croata, resistindo à tentação de uma transferência precoce para a potência bávara.

    Falando no podcast 'Inkubator', como noticiado pelo veículo espanhol Sport, o agente detalhou por que aconselhou ativamente seu cliente a não se transferir para a Allianz Arena naquele momento: "Ele rejeitou o Bayern por minha iniciativa quando estava no Dinamo. Eu disse a ele: 'Você precisa dar outro passo', e foi isso que aconteceu."

  • A aposta catalã rende glória internacional

    Quando o Bayern retomou a busca por ele quatro anos depois, ao lado de vários outros pesos-pesados europeus, Bara admitiu que a escolha de se juntar ao Barcelona trouxe dúvidas iniciais antes de se transformar em um sucesso retumbante: "Mais tarde, ele recebeu outra oferta do Bayern como jogador do Leipzig, e o Barcelona e outros clubes também estavam interessados.

    "Escolhemos o Barcelona, o que talvez não tenha sido a melhor escolha, mas depois tudo deu certo para ele. Ele venceu a Eurocopa, a Liga das Nações, a Copa do Mundo e é um dos dez melhores jogadores da seleção. A história dele é como um filme, e estou feliz por ter feito parte dela."

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  • imago-sport-1083406144.jpgJoan Gosa

    Líderes retomam domínio na liga

    O Barcelona lidera La Liga com uma campanha impecável de 21 pontos em sete partidas, ajudado pela contribuição de três assistências de Olmo até aqui na temporada. A equipe de Hansi Flick tentará manter esse embalo quando receber o Getafe na oitava rodada após a pausa internacional, no sábado, 10 de outubro. Esse compromisso em casa representa uma oportunidade ideal para o time catalão consolidar sua liderança no campeonato nacional.

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