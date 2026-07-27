E logo por duas vezes: 4,7 milhões de euros custou o dinamarquês Albert Grönbaek, de 25 anos, que chegou em definitivo do Stade Reims depois do empréstimo iniciado em janeiro passado. Também vindo de França, o clube contratou ainda Martin Adeline. O jogador de 22 anos, que passou pela formação do Paris Saint-Germain, foi contratado pelo HSV por quatro milhões ao recém-promovido à Ligue 1 ESTAC Troyes.

"Estou ansioso por ver o rapaz, que pode ser utilizado em qualquer posição do meio-campo, que tem muita intensidade e, ainda assim, muita profundidade. Ele não se destaca apenas pela velocidade, mas também pela vontade de correr e de se movimentar", disse o treinador Merlin Polzin sobre o internacional sub-20 por oito vezes pela França, que na época passada chamou a atenção na segunda divisão com 11 golos e 13 assistências (ninguém teve mais assistências!) em 36 jogos oficiais. Ele está nomeado para o prémio de melhor jogador da Ligue 2.

"Ele tem algo que nós ainda não temos. Essa intensidade e essa vontade nos duelos. O facto de ele não se definir apenas pela vontade de jogar futebol, mas também pelo trabalho duro", prosseguiu Polzin, encantado. Estas frases também podem ser aplicadas a Adeline enquanto pessoa. Porque com ele o HSV contratou provavelmente o profissional mais invulgar da Bundesliga.