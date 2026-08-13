'Ele queria fazer sua estreia' - a fome de Bruno Guimaraes impressionou Mikel Arteta enquanto o Arsenal empatou com o Como em amistoso

Arteta admitiu que ficou impressionado com a vontade imediata demonstrada por Guimaraes de entrar em campo após sua transferência de grande repercussão. O internacional brasileiro fez sua primeira aparição com a camisa do Arsenal no segundo tempo do amistoso de quarta-feira contra a equipe italiana. Apesar de ter feito apenas algumas sessões de treino desde seu retorno após a pausa pós-Copa do Mundo, Guimaraes pareceu afiado e pronto para se integrar ao meio-campo do campeão da Premier League.

"Ele só teve três sessões de treino, mas foi bem. Ele estava realmente forçando para jogar alguns minutos hoje", disse Arteta aos repórteres. O espanhol observou que a motivação do jogador ficou clara desde o momento em que ele chegou ao centro de treinamento. "Ele queria fazer sua estreia e ter imediatamente a sensação de jogar diante dos nossos torcedores. Você percebe isso na hora. Acredito que há uma conexão forte em jogo, e isso vai nos tornar melhores."