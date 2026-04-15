"Ele realmente deveria ter ganhado a Bola de Ouro": lenda do Bayern explica como Manuel Neuer faz até mesmo Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, do Real Madrid, parecerem piores

A atuação de Neuer na vitória fora de casa do Bayern por 2 a 1 na partida de ida, na semana passada, quando ele fez várias defesas espetaculares, foi “fantástica”, elogiou Lahm. A aclamada atuação do goleiro, agora com 40 anos, no Bernabéu o fez lembrar de dois jogos marcantes da carreira de Neuer.

Primeiro, à final da Liga dos Campeões de 2020, que o Bayern venceu contra o Paris Saint-Germain também graças às espetaculares defesas de Neuer contra os então astros do PSG, Neymar e Kylian Mbappé. “Em segundo lugar, me senti transportado de volta à final da Copa do Mundo de 2014”, revelou Lahm, que na época esteve em campo na vitória da Alemanha por 1 a 0 na prorrogação contra a Argentina, no Rio de Janeiro.

Neuer pode não ter precisado “defender um único chute” naquela final, mas isso “ilustrou perfeitamente onde estão alguns de seus maiores pontos fortes”, enfatizou o ex-capitão da seleção alemã. Por que isso acontece? “Neuer intimida os atacantes — ele influencia a qualidade de suas finalizações”, explicou Lahm, que também jogou ao lado de Neuer no Bayern por seis anos e encerrou sua carreira em 2017, após 517 partidas pelo FCB.

Lahm desenvolveu sua tese: “Contra Neuer, não basta arriscar 80% no chute, nem mesmo 100% são suficientes. Você precisa arriscar 110%.” Para superar o goleiro do Bayern, não se pode escolher entre força ou precisão, mas “é preciso ter as duas coisas para marcar – e, na maioria das vezes, ambas na perfeição. É por isso que alguns chutes acabam indo para fora ou por cima. Ou não são precisos o suficiente”, disse Lahm.