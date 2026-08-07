Getty
Traduzido por
'Ele queria sair' - diretor do Newcastle confirma que Bruno Guimaraes forçou transferência para o Arsenal após apelo emocional para ser negociado
Guimaraes a caminho do Arsenal por £ 75 milhões
O Arsenal está prestes a concluir uma transferência de £ 75 milhões pelo capitão do Newcastle, Guimaraes, após um avanço nas negociações. O meio-campista brasileiro teria se despedido em lágrimas de companheiros de equipe e membros da comissão no camp de pré-temporada, na Espanha. A transferência representa um grande golpe para o Newcastle, que não pretendia vender seu líder talismânico neste verão. No entanto, o clube se viu obrigado a agir depois que o jogador de 28 anos pediu explicitamente para sair.
- Getty
Apelo emocionado do capitão forçou a mão do Newcastle
O diretor esportivo do Newcastle, Ross Wilson, admitiu que vender Guimaraes nunca fez parte da estratégia do clube para a janela de verão. No entanto, a diretoria teve de reagir quando o capitão deixou clara sua posição.
"O que tivemos de ponderar foi, com muito respeito ao Bruno pela maneira como se comportou conosco, e também de forma muito emocional, ele basicamente nos disse que queria sair e seguir em frente", disse Wilson, em declaração reproduzida pela BBC.
"Isso não significa que ele pode sair, mas certamente faz parte do nosso pensamento quando chegamos a uma determinada faixa de valores. Não faz sentido dizer que isso fazia parte da nossa estratégia e estava nos nossos planos para este verão, porque não estava. Mas temos de ser flexíveis e reagir às coisas que acontecem."
Satisfação financeira apesar de grande perda no elenco
Guimaraes se torna o quarto jogador importante a deixar o Newcastle em menos de um ano. Sandro Tonali e Anthony Gordon se juntaram recentemente a Tottenham e Barcelona, respectivamente, enquanto Alexander Isak se transferiu para o Liverpool no verão passado. O diretor-executivo David Hopkinson confirmou que o Arsenal inicialmente apresentou valores mais baixos pelo meio-campista, que completa 29 anos em novembro. Ainda assim, o Newcastle garantiu uma taxa que atendeu às suas expectativas financeiras.
"Você está lidando com agentes muito sofisticados de cada lado", disse ele. "É assim que uma negociação funciona. É uma taxa que nos satisfaz. Se você quiser dar um viés de merchandising a isso, é a maior taxa por um jogador naquela posição e naquela idade, e todas essas coisas entram em jogo.
"É um bom negócio para o Newcastle United? Acredito que sim, mas o Arsenal está levando um jogador e uma pessoa muito especiais. Do ponto de vista financeiro, funcionou para os dois lados."
- AFP
Newcastle busca substitutos experientes para o meio-campo
O Newcastle agora está trabalhando ativamente no mercado para contratar um substituto direto antes do fechamento da janela de transferências em 1º de setembro. O clube planeja fazer mais algumas contratações além de um novo meio-campista. Quatro dos cinco reforços de verão do Newcastle têm 20 anos ou menos. Como resultado, o Newcastle está priorizando um jogador com mais experiência em alto nível para substituir seu capitão de saída.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.