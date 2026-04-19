Ele reclamou publicamente da falta de tempo de jogo: o VfB Stuttgart parece enfrentar forte concorrência na disputa pela contratação da estrela do FC Barcelona

No entanto, até agora, sua passagem pelo clube não tem corrido como ele gostaria. No ataque repleto de estrelas liderado por Lamine Yamal, Bardghji raramente é escalado e quase não tem tempo de jogo. Por isso, no final de março, ele expressou publicamente seu descontentamento com seu papel sob o comando do técnico Hansi Flick: “Tenho paciência, mas, sinceramente, acho que mereço jogar mais”, disse ele à Sverige Television: “Não estou cem por cento satisfeito, mas o futebol é assim. Respeito aqueles que estão no elenco há muito tempo, eles são meus companheiros de equipe. Sei do que sou capaz e tenho muita autoconfiança.”

Já no inverno circulavam rumores sobre um possível empréstimo de Bardghji. Na época, porém, teria sido justamente Flick a insistir para que ele permanecesse, a fim de não comprometer a estabilidade do elenco dos catalães. “Estou muito satisfeito com ele. Ele é excelente sempre que lhe dou confiança”, elogiou Flick.

Bardghji soma 23 partidas oficiais na temporada atual, com um total de 616 minutos em campo. Nesse período, marcou dois gols e deu quatro assistências. Nos últimos três jogos do FC Barcelona pelo campeonato, ele ficou no banco durante todo o tempo. Seu contrato com os catalães vai até 2029.