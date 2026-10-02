'Ele rejeitou o Bayern' - agente de Dani Olmo revela que estrela do Barcelona recusou os gigantes alemães DUAS VEZES na carreira

Bara destacou como eles mapearam com cuidado o caminho de desenvolvimento do jovem espanhol durante seus anos de formação na capital croata, resistindo à tentação de uma transferência precoce para a potência bávara.

Falando no podcast 'Inkubator', como noticiado pelo veículo espanhol Sport, o agente detalhou por que aconselhou ativamente seu cliente a não se transferir para a Allianz Arena naquele momento: "Ele rejeitou o Bayern por minha iniciativa quando estava no Dinamo. Eu disse a ele: 'Você precisa dar outro passo', e foi isso que aconteceu."