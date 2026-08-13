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'Ele queria fazer sua estreia' - a fome de Bruno Guimaraes impressionou Mikel Arteta enquanto o Arsenal empatou com o Como em amistoso
Arteta fica impressionado com o impacto imediato de Guimaraes
Arteta admitiu que ficou impressionado com a vontade imediata demonstrada por Guimaraes de entrar em campo após sua transferência de grande repercussão. O internacional brasileiro fez sua primeira aparição com a camisa do Arsenal no segundo tempo do amistoso de quarta-feira contra a equipe italiana. Apesar de ter feito apenas algumas sessões de treino desde seu retorno após a pausa pós-Copa do Mundo, Guimaraes pareceu afiado e pronto para se integrar ao meio-campo do campeão da Premier League.
"Ele só teve três sessões de treino, mas foi bem. Ele estava realmente forçando para jogar alguns minutos hoje", disse Arteta aos repórteres. O espanhol observou que a motivação do jogador ficou clara desde o momento em que ele chegou ao centro de treinamento. "Ele queria fazer sua estreia e ter imediatamente a sensação de jogar diante dos nossos torcedores. Você percebe isso na hora. Acredito que há uma conexão forte em jogo, e isso vai nos tornar melhores."
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Sentimentos mistos na última partida da pré-temporada
A partida em si trouxe uma mistura de experimentação tática e destaques individuais, começando com um gol da sensação adolescente Myles Lewis-Skelly. O jogador de 19 anos, que tem sido alvo de intensa especulação sobre uma possível saída do clube, aproveitou uma falha de concentração do goleiro do Como, Jean Butez, para colocar os mandantes em vantagem. Comemorando com um gesto de coração para os fiéis do Emirates, a atuação de Lewis-Skelly serviu como lembrete da profundidade existente na base do Arsenal.
No entanto, a vantagem não durou até o intervalo, já que Martin Baturina encontrou um caminho para superar Kepa Arrizabalaga e empatar para os visitantes. O empate fez com que o jogo acabasse indo para uma disputa de pênaltis após a partida, para o entretenimento dos torcedores, e o Arsenal venceu por 4 a 3 graças à cobrança decisiva do também recém-chegado Christos Tzolis.
Em busca de títulos e da felicidade dos torcedores
Enquanto isso, o meio-campista Mikel Merino, que esteve entre os que voltaram ao grupo na quarta-feira, destacou a fome coletiva do elenco para seguir conquistando troféus. A mentalidade dentro do vestiário parece ser de melhoria constante e de um desejo de retribuir a lealdade dos torcedores do Arsenal, que viram sua equipe voltar ao topo do futebol inglês mais uma vez.
"É mais uma final e queremos vencer, queremos dar mais alegria aos torcedores", afirmou. "Mas, especialmente por nós, queremos competir. Vestir esta camisa e este escudo significa muito, e isso passa por dar tudo de si e jogar no nosso melhor nível."
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Flexibilidade tática e o caminho até a Community Shield
Apesar da empolgação em torno das novas contratações e do retorno de astros, Arteta adotou uma abordagem cautelosa na gestão do elenco durante a partida contra o Como. Nomes importantes como Rice, Martin Zubimendi e Bukayo Saka ficaram totalmente fora da relação para o jogo para garantir que estejam totalmente recuperados de seus compromissos em torneios de verão. O momento da estreia de Guimaraes é particularmente crucial, dado o estado do elenco do Arsenal. O Arsenal está programado para enfrentar o Manchester City no domingo, pela Community Shield.
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