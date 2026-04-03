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"Ele quer ser a estrela!" – Neymar lança um ataque contundente ao árbitro, enquanto o craque do Santos revela o que disse para ser suspenso antes do confronto contra o Flamengo
Neymar é expulso após receber cartão amarelo
O jogador de 34 anos foi a força motriz da vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Remo, encerrando a sequência de um mês sem vitórias do clube com uma atuação clássica. Neymar deu uma assistência brilhante e ditou o ritmo do jogo do início ao fim, mas a noite terminou com um sabor amargo quando ele recebeu um cartão amarelo aos 85 minutos. A advertência veio após uma entrada violenta de Diego Hernandez, com a reação de Neymar levando o árbitro a mostrar o cartão amarelo. O cartão acarreta uma suspensão automática de uma partida, o que significa que o ex-jogador do Barcelona será apenas um espectador na próxima viagem de grande destaque ao Maracanã.
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Ataque contundente a Sampaio
Neymar não mediu palavras ao avaliar o árbitro, sugerindo que a atitude deste tornou a comunicação impossível. O atacante alegou ter sido injustamente alvo de críticas, apesar de ter sido vítima de repetidas faltas ao longo da partida.
“É sempre a mesma coisa”, disse Neymar àSporTV. “É injusto. Sofri uma falta por trás, desnecessariamente, no final da partida. Não foi a primeira vez. Foi a terceira ou quarta. Eu só fui reclamar com ele. Eu disse: ‘Você está louco?’ Eu já tinha recebido um cartão amarelo. Enfim, o Savio é assim. Acho que ele acordou um pouco, como dizem, de mau humor, e entrou na partida assim. Não dava nem para falar com ele sem que ele te ignorasse, virando as costas para você.
“Ele é o tipo de árbitro que quer ser a estrela do jogo, que tem uma grande falta de respeito por todos os jogadores. Não foi só comigo. Foi com os jogadores do Remo também. Ele não quer falar, não quer conversar. Isso tem que melhorar. Ele é o responsável pelo jogo, quem tem que comandar tudo. E às vezes reclamamos, como acontece no futebol, perguntamos o porquê, questionamos. Ele precisa saber lidar com isso. Se ele lida dessa maneira, fica muito desagradável, muito desrespeitoso.”
Cuca enfrenta cada vez mais dificuldades na escolha da escalação
A suspensão do seu craque é um duro golpe para o técnico Cuca, que já enfrenta dificuldades com um elenco reduzido. O Santos também não poderá contar com o atacante Rony, que recebeu um cartão amarelo na mesma partida, deixando o ataque cada vez mais enfraquecido para a viagem ao Rio. A lista de lesionados complica ainda mais a situação, com Vinicius Lira, Mayke e Gabriel Menino todos indisponíveis. Cuca espera desesperadamente que Gabriel Barbosa consiga se recuperar a tempo de uma lesão na panturrilha para oferecer o poder ofensivo tão necessário contra o formidável time do Flamengo.
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Vitória decisiva põe fim a meses de sofrimento
Embora as repercussões disciplinares tenham dominado as manchetes, o resultado de 2 a 0 proporcionou um alívio muito necessário para um clube que vinha em queda livre. Antes da vitória de quinta-feira na Vila Belmiro, o Santos estava há mais de um mês sem vencer, desde a vitória de 26 de fevereiro sobre o Vasco da Gama. Uma sequência de três empates e uma derrota fez com que o time caísse na tabela, tornando os pontos conquistados contra o Remo vitais para sua posição no campeonato. A vitória leva o Peixe para a 13ª posição na tabela, com 10 pontos após nove partidas. Agora, o time se prepara para enfrentar o Flamengo no domingo.