Ele quer muito ir para o BVB! O “gênio do futebol” que superou Lamine Yamal e partiu o coração de uma nação inteira

No entanto, dois anos e meio depois, o jovem talento de origem grega voltou. Isso também teve a ver com Kindermans, que naquela época se distanciou visivelmente de seu empregador de longa data e acabou pedindo demissão no final de janeiro de 2024. Curiosidade: há duas semanas, ele voltou a trabalhar para o Anderlecht, como diretor técnico da base.

Pouco antes da saída de Kindermans do clube de Bruxelas, aconteceu algo histórico. Em 1º de setembro de 2023, Karetsas escreveu um capítulo na história do futebol belga. O meio-campista ofensivo marcou seu primeiro gol pelo Jong Genk na 2ª Divisão — com o pé direito, que não é seu pé dominante — e se tornou o mais jovem artilheiro do futebol profissional belga. O adversário: o RSC Anderlecht.

Já em sua primeira partida, o então jogador de 15 anos, que cresceu a apenas 200 metros do estádio do KRC, deu a assistência para o gol da vitória. Ambos foram recordes na Bélgica; nunca antes um jogador tinha sido tão jovem. Na segunda equipe do Genk, Karetsas, nessa idade, foi titular logo de cara nas primeiras nove partidas do campeonato. “Eu esperava poder entrar de vez em quando no Jong Genk a partir dos 16 anos. Mas não esperava poder ser titular agora”, disse ele na época ao jornal Het Belang van Limburg.