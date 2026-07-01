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“Ele quer vir” - Joan Laporta confirma a proposta do Barcelona pela contratação de Julián Álvarez e acusa o Atlético de Madrid de ser “completamente inflexível”
O Barcelona oficializa o interesse em Álvarez
O interesse do Barcelona por Álvarez veio a público depois que o presidente do Barça confirmou uma oferta “de clube para clube” após uma cerimônia de posse, o que coincidiu com os próprios comentários do atacante após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria na Copa do Mundo, quando ele disse à ESPN: “Conversei com o pessoal do Atlético e o melhor para todos é uma transferência, para que eu possa realizar meu sonho.”
Laporta negou as alegações de que o Barcelona tivesse tido qualquer papel nos comentários do atacante, dizendo aos repórteres: “Deixem-me deixar claro desde já que continuamos a ter grande respeito pelo Atlético. Os tuítes foram publicados antes de Julián afirmar que quer jogar por um grande time; ele não mencionou o Barça. Alguns interpretaram isso como sendo o Barça, outros não. Não forçamos isso; foi o próprio jogador. Esse jogador já estava na mira do Barça antes de assinar com o City, e até mesmo antes disso. Naquela época, não tínhamos condições financeiras para a transferência. Fizemos uma oferta, de clube para clube.”
- AFP
Frustração com a postura “inflexível” do Atlético
Apesar de uma proposta formal, as negociações estão paralisadas, já que Laporta sugeriu que o Atlético está protelando a decisão por não ter um substituto para Álvarez. O atacante de 26 anos, que chegou ao Atlético vindo do Manchester City em 2024 com um contrato de seis anos, vem de uma temporada 2025-26 brilhante, com 20 gols e nove assistências em todas as competições.
Laporta afirmou: “Entendemos que eles não estão vendendo porque não têm alternativas. Quando tiverem alternativas, se quiserem, e essa oferta ainda estiver válida, estamos interessados em concretizar a transferência. Agora vejo que houve uma série de ações. Não vejo lógica nisso. Todos os representantes do Atlético são muito experientes, e não sei qual é a estratégia deles. Eles têm nossa oferta; se quiserem aceitar, ficaríamos muito felizes.”
Ameaças legais e reclamações à FIFA
As tensões se intensificaram quando o Atlético apresentou oficialmente queixas à FIFA e à Federação Espanhola de Futebol (RFEF) contra o Barcelona por ter tentado contratar Álvarez de forma indevida durante um período de proteção contratual — uma ação jurídica confirmada pelo diretor executivo do Atlético, Miguel Ángel Gil Marín. Em resposta, Laporta questionou a necessidade de táticas tão agressivas, considerando o histórico entre os clubes.
“Não será a primeira vez que fechamos um acordo, e eles sempre foram concluídos, com exceção de alguns casos controversos, de comum acordo e sem problemas”, acrescentou o presidente. “Este é mais delicado, talvez. Estamos fazendo um esforço significativo, e é uma proposta que manteremos até que reconsideremos. O Atlético está sendo totalmente inflexível, e espero que mude de ideia e aceite. Se não aceitar, que diga isso, e veremos. Mas levar o caso à UEFA, à FIFA... Não sei qual é o sentido disso. Talvez haja pessoas querendo criar confusão... isso não faz sentido.”
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Prazo final do Barça para a negociação de Álvarez
Embora o Barcelona esteja empenhado em contratar Álvarez, Laporta alertou que a paciência e o compromisso financeiro do clube não são ilimitados. Ele afirmou que o clube catalão ditará suas próprias condições no mercado e não esperará indefinidamente que o Atlético amoleça sua posição. A mensagem foi clara: a oferta está sobre a mesa, mas o tempo está se esgotando para que os dirigentes do Metropolitano tomem uma decisão.
“O Barça pode lidar com qualquer operação, mas com lógica esportiva e econômica. Nós vamos ditar as regras do mercado. Conversei com o Atlético e deixei claro o que queremos. Deco fez uma oferta. Sabemos que o jogador quer vir para o Barça, e já há muito tempo. Fizemos essa proposta com todo o respeito ao clube de Madri. Eles me disseram que não planejavam vender porque não tínhamos alternativas. Manteremos essa oferta pelo tempo que julgarmos necessário. Não ficaremos à mercê deles. Se quiserem fechar a negociação, ficaremos muito satisfeitos. A oferta não é ilimitada”, concluiu Laporta.