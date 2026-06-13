Conforme noticiado no podcast do Bild "Bayern Insider", os dirigentes do clube alemão, detentor do recorde de títulos, estariam totalmente confiantes de que o atacante inglês se juntaria a eles na próxima temporada.
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Ele quebrou a promessa? O FC Bayern de Munique parece estar decepcionado com o ex-jogador que tanto desejava, após o fracasso da transferência
De acordo com relatos coincidentes da imprensa, o Bayern já havia chegado a um acordo com o jogador antes de Gordon, ao optar pelo Barça, ter, de certa forma, quebrado sua palavra. O plano original teria sido, portanto, pressionar o Newcastle United com a posição do jogador de 25 anos para reduzir o valor da rescisão.
Segundo informações, o Bayern não queria gastar mais do que 60 milhões de euros pelo versátil atacante, que estava previsto para ser reserva tanto de Harry Kane quanto de Luis Díaz. Mas os catalães frustraram os planos do time de Munique e acabaram colocando na mesa os 80 milhões exigidos pelo Newcastle.
Gordon ainda acrescentou mais um detalhe à recusa do Bayern durante sua apresentação e declarou, em espanhol fluente, que uma transferência para o Barça sempre foi seu sonho absoluto. Assim, o atual bicampeão precisa agora procurar reforços para o ataque em outro lugar – e já encontrou o que procurava.
- Getty/GOAL
FC Bayern: Saibari e Brown devem chegar
A escolha recaiu sobre Ismael Saibari, do PSV Eindhoven. Já foi alcançado um acordo com o marroquino, mas os detalhes da transferência ainda precisam ser definidos. Nesse sentido, acredita-se que já se esteja próximo de uma solução satisfatória para ambas as partes; resta apenas definir a divisão entre o valor base da transferência e os bônus. O pacote total deve ficar entre 50 e 60 milhões de euros, o que faria de Saibari a venda mais cara da história do clube da Eredivisie, caso a transação seja concretizada.
Assim como Gordon, Saibari promete, acima de tudo, versatilidade. O jogador de 25 anos pode atuar tanto nas laterais quanto no centro, bem como atrás dos atacantes. Além disso, o Bayern está prestes a contratar Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt.
Temporada 2025/26: comparação dos dados de desempenho de Anthony Gordon e Isamel Saibari
Estatísticas Anthony Gordon (Newcastle United) Ismael Saibari (PSV Eindhoven) Jogos 46 37 Gols 17 19 Assistências 5 9