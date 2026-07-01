“Ele quer vir” - Joan Laporta confirma a proposta do Barcelona pela contratação de Julián Álvarez e acusa o Atlético de Madrid de ser “completamente inflexível”

O interesse do Barcelona por Álvarez veio a público depois que o presidente do Barça confirmou uma oferta “de clube para clube” após uma cerimônia de posse, o que coincidiu com os próprios comentários do atacante após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria na Copa do Mundo, quando ele disse à ESPN: “Conversei com o pessoal do Atlético e o melhor para todos é uma transferência, para que eu possa realizar meu sonho.”

Laporta negou as alegações de que o Barcelona tivesse tido qualquer papel nos comentários do atacante, dizendo aos repórteres: “Deixem-me deixar claro desde já que continuamos a ter grande respeito pelo Atlético. Os tuítes foram publicados antes de Julián afirmar que quer jogar por um grande time; ele não mencionou o Barça. Alguns interpretaram isso como sendo o Barça, outros não. Não forçamos isso; foi o próprio jogador. Esse jogador já estava na mira do Barça antes de assinar com o City, e até mesmo antes disso. Naquela época, não tínhamos condições financeiras para a transferência. Fizemos uma oferta, de clube para clube.”



