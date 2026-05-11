Ele quase perdeu a perna após uma lesão terrível: o descobridor de Inácio, Reggiani e companhia, no entanto, continua vivendo seu sonho no BVB

Scuderi trabalha de fato no BVB; ele é olheiro na área de grandes talentos. Nessa função, o italiano viaja pelo mundo em busca de jovens promessas que possam ser do interesse do Borussia.

E Scuderi, que encerrou a carreira em 2019, já teve um bom desempenho pelo Dortmund. Filippo Mane chegou no início de 2021 vindo da equipe sub-19 da Sampdoria de Gênova. Os dois jovens Samuele Inacio e Luca Reggiani, que já chegaram ao time principal nesta temporada, também foram descobertos por Scuderi.

“É uma sensação ótima. Viajo bastante pela Europa, conheço muitos países diferentes e vejo muitos jogadores bons. Gosto de assistir futebol e de fazer análises”, disse ele certa vez em um podcast do clube.