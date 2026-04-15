"Tal como tem acontecido há quase duas décadas, o mundo do futebol está novamente maravilhado com Manuel Neuer. Mais uma vez", começou Lahm, na véspera da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Bayern de Munique e o Real Madrid (quarta-feira, 21h), em um artigo detalhado para o The Athletic.
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"Ele realmente deveria ter ganhado a Bola de Ouro": lenda do Bayern explica como Manuel Neuer faz até mesmo Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, do Real Madrid, parecerem piores
A atuação de Neuer na vitória fora de casa do Bayern por 2 a 1 na partida de ida, na semana passada, quando ele fez várias defesas espetaculares, foi “fantástica”, elogiou Lahm. A aclamada atuação do goleiro, agora com 40 anos, no Bernabéu o fez lembrar de dois jogos marcantes da carreira de Neuer.
Primeiro, à final da Liga dos Campeões de 2020, que o Bayern venceu contra o Paris Saint-Germain também graças às espetaculares defesas de Neuer contra os então astros do PSG, Neymar e Kylian Mbappé. “Em segundo lugar, me senti transportado de volta à final da Copa do Mundo de 2014”, revelou Lahm, que na época esteve em campo na vitória da Alemanha por 1 a 0 na prorrogação contra a Argentina, no Rio de Janeiro.
Neuer pode não ter precisado “defender um único chute” naquela final, mas isso “ilustrou perfeitamente onde estão alguns de seus maiores pontos fortes”, enfatizou o ex-capitão da seleção alemã. Por que isso acontece? “Neuer intimida os atacantes — ele influencia a qualidade de suas finalizações”, explicou Lahm, que também jogou ao lado de Neuer no Bayern por seis anos e encerrou sua carreira em 2017, após 517 partidas pelo FCB.
Lahm desenvolveu sua tese: “Contra Neuer, não basta arriscar 80% no chute, nem mesmo 100% são suficientes. Você precisa arriscar 110%.” Para superar o goleiro do Bayern, não se pode escolher entre força ou precisão, mas “é preciso ter as duas coisas para marcar – e, na maioria das vezes, ambas na perfeição. É por isso que alguns chutes acabam indo para fora ou por cima. Ou não são precisos o suficiente”, disse Lahm.
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Philipp Lahm: Manuel Neuer influencia a qualidade das finalizações mesmo dos melhores atacantes
A aura de invencibilidade absoluta de Neuer fazia com que até mesmo os maiores nomes da modalidade não conseguissem dar aquele toque decisivo nas suas finalizações. “Na final de 2014, Lionel Messi e Gonzalo Higuaín chutaram com tanta precisão em alguns momentos que acabaram desperdiçando chances que, na maioria das vezes, costumam converter em gols. E na semana passada, em Madri, Vinícius Júnior e Kylian Mbappé erraram os chutes durante a partida porque as defesas de Neuer haviam deixado uma forte impressão neles”, afirma Lahm com convicção.
Neuer é “um goleiro do século” e “o Sr. Invencível”, continuou a elogiar o jogador de 42 anos. “Como atacante, você se depara com um urso pardo. Mas, ao mesmo tempo, Manuel é um goleiro que dispensa espetacularidades e floreios. Ele não faz voos desnecessários nem movimentos teatrais cujo único sentido seja o show. [...] Quando uma bola era defendível, ele sempre a neutralizava da maneira mais eficaz.”
Como Neuer é, além disso, um jogador de futebol tão bom, “fica muito mais fácil para a equipe jogar por ele em situações de pressão”, destacou Lahm. “Sempre tivemos essa confiança nele e ele nos ofereceu uma opção em quase todas as situações.”
Manuel Neuer "realmente deveria ter ganhado a Bola de Ouro"
No segundo confronto contra o Real, o Bayern precisará novamente de um Neuer em plena forma para garantir a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões. O contrato do experiente goleiro, que já teve de desmentir várias vezes as especulações sobre um possível retorno à seleção alemã para a Copa do Mundo, expira no final da temporada. Ainda não se sabe se Neuer renovará por mais um ano, mas a tendência atual parece apontar para a continuação de sua carreira.
“Não sei como Manuel vai decidir”, disse Lahm, que, ao avaliar a condição física do ex-goleiro da seleção, admitiu: “O Neuer de hoje provavelmente já perdeu de 10 a 15% de sua antiga forma física.” Em Madri, porém, ele “não defendeu nenhuma bola ‘impossível’”, explicou Lahm. “Seu ponto forte era a calma absoluta, a presença e a concentração. Muitos goleiros reagem mal, especialmente em jogos importantes. Mas é justamente nessas horas que Manuel Neuer mostra sua verdadeira classe. Com essa qualidade, ele ajuda as equipes a conquistarem títulos — mesmo agora.”
Neuer está “no mesmo patamar dos maiores da história do futebol, no mesmo nível de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo”, elogiou Lahm ao seu ex-companheiro de equipe. “E ele realmente deveria ter ganhado a Bola de Ouro em algum momento. Quem não concordaria com isso?”
Em 2014, depois de ter desempenhado um papel decisivo na conquista do título mundial pela Alemanha, Neuer foi quem mais chegou perto. Mas simplesmente não havia como passar por Messi e Ronaldo; com o terceiro lugar, o goleiro do Bayern alcançou naquele ano sua melhor colocação no Ballon d’Or. Como melhor goleiro do mundo, porém, Neuer foi premiado nada menos que cinco vezes (de 2013 a 2016 e em 2020).
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Os maiores títulos de Manuel Neuer
Campeão mundial (1 vez)
2014 (Alemanha)
Vencedor da Liga dos Campeões (2x)
2013 e 2020 (FC Bayern de Munique)
Campeão alemão (12 vezes)
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2025 (FC Bayern de Munique)
Campeão Mundial de Clubes (2x)
2014 e 2021 (FC Bayern de Munique)
Campeão da Copa da Alemanha (6 vezes)
2011 (FC Schalke 04), 2013, 2014, 2016, 2019 e 2020 (FC Bayern de Munique)
Campeão Europeu Sub-21 (1 vez)
2009 (Alemanha)