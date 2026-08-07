O diretor esportivo do Newcastle, Ross Wilson, admitiu que vender Guimaraes nunca fez parte da estratégia do clube para a janela de verão. No entanto, a diretoria teve de reagir quando o capitão deixou clara sua posição.

"O que tivemos de ponderar foi, com muito respeito ao Bruno pela maneira como se comportou conosco, e também de forma muito emocional, ele basicamente nos disse que queria sair e seguir em frente", disse Wilson, em declaração reproduzida pela BBC.

"Isso não significa que ele pode sair, mas certamente faz parte do nosso pensamento quando chegamos a uma determinada faixa de valores. Não faz sentido dizer que isso fazia parte da nossa estratégia e estava nos nossos planos para este verão, porque não estava. Mas temos de ser flexíveis e reagir às coisas que acontecem."