“Ele queria uma banheira de hidromassagem aos pés da cama!” – Revelado o perigoso projeto fracassado da mansão de Cristiano Ronaldo em Manchester
Ronaldo adquiriu o gosto pela vida luxuosa na Inglaterra.
Ronaldo era uma estrela em ascensão durante sua passagem inicial pelo Old Trafford, com os grandes clubes da Premier League proporcionando-lhe a plataforma para construir seu status de GOAT (Greatest Of All Time, o melhor de todos os tempos). Ele conquistou a primeira de suas cinco coroas da Liga dos Campeões e várias Bolas de Ouro enquanto trabalhava sob o comando de Sir Alex Ferguson em Manchester.
Foi nessa época, à medida que seu status global e seu salário cresciam, que Ronaldo adquiriu o gosto pela vida luxuosa. Ele agora está trabalhando com o contrato mais lucrativo do futebol mundial, no time Al-Nassr, da Saudi Pro League, que lhe rende cerca de £ 500.000 por dia, e é proprietário de um jato particular de £ 61 milhões (US$ 82 milhões).
Ronaldo queria construir uma mansão épica
Enquanto construía sua coleção de propriedades e supercarros, Ronaldo queria construir uma mansão épica no noroeste da Inglaterra. Ele foi apresentado ao renomado arquiteto português Eduardo Souto Moura por meio de seu amigo íntimo Antonio Salvador, um homem que viria a se tornar presidente do Sporting Braga.
O projeto nunca saiu do papel, por uma série de razões, com Souto Moura contando ao Público tudo sobre suas discussões com Ronaldo, que fazia pausas regulares para treinar e apresentava alguns pedidos bizarros.
Ele disse: “Fui sugerido a ele por um amigo seu, um empreiteiro [Salvador] que mais tarde se tornou presidente do Braga e que disse a Ronaldo que eu tinha construído o Estádio do Braga. Ele me perguntou se eu queria construir a casa de Ronaldo e eu disse que sim.
“Tive uma reunião com ele. Fui a Manchester. Entrei num avião, fui até lá e perguntei: 'Como você quer a casa e assim por diante'. As coisas de sempre. Mas ele é um cara único. Fiquei impressionado porque ele interrompia a conversa a cada 15 minutos porque ia treinar. Eu entendo o Ronaldo, isso é resultado de um esforço titânico.
“Mas a casa não foi adiante porque ele tinha comprado um terreno com uma grande área, mas a casa era tão grande que 16 sobreiros teriam que ser cortados. Eu disse a ele: 'Não vou cortar sobreiros. Teremos que mudar de terreno'. Ele ficou bravo com o agente e me disse: 'Vou para o Real Madrid e não vou construir uma casa'.”
Algumas das bizarras exigências de Ronaldo em relação à construção foram reveladas
Souto Moura acrescentou alguns detalhes curiosos que Ronaldo esperava ver incluídos em sua luxuosa residência: “Ele queria uma jacuzzi ao pé da cama, e eu disse a ele: 'Não, você vai se afogar; vai acordar grogue e ainda cair na jacuzzi!' Havia coisas que eu não faria, só isso. Ele entendeu e riu.
Ele ainda não era uma grande estrela; era alguém com quem se podia conversar. E tinha uma obsessão pela família, era uma comunidade. A casa tinha 10 quartos... Mas foi uma boa experiência, a relação que tive com ele.”
Ronaldo pronto para vender propriedade à beira-mar no valor de 25 milhões de euros em Portugal
Ronaldo não tem tido muita sorte quando se trata de novas construções. As obras de uma impressionante propriedade à beira-mar em sua terra natal foram concluídas após quase seis anos de esforços. A mansão está avaliada, segundo a Semana, em € 25 milhões (£ 22 milhões/$ 30 milhões), colocando-a “entre as casas particulares mais caras de Portugal atualmente”.
A casa foi construída em um “enclave residencial exclusivo” a apenas 200 metros do mar. No entanto, o meio de comunicação português V+ Fama afirmou que Ronaldo e sua futura esposa, Georgina Rodriguez, podem nunca se mudar para lá.
Eles relatam que CR7 “poderia realizar seu casamento na propriedade — o que seria outra reviravolta chocante — antes de vendê-la”. Ronaldo teria preocupações “com a falta de privacidade que lhe é oferecida”.
A mansão em questão tem “duas piscinas, uma garagem projetada para abrigar até 20 carros e interiores com acabamentos luxuosos”. Ela vem com “uma gama completa de comodidades, desde piscinas internas e externas até academia, spa, cinema privado e jardins generosos”.
Diz-se que ela vem com “os materiais mais caros do mercado, como mármore italiano e torneiras de ouro maciço, e acessórios exclusivos, como um mural da Louis Vuitton projetado especialmente para eles”. Ronaldo pode descartar a propriedade como mais uma experiência fracassada, assim como sua proposta de “jacuzzi ao pé da cama”.
