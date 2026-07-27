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Martin AdelineIMAGO / Branislav Racko
Jochen Tittmar

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Ele quebra todos os clichês do futebolista! O HSV contratou o profissional mais invulgar da Bundesliga

Bundesliga
Especiais e Opinião
Hamburgo
M. Adeline

Martin Adeline valeu quatro milhões de euros ao HSV e está nomeado para a eleição de melhor jogador da Ligue 2 francesa. O médio de 22 anos tem interesses diversos fora dos relvados.

No Hamburgo SV, há movimentações. Desde a transferência de Andre Hahn, em janeiro de 2017, quando foram transferidos seis milhões de euros para o Borussia Mönchengladbach, não se gastava tanto dinheiro com um reforço como neste verão.

  • E logo por duas vezes: 4,7 milhões de euros custou o dinamarquês Albert Grönbaek, de 25 anos, que chegou em definitivo do Stade Reims depois do empréstimo iniciado em janeiro passado. Também vindo de França, o clube contratou ainda Martin Adeline. O jogador de 22 anos, que passou pela formação do Paris Saint-Germain, foi contratado pelo HSV por quatro milhões ao recém-promovido à Ligue 1 ESTAC Troyes.

    "Estou ansioso por ver o rapaz, que pode ser utilizado em qualquer posição do meio-campo, que tem muita intensidade e, ainda assim, muita profundidade. Ele não se destaca apenas pela velocidade, mas também pela vontade de correr e de se movimentar", disse o treinador Merlin Polzin sobre o internacional sub-20 por oito vezes pela França, que na época passada chamou a atenção na segunda divisão com 11 golos e 13 assistências (ninguém teve mais assistências!) em 36 jogos oficiais. Ele está nomeado para o prémio de melhor jogador da Ligue 2.

    "Ele tem algo que nós ainda não temos. Essa intensidade e essa vontade nos duelos. O facto de ele não se definir apenas pela vontade de jogar futebol, mas também pelo trabalho duro", prosseguiu Polzin, encantado. Estas frases também podem ser aplicadas a Adeline enquanto pessoa. Porque com ele o HSV contratou provavelmente o profissional mais invulgar da Bundesliga.

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    Martin Adeline teve aulas de teatro no ex-clube Troyes

    Adeline, que cresceu como filho único, tem interesses que normalmente não se associam ao meio do futebol. O francês gosta, por exemplo, de cinema, exposições de arte ou viagens. Em Troyes, teve aulas de teatro. "Sou curioso por natureza. O meu interesse por este tipo de atividades deve-se, em parte, à minha educação. A minha mãe viajou muitas vezes comigo e permitiu-me conhecer diferentes culturas e paisagens", explicou uma vez numa entrevista.

    Adeline disse em tempos que o mais difícil na vida de um futebolista é a solidão. Quando, em 2018, se transferiu aos 14 anos para a equipa sub-17 do PSG, teve muitas dificuldades nos primeiros meses. Regularmente, ficava a chorar na casa de banho do internato em Paris e pensava em desistir.

    Estas experiências, bem como o fim repentino anos mais tarde no Stade Reims, não fizeram com que a sua ambição futebolística de chegar ao mais alto nível fosse quebrada. Mas, aos poucos, percebeu que ele próprio tem de fazer algo para dar sentido à sua vida fora do desporto. 

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    Martin Adeline quer “desligar-se da bolha do futebol”

    «Ainda só tenho 21 anos, mas isso não quer dizer que ponha todo o meu coração e toda a minha alma no futebol!», disse ele no ano passado. «Gosto de trocar ideias com pessoas de outras áreas profissionais para alargar os meus horizontes. Tento encontrar um equilíbrio interior, desligar-me da bolha do futebol e continuar a desenvolver-me como pessoa.»

    Depois da sua primeira época no Troyes, Adeline tomou então, em junho de 2025, a decisão de passar o período sem futebol a viajar de mochila às costas. Também porque os seus amigos ainda estavam ocupados com os estudos e tinham planeado as férias para agosto.

    Adeline partiu depois sozinho. «Estava frustrado por ter perdido a vida de estudante, por não ter estado sentado em anfiteatros a assistir a aulas. Por isso, pensei: porque não estudar no estrangeiro? Pareceu-me uma forma segura de conhecer jovens», disse à L'Equipe.

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    As viagens de Martin Adeline: de Sevilha a Dublin

    Adeline voou então para Sevilha, para frequentar cursos de línguas todos os dias, das 9h às 13h. O problema: não havia jovens a participar. "Eu tinha pensado que era uma universidade, mas enganei-me. O meu melhor amigo lá era um alemão de 50 anos. Fizemos amizade e fomos conhecer a cidade", contou Adeline.

    Com outros estudantes, surgiu uma pelada num campo de terra batida. No entanto, Adeline não revelou por que razão sabia lidar tão bem com a bola: "Eu não queria ser metido numa gaveta, caso contrário fica-se com uma imagem distorcida."

    De Sevilha, seguiu para a capital irlandesa, Dublin, apenas com bagagem de mão, uma pequena mochila e quatro conjuntos de roupa. Adeline ficou numa residência estudantil clássica: secretária, cama e chuveiro, não havia mais nada. "Era exatamente isso que eu queria. E pensei: tiro o chapéu aos estudantes", disse, enquanto frequentava mais cursos de línguas.

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    Abertura a novas experiências graças à mãe

    Adeline fez algumas amizades e, à tarde, foi a vez de fazer turismo. "Foi como uma caça ao tesouro. Partilhámos sentimentos intensos. Na despedida, estivemos perto das lágrimas. Tivemos a sensação de ter vivido algo mágico", recordou.

    O percurso seguinte levou-o, juntamente com um amigo de infância, numa road trip espontânea pelo sul da Irlanda, antes de regressar brevemente a Troyes, apenas para partir pouco depois rumo ao oeste dos EUA. Lá, Adeline percorreu a região num autocarro escolar com dez pessoas entre os 25 e os 37 anos. O facto de todos serem mais velhos do que ele "foi muito conveniente para mim", disse. Porque: "Pensei que assim teríamos certamente conversas profundas."

    É à mãe que ele deve esta abertura ao novo e esta capacidade de sair da própria zona de conforto. Ela preferia gastar o dinheiro em viagens em vez de bens de consumo. Com o objetivo de fazer, todos os anos, três viagens com o filho. "Visitámos capitais europeias e, no verão, fazíamos uma grande viagem, aos EUA, ao Canadá, à Namíbia", disse Adeline.

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    Martin Adeline joga no HSV pela primeira vez na carreira fora de França

    A sua “procura por ligação humana” associada às viagens, como a descreveu o reforço do HSV, irá agora muito provavelmente continuar também no seu novo ambiente nos Rothosen. Pela primeira vez na carreira, Adeline joga fora de França. A mãe acompanha-o para Hamburgo.

    Ele está confiante de que conseguirá integrar-se, também graças às experiências que acumulou fora dos relvados. “Sei que me consigo adaptar a qualquer ambiente, seja num subúrbio ou no mundo dos ricos”, disse.

  • Martin Adeline: Os dados de desempenho da sua carreira

    PeríodoEquipaJogos oficiaisGolosAssistências
    2022-2024Stade Reims1841
    2023AF Rodez (empréstimo)800
    2023-2024 FC Annecy (empréstimo)2323
    2024-2026ESTAC Troyes631315
    desde 2026Hamburger SV   
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