Há já algum tempo que se diz que o VfB Stuttgart está interessado em Roony Bardghji, do FC Barcelona. No entanto, a concorrência pela contratação do jogador de 20 anos é acirrada. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a Juventus de Turim está atualmente na pole position.
Traduzido por
Ele reclamou publicamente da falta de tempo de jogo: o VfB Stuttgart parece enfrentar forte concorrência na disputa pela contratação da estrela do FC Barcelona
A Juve estaria, portanto, buscando a contratação de Bardghji por empréstimo. Além da “Vecchia Signora”, outros clubes europeus também demonstraram interesse no ponta-direita sueco. Entre eles, o Real Betis de Sevilha, o FC Porto e o AS Monaco. O Barça, no entanto, não estaria, em princípio, interessado em deixar Bardghji sair — nem por empréstimo, nem em transferência definitiva.
De acordo com uma reportagem da Sky, o VfB Stuttgart já havia demonstrado interesse em Bardghji no verão passado. Na época, porém, o jogador da seleção sueca optou por se transferir do FC Copenhague para o FC Barcelona.
- AFP
Flick sobre Bardghji: "Estou muito satisfeito com ele"
No entanto, até agora, sua passagem pelo clube não tem corrido como ele gostaria. No ataque repleto de estrelas liderado por Lamine Yamal, Bardghji raramente é escalado e quase não tem tempo de jogo. Por isso, no final de março, ele expressou publicamente seu descontentamento com seu papel sob o comando do técnico Hansi Flick: “Tenho paciência, mas, sinceramente, acho que mereço jogar mais”, disse ele à Sverige Television: “Não estou cem por cento satisfeito, mas o futebol é assim. Respeito aqueles que estão no elenco há muito tempo, eles são meus companheiros de equipe. Sei do que sou capaz e tenho muita autoconfiança.”
Já no inverno circulavam rumores sobre um possível empréstimo de Bardghji. Na época, porém, teria sido justamente Flick a insistir para que ele permanecesse, a fim de não comprometer a estabilidade do elenco dos catalães. “Estou muito satisfeito com ele. Ele é excelente sempre que lhe dou confiança”, elogiou Flick.
Bardghji soma 23 partidas oficiais na temporada atual, com um total de 616 minutos em campo. Nesse período, marcou dois gols e deu quatro assistências. Nos últimos três jogos do FC Barcelona pelo campeonato, ele ficou no banco durante todo o tempo. Seu contrato com os catalães vai até 2029.
Roony Bardghji: Estatísticas na temporada 2025/26
Jogos 23 Gols 2 Assistências 4 Minutos em campo 616