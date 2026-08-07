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Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26Getty
Yosua Arya

Traduzido por

'Ele queria sair' - diretor do Newcastle confirma que Bruno Guimaraes forçou transferência para o Arsenal após apelo emocional para ser negociado

Mercado da bola
B. Guimaraes
Arsenal
Newcastle
Premier League

O Newcastle concordou em vender o capitão Bruno Guimaraes ao Arsenal em um acordo de £ 75 milhões. O meio-campista brasileiro forçou a transferência depois de informar emocionalmente à diretoria do clube que não queria mais jogar em Tyneside.

  • Guimaraes a caminho do Arsenal por £ 75 milhões

    O Arsenal está prestes a concluir uma transferência de £ 75 milhões pelo capitão do Newcastle, Guimaraes, após um avanço nas negociações. O meio-campista brasileiro teria se despedido em lágrimas de companheiros de equipe e membros da comissão no camp de pré-temporada, na Espanha. A transferência representa um grande golpe para o Newcastle, que não pretendia vender seu líder talismânico neste verão. No entanto, o clube se viu obrigado a agir depois que o jogador de 28 anos pediu explicitamente para sair.

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  • Bruno GuimaraesGetty

    Apelo emocionado do capitão forçou a mão do Newcastle

    O diretor esportivo do Newcastle, Ross Wilson, admitiu que vender Guimaraes nunca fez parte da estratégia do clube para a janela de verão. No entanto, a diretoria teve de reagir quando o capitão deixou clara sua posição.

    "O que tivemos de ponderar foi, com muito respeito ao Bruno pela maneira como se comportou conosco, e também de forma muito emocional, ele basicamente nos disse que queria sair e seguir em frente", disse Wilson, em declaração reproduzida pela BBC.

    "Isso não significa que ele pode sair, mas certamente faz parte do nosso pensamento quando chegamos a uma determinada faixa de valores. Não faz sentido dizer que isso fazia parte da nossa estratégia e estava nos nossos planos para este verão, porque não estava. Mas temos de ser flexíveis e reagir às coisas que acontecem."

  • Satisfação financeira apesar de grande perda no elenco

    Guimaraes se torna o quarto jogador importante a deixar o Newcastle em menos de um ano. Sandro Tonali e Anthony Gordon se juntaram recentemente a Tottenham e Barcelona, respectivamente, enquanto Alexander Isak se transferiu para o Liverpool no verão passado. O diretor-executivo David Hopkinson confirmou que o Arsenal inicialmente apresentou valores mais baixos pelo meio-campista, que completa 29 anos em novembro. Ainda assim, o Newcastle garantiu uma taxa que atendeu às suas expectativas financeiras.

    "Você está lidando com agentes muito sofisticados de cada lado", disse ele. "É assim que uma negociação funciona. É uma taxa que nos satisfaz. Se você quiser dar um viés de merchandising a isso, é a maior taxa por um jogador naquela posição e naquela idade, e todas essas coisas entram em jogo.

    "É um bom negócio para o Newcastle United? Acredito que sim, mas o Arsenal está levando um jogador e uma pessoa muito especiais. Do ponto de vista financeiro, funcionou para os dois lados."

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    Newcastle busca substitutos experientes para o meio-campo

    O Newcastle agora está trabalhando ativamente no mercado para contratar um substituto direto antes do fechamento da janela de transferências em 1º de setembro. O clube planeja fazer mais algumas contratações além de um novo meio-campista. Quatro dos cinco reforços de verão do Newcastle têm 20 anos ou menos. Como resultado, o Newcastle está priorizando um jogador com mais experiência em alto nível para substituir seu capitão de saída.

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