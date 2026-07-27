E logo em dose dupla: o dinamarquês Albert Grönbaek, de 25 anos, custou 4,7 milhões de euros e chegou em definitivo do Stade Reims, depois do empréstimo iniciado em janeiro passado. Também vindo de França, o HSV contratou ainda Martin Adeline. O jogador de 22 anos, que passou pela formação do Paris Saint-Germain, foi contratado ao promovido à Ligue 1 ESTAC Troyes por quatro milhões.

«Estou ansioso por contar com o rapaz, que pode jogar em qualquer posição do meio-campo, que tem muita intensidade e, ainda assim, muita profundidade. Ele não vive apenas da velocidade, mas também da vontade de correr e de se movimentar», disse o treinador Merlin Polzin sobre o internacional sub-20 francês por oito vezes, que na época passada chamou a atenção na 2. Liga com onze golos e 13 assistências (ninguém teve mais assistências!) em 36 jogos oficiais. Está nomeado para o prémio de melhor jogador da Ligue 2.

«Ele tem algo que nós ainda não temos. Essa intensidade e vontade de disputar duelos. O facto de não se definir apenas pela vontade de jogar futebol, mas também pelo trabalho duro», continuou Polzin, encantado. Estas frases também podem ser aplicadas a Adeline enquanto pessoa. Porque, com ele, o HSV contratou provavelmente o profissional mais invulgar da Bundesliga.