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'Ele rejeitou o Bayern' - agente de Dani Olmo revela que estrela do Barcelona recusou os gigantes alemães DUAS VEZES na carreira
Detalhes do agente desprezaram o interesse do Bayern de Munique
O agente de Olmo, Andy Bara, revelou que o meia-atacante do Barcelona recusou duas vezes os gigantes da Bundesliga antes de acertar seu retorno à Espanha. A primeira abordagem aconteceu durante a passagem do jogador pelo Dinamo Zagreb, antes de sua transferência de € 20 milhões para o Leipzig, em janeiro de 2020. O Bayern voltou a sondá-lo no verão de 2024, mas o armador preferiu finalizar uma mudança para o Camp Nou em um pacote total de € 62 milhões.
- Sven Simon
Representante explica passos deliberados na carreira
Bara destacou como eles mapearam com cuidado o caminho de desenvolvimento do jovem espanhol durante seus anos de formação na capital croata, resistindo à tentação de uma transferência precoce para a potência bávara.
Falando no podcast 'Inkubator', como noticiado pelo veículo espanhol Sport, o agente detalhou por que aconselhou ativamente seu cliente a não se transferir para a Allianz Arena naquele momento: "Ele rejeitou o Bayern por minha iniciativa quando estava no Dinamo. Eu disse a ele: 'Você precisa dar outro passo', e foi isso que aconteceu."
A aposta catalã rende glória internacional
Quando o Bayern retomou a busca por ele quatro anos depois, ao lado de vários outros pesos-pesados europeus, Bara admitiu que a escolha de se juntar ao Barcelona trouxe dúvidas iniciais antes de se transformar em um sucesso retumbante: "Mais tarde, ele recebeu outra oferta do Bayern como jogador do Leipzig, e o Barcelona e outros clubes também estavam interessados.
"Escolhemos o Barcelona, o que talvez não tenha sido a melhor escolha, mas depois tudo deu certo para ele. Ele venceu a Eurocopa, a Liga das Nações, a Copa do Mundo e é um dos dez melhores jogadores da seleção. A história dele é como um filme, e estou feliz por ter feito parte dela."
- Joan Gosa
Líderes retomam domínio na liga
O Barcelona lidera La Liga com uma campanha impecável de 21 pontos em sete partidas, ajudado pela contribuição de três assistências de Olmo até aqui na temporada. A equipe de Hansi Flick tentará manter esse embalo quando receber o Getafe na oitava rodada após a pausa internacional, no sábado, 10 de outubro. Esse compromisso em casa representa uma oportunidade ideal para o time catalão consolidar sua liderança no campeonato nacional.
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