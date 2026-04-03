"Ele quer ser a estrela!" – Neymar lança um ataque contundente ao árbitro, enquanto o craque do Santos revela o que disse para ser suspenso antes do confronto contra o Flamengo

Neymar não mediu palavras ao avaliar o árbitro, sugerindo que a atitude deste tornou a comunicação impossível. O atacante alegou ter sido injustamente alvo de críticas, apesar de ter sido vítima de repetidas faltas ao longo da partida.

“É sempre a mesma coisa”, disse Neymar àSporTV. “É injusto. Sofri uma falta por trás, desnecessariamente, no final da partida. Não foi a primeira vez. Foi a terceira ou quarta. Eu só fui reclamar com ele. Eu disse: ‘Você está louco?’ Eu já tinha recebido um cartão amarelo. Enfim, o Savio é assim. Acho que ele acordou um pouco, como dizem, de mau humor, e entrou na partida assim. Não dava nem para falar com ele sem que ele te ignorasse, virando as costas para você.

“Ele é o tipo de árbitro que quer ser a estrela do jogo, que tem uma grande falta de respeito por todos os jogadores. Não foi só comigo. Foi com os jogadores do Remo também. Ele não quer falar, não quer conversar. Isso tem que melhorar. Ele é o responsável pelo jogo, quem tem que comandar tudo. E às vezes reclamamos, como acontece no futebol, perguntamos o porquê, questionamos. Ele precisa saber lidar com isso. Se ele lida dessa maneira, fica muito desagradável, muito desrespeitoso.”