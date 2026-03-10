“Ele queria uma banheira de hidromassagem aos pés da cama!” – Revelado o perigoso projeto fracassado da mansão de Cristiano Ronaldo em Manchester

Enquanto construía sua coleção de propriedades e supercarros, Ronaldo queria construir uma mansão épica no noroeste da Inglaterra. Ele foi apresentado ao renomado arquiteto português Eduardo Souto Moura por meio de seu amigo íntimo Antonio Salvador, um homem que viria a se tornar presidente do Sporting Braga.

O projeto nunca saiu do papel, por uma série de razões, com Souto Moura contando ao Público tudo sobre suas discussões com Ronaldo, que fazia pausas regulares para treinar e apresentava alguns pedidos bizarros.

Ele disse: “Fui sugerido a ele por um amigo seu, um empreiteiro [Salvador] que mais tarde se tornou presidente do Braga e que disse a Ronaldo que eu tinha construído o Estádio do Braga. Ele me perguntou se eu queria construir a casa de Ronaldo e eu disse que sim.

“Tive uma reunião com ele. Fui a Manchester. Entrei num avião, fui até lá e perguntei: 'Como você quer a casa e assim por diante'. As coisas de sempre. Mas ele é um cara único. Fiquei impressionado porque ele interrompia a conversa a cada 15 minutos porque ia treinar. Eu entendo o Ronaldo, isso é resultado de um esforço titânico.

“Mas a casa não foi adiante porque ele tinha comprado um terreno com uma grande área, mas a casa era tão grande que 16 sobreiros teriam que ser cortados. Eu disse a ele: 'Não vou cortar sobreiros. Teremos que mudar de terreno'. Ele ficou bravo com o agente e me disse: 'Vou para o Real Madrid e não vou construir uma casa'.”