No Hamburgo, algo está a mexer. Desde a transferência de Andre Hahn, em janeiro de 2017, quando foram pagos seis milhões de euros ao Borussia Mönchengladbach, o clube não investia tanto dinheiro numa contratação como neste verão.
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Ele rebenta com todos os clichés do futebolista! O HSV contratou o profissional mais invulgar da Bundesliga
E logo em dose dupla: o dinamarquês Albert Grönbaek, de 25 anos, custou 4,7 milhões de euros e chegou em definitivo do Stade Reims, depois do empréstimo iniciado em janeiro passado. Também vindo de França, o HSV contratou ainda Martin Adeline. O jogador de 22 anos, que passou pela formação do Paris Saint-Germain, foi contratado ao promovido à Ligue 1 ESTAC Troyes por quatro milhões.
«Estou ansioso por contar com o rapaz, que pode jogar em qualquer posição do meio-campo, que tem muita intensidade e, ainda assim, muita profundidade. Ele não vive apenas da velocidade, mas também da vontade de correr e de se movimentar», disse o treinador Merlin Polzin sobre o internacional sub-20 francês por oito vezes, que na época passada chamou a atenção na 2. Liga com onze golos e 13 assistências (ninguém teve mais assistências!) em 36 jogos oficiais. Está nomeado para o prémio de melhor jogador da Ligue 2.
«Ele tem algo que nós ainda não temos. Essa intensidade e vontade de disputar duelos. O facto de não se definir apenas pela vontade de jogar futebol, mas também pelo trabalho duro», continuou Polzin, encantado. Estas frases também podem ser aplicadas a Adeline enquanto pessoa. Porque, com ele, o HSV contratou provavelmente o profissional mais invulgar da Bundesliga.
- AFP
Martin Adeline teve aulas de teatro no ex-clube Troyes
Adeline, que cresceu como filho único, tem interesses que normalmente não se associam ao meio do futebol. O francês gosta, por exemplo, de cinema, exposições de arte ou viagens. Em Troyes, teve aulas de teatro. "Sou curioso por natureza. O meu interesse por este tipo de atividades deve-se em parte à minha educação. A minha mãe viajou muitas vezes comigo e permitiu-me conhecer diferentes culturas e paisagens", explicou certa vez numa entrevista.
Adeline disse uma vez que o mais difícil na vida de futebolista é a solidão. Quando, em 2018, se transferiu com 14 anos para a equipa sub-17 do PSG, teve muitas dificuldades nos primeiros meses. Regularmente, ficava a chorar na casa de banho do internato parisiense e pensava em desistir.
Estas experiências, assim como o fim repentino anos mais tarde no Stade Reims, não fizeram com que a sua ambição futebolística de chegar ao mais alto nível fosse quebrada. Mas, aos poucos, foi percebendo que ele próprio tem de fazer algo para dar sentido à sua vida fora do desporto.
- AFP
Martin Adeline quer «desligar-se da bolha do futebol»
"Ainda só tenho 21 anos, mas isso não quer dizer que dedique todo o meu coração e alma ao futebol!", disse ele no ano passado. "Gosto de trocar ideias com pessoas de outras áreas profissionais para alargar os meus horizontes. Tento encontrar um equilíbrio interior, desligar-me da bolha do futebol e continuar a desenvolver-me como pessoa."
Depois da sua primeira época no Troyes, Adeline tomou então, em junho de 2025, a decisão de passar o período sem futebol a fazer viagens de mochila às costas. Também porque os seus amigos ainda estavam ocupados com os estudos e tinham planeado as férias para agosto.
Adeline partiu então sozinho. "Estava frustrado por ter perdido a vida de estudante, por não me ter sentado em anfiteatros a assistir a aulas. Por isso pensei: porque não estudar no estrangeiro? Pareceu-me uma forma segura de conhecer jovens", disse ao L'Equipe.
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As viagens de Martin Adeline: de Sevilha a Dublin
Adeline voou então para Sevilha, para frequentar cursos de línguas todos os dias, das 9h às 13h. O problema: não havia jovens a participar. "Eu pensava que era uma universidade, mas tinha-me enganado. O meu melhor amigo lá era um alemão de 50 anos. Ficámos amigos e fomos conhecer a cidade", contou Adeline.
Com outros estudantes, acabou por surgir uma pelada num campo de bairro. No entanto, Adeline não revelou por que razão sabia lidar tão bem com a bola: "Não queria ser colocado numa caixa, caso contrário fica-se com uma imagem distorcida."
De Sevilha, seguiu para a capital irlandesa, Dublin, apenas com bagagem de mão, uma pequena mochila e quatro conjuntos de roupa. Adeline instalou-se numa residência estudantil clássica: secretária, cama e chuveiro, não havia mais nada. "Era exatamente isso que eu queria. E pensei: tiro o chapéu aos estudantes", disse, antes de frequentar mais cursos de línguas.
- PsnewZ
Abertura a novas experiências graças à mãe
Adeline fez algumas amizades e, à tarde, houve tempo para fazer turismo. "Foi como uma caça ao tesouro. Partilhámos sentimentos intensos. Na despedida, estivemos perto das lágrimas. Tivemos a sensação de ter vivido algo mágico", recordou.
O percurso seguinte levou-o, juntamente com um amigo de infância, numa road trip espontânea pelo sul da Irlanda, antes de regressar por pouco tempo a Troyes, apenas para partir pouco depois rumo ao oeste dos Estados Unidos. Lá, Adeline percorreu a região num autocarro escolar com dez pessoas entre os 25 e os 37 anos. O facto de todos serem mais velhos do que ele "foi muito conveniente para mim", disse. Porque: "Pensei que assim iríamos certamente ter conversas profundas."
É à mãe que deve esta abertura ao novo e esta capacidade de sair da própria zona de conforto. Ela preferia gastar o dinheiro em viagens em vez de bens de consumo. Com o objetivo de fazer, todos os anos, três viagens com o filho. "Visitámos capitais europeias e, no verão, fazíamos uma grande viagem, aos Estados Unidos, ao Canadá, à Namíbia", disse Adeline.
- PsnewZ
Martin Adeline joga no HSV pela primeira vez na carreira fora de França
A sua "procura por ligação humana" associada às viagens, como a descreveu o reforço do HSV, deverá agora, muito provavelmente, continuar também no seu novo ambiente nos Rothosen. Pela primeira vez na carreira, Adeline joga fora de França. A mãe acompanha-o para Hamburgo.
Ele está confiante de que vai conseguir integrar-se, também graças às experiências que acumulou fora dos relvados. "Sei que me consigo adaptar a qualquer ambiente, seja num subúrbio ou no mundo dos ricos", disse.
Martin Adeline: os dados de desempenho da sua carreira
Período Equipa Jogos oficiais Golos Assistências 2022-2024 Stade Reims 18 4 1 2023 AF Rodez (empréstimo) 8 0 0 2023-2024 FC Annecy (empréstimo) 23 2 3 2024-2026 ESTAC Troyes 63 13 15 desde 2026 Hamburger SV
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