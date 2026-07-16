Até o momento, não se sabe o que Jean Kindermans pensou na época. Por quase 19 anos, o hoje jogador de 61 anos trabalhou como coordenador das categorias de base do RSC Anderlecht, clube que detém o recorde de títulos na Bélgica. Foi ele quem, no verão de 2020, conseguiu tirar Konstantinos Karetsas — atualmente muito cobiçado pelo BVB — das categorias de base do KRC Genk.
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Ele quer muito ir para o BVB! O “gênio do futebol” que superou Lamine Yamal e partiu o coração de uma nação inteira
No entanto, dois anos e meio depois, o jovem talento de origem grega voltou. Isso também teve a ver com Kindermans, que naquela época se distanciou visivelmente de seu empregador de longa data e acabou pedindo demissão no final de janeiro de 2024. Curiosidade: há duas semanas, ele voltou a trabalhar para o Anderlecht, como diretor técnico da base.
Pouco antes da saída de Kindermans do clube de Bruxelas, aconteceu algo histórico. Em 1º de setembro de 2023, Karetsas escreveu um capítulo na história do futebol belga. O meio-campista ofensivo marcou seu primeiro gol pelo Jong Genk na 2ª Divisão — com o pé direito, que não é seu pé dominante — e se tornou o mais jovem artilheiro do futebol profissional belga. O adversário: o RSC Anderlecht.
Já em sua primeira partida, o então jogador de 15 anos, que cresceu a apenas 200 metros do estádio do KRC, deu a assistência para o gol da vitória. Ambos foram recordes na Bélgica; nunca antes um jogador tinha sido tão jovem. Na segunda equipe do Genk, Karetsas, nessa idade, foi titular logo de cara nas primeiras nove partidas do campeonato. “Eu esperava poder entrar de vez em quando no Jong Genk a partir dos 16 anos. Mas não esperava poder ser titular agora”, disse ele na época ao jornal Het Belang van Limburg.
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Konstantinos Karetsas: Grandes clubes ofereceram somas astronômicas pelo “gênio do futebol”
O fato de Karetsas ter dado seus primeiros passos no futebol profissional no clube de sua cidade natal gerou grande polêmica em torno do Anderlecht. Lá, vários treinadores das categorias de base já o haviam descrito como um “gênio do futebol”. Karetsas já era considerado, aos 12, 13 anos, um dos maiores talentos da Bélgica.
O Anderlecht possui, há anos, a melhor base do país. Em grande parte graças a Kindermans, que descobriu jogadores como Romelu Lukaku, Youri Tielemans e Jeremy Doku. Na época de Karetsas, porém, o clube passou por uma fase de instabilidade de vários anos na diretoria. O clube mudou de proprietário duas vezes, foram tomadas decisões erradas em relação ao quadro de funcionários e o Anderlecht mergulhou em uma crise prolongada, inclusive financeira.
Os pais de Karetsas temiam repercussões negativas para o filho — e isso se espalhou pelo meio esportivo. O OSC Lille foi o primeiro clube interessado a entrar em cena e queria transformar o jovem em um novo Eden Hazard. A elite do futebol belga também demonstrou interesse, e Karetsas recebeu as primeiras ofertas do Manchester City, do Chelsea, da Juventus de Turim, do AC Milan, do PSV Eindhoven e também do BVB. Na maioria dos casos, estavam em jogo somas exorbitantes para um garoto de 14 anos.
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Karetsas toma uma decisão certeira com o Genk
A família Karetsas sempre recusou as propostas. Apenas o Ajax de Amsterdã foi até o local para avaliar a situação. O resultado: aos olhos deles, ninguém atendia aos critérios tão bem quanto o Genk, ex-clube de Karetsas, que também demonstrava interesse.
“O Anderlecht cuidou bem de mim e também me deu a convicção necessária para continuar lá. Mas o plano apresentado pelo Genk se encaixa melhor comigo”, disse ele. “O clube dá oportunidades aos jovens e é conhecido por promover muitos jovens para o time principal.” Veja, por exemplo, as estrelas mundiais Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois.
Três anos e meio depois, podemos fazer um balanço: Karetsas acertou em cheio com sua decisão. Ele assinou seu primeiro contrato profissional aos 15 anos e, desde então, teve uma evolução simplesmente impressionante.
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Karetsas no KRC Genk: 40 participações em gols em 112 partidas
“Apesar da pouca idade, ele logo se destacou como um dos melhores jogadores”, afirma Daan Slingers, editor-chefe do grande portal belga de futebol VoetbalPrimeur.be, em entrevista ao SPOX. “Karetsas é tecnicamente excepcional. Ele gira rapidamente, é um excelente driblador e tem um olho incrível para o passe decisivo. Possui uma visão de jogo excepcional e compreende o jogo em um nível muito alto. Além disso, é capaz de redistribuir o jogo com precisão e está sempre buscando a conexão com seus companheiros.”
Até o momento, Karetsas disputou 112 partidas como profissional. Dessas, 92 foram pela equipe principal, na qual estreou no início de maio de 2024 e já se tornou titular aos 16 anos. Ele ostenta impressionantes 40 participações em gols (doze gols, 28 assistências).
Em outubro de 2025, Karetsas chocou não apenas o Genk, mas todo o futebol belga. Após 20 partidas pelas seleções sub-15 a sub-21 dos “Diabos Vermelhos”, ele decidiu passar a defender a Grécia. Para a federação belga, onde Karetsas era visto por muitos como o sucessor a longo prazo de Kevin De Bruyne, foi uma grande decepção. “Essa continua sendo uma das maiores oportunidades perdidas do país nos últimos anos”, afirma Slingers com convicção.
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Liga das Nações: Konstantinos Karetsas ultrapassou Lamine Yamal
Karetsas já havia, de certa forma, destacado isso em sua segunda partida pela seleção grega. Em março de 2025, ele marcou o segundo gol na vitória por 3 a 0 contra a Escócia no Hampden Park, durante as eliminatórias da Liga das Nações, e, aos 17 anos e 124 dias, não só ultrapassou Lamine Yamal como o mais jovem artilheiro da competição, mas também quebrou o recorde anterior na história da seleção grega.
Em novembro passado, o Genk finalmente prorrogou seu contrato até 2029. Isso garante uma posição confortável nas negociações, diante do forte interesse por parte do Dortmund. Segundo informações do SPOX, o Genk está negociando atualmente apenas com o BVB, pois Karetsas, indicado ao prêmio Golden Boy, deseja muito se juntar ao Borussia. Nenhuma das duas partes está interessada em um impasse prolongado, mas o Genk pode esquecer os 35 milhões de euros exigidos como pacote total.
Caso Karetsas se transfira para o BVB, o vice-campeão receberá um jogador com forte vocação ofensiva, capaz de ditar o ritmo no terço final do campo quando a equipe está com a posse de bola e de dar passes decisivos. O jogador, que agora tem 18 anos, possui grande qualidade técnica e inteligência de jogo, além de ser versátil, criativo e imprevisível.
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Konstantinos Karetsas: esses são seus pontos fortes e fracos
Em Genk, ele atuou principalmente como meia-atacante em formações 4-3-3 e 4-2-3-1; no final da temporada passada, também foi escalado como ponta direita. Quando Karetsas joga nessa posição, ele gosta de cortar para dentro, para o seu pé esquerdo, que é o mais forte, e buscar o gol. Ele possui um excelente chute com efeito, embora isso tenha rendido, recentemente, apenas três gols em 49 partidas oficiais.
Na categoria de eficácia na área, Karetsas, que tem apenas 1,73 metro de altura, ainda tem muito a melhorar, assim como no timing ao entrar na área. Ele também precisa trabalhar na consistência ao longo dos 90 minutos, bem como na resistência física em disputas aéreas.
Especialista em Bélgica: “Karetsas continuará sendo, acima de tudo, um criador de jogadas”
"Na minha opinião, Karetsas continuará sendo, acima de tudo, um criador de jogadas e não se tornará tanto um artilheiro. Dar assistências é, sem dúvida, seu maior ponto forte", afirma Slingers, especialista em futebol belga. "No entanto, ele possui, sem dúvida, as habilidades técnicas necessárias para se tornar um jogador mais perigoso na finalização."
O fato de Karetsas — que, segundo ele mesmo, aprende muito com Neymar e Ronaldinho no YouTube, mas até agora tem tido pelo menos tanto prazer em proporcionar espetáculo em campo e se destacar com jogadas técnicas — ficou evidente em uma entrevista divertida.
Após sua assistência no clássico contra o VV St. Truiden, perguntaram a ele o que tinha sido mais divertido: a assistência ou o drible por entre as pernas que ele havia dado em um adversário pouco antes. Karetsas, a quem todos chamam apenas de “Kos”, respondeu imediatamente: “O drible por entre as pernas.” Só que, um segundo depois, provavelmente lembrando-se de seu treinamento de relações com a mídia, corrigiu: “Ah, desculpa, a assistência!”
Konstantinos Karetsas: Os dados de desempenho de sua carreira
Período Time Jogos oficiais Gols Assistências 2023-2024 Jong Genk 20 6 5 desde 2024 KRC Genk 92 6 23
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