"Meu sonho é, um dia, trabalhar como olheiro ou treinador no Centro de Formação do Dortmund. E é exatamente lá que me vejo", respondeu Dario Scuderi em março de 2021, em uma entrevista detalhada aoSPOX, quando questionado sobre onde se via em 2026. Pouco mais de cinco anos depois, podemos afirmar: o jogador, hoje com 28 anos, realizou esse sonho.
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Ele quase perdeu a perna após uma lesão terrível: o descobridor de Inácio, Reggiani e companhia continua, mesmo assim, vivendo seu sonho no BVB
Scuderi trabalha de fato no BVB; ele é olheiro na área de grandes talentos. Nessa função, o italiano viaja pelo mundo em busca de joias nas categorias de base que possam ser do interesse do Borussia.
E Scuderi, que encerrou a carreira em 2019, já teve um bom desempenho pelo Dortmund. Filippo Mane chegou no início de 2021 vindo da equipe sub-19 da Sampdoria de Gênova. Os dois jovens Samuele Inacio e Luca Reggiani, que já chegaram ao time principal nesta temporada, também foram descobertos por Scuderi.
“É uma sensação ótima. Viajo muito pela Europa, vejo muitos países diferentes e muitos bons jogadores. Gosto de assistir futebol e de fazer análises”, disse ele certa vez em um podcast do clube.
"A lesão no joelho mais grave que se pode imaginar"
Mas uma coisa é certa: se tivesse escolha, Scuderi preferiria, sem dúvida, ainda estar jogando profissionalmente hoje, no auge da carreira. O destino decidiu o contrário. Ele foi tão gravemente atingido que até mesmo uma superestrela como Neymar enviou votos de melhoras.
O que aconteceu? Aos 18 anos, Scuderi estava em campo pela seleção sub-19 do BVB em Varsóvia, em uma partida da Youth League. Hoje, ele observa nessa competição, com preferência, as potenciais estrelas do futuro.
Lá na Polônia, Scuderi sofreu “a lesão no joelho mais grave que se pode imaginar”, como disse na época o renomado especialista em joelhos de Munique, o Dr. Michael Strobel. O diagnóstico: joelho deslocado, ruptura dupla do ligamento cruzado, ruptura do ligamento lateral e lesão no menisco.
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Scuderi deve assumir a lateral direita no time de Tuchel
Scuderi já havia passado por várias categorias de base do Borussia. Sob o comando de Hannes Wolf, conquistou dois títulos de campeão; em 2016, deveria ser reconvertido em lateral-direito na equipe principal de Thomas Tuchel. Então chegou setembro e uma arrancada fatídica após um passe errado.
“Como eu estava muito avançado, meu adversário ficou livre para avançar em direção ao gol logo em seguida”, lembrou Scuderi sobre a jogada. “Então, dei tudo de mim naquela corrida e ainda consegui alcançá-lo. Só que o bloqueio do chute dele acabou sendo um desastre para mim.”
Em seguida, Scuderi teve que passar por um calvário terrível. E isso se refere às horas que se seguiram à lesão. Primeiro, foi preciso ir a um segundo hospital em Varsóvia; depois, o joelho inchou “tanto que ficou do tamanho de duas bolas de futebol”. “Na manhã seguinte, fui levado de cadeira de rodas para o café da manhã”, disse ele.
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Dario Scuderi poderia até ter perdido a perna
O médico da equipe do Dortmund, Dr. Markus Braun, que estava com os jogadores profissionais para a partida da Liga dos Campeões que aconteceria mais tarde naquela noite, estava muito preocupado. “Ele disse que precisávamos voltar urgentemente para Dortmund, pois havia risco de síndrome do compartimento, ou seja, excesso de líquido pressionando tecidos, tendões e nervos”, disse Scuderi.
Ele recusou a oferta de um jato particular feita pelo diretor executivo Hans-Joachim Watzke e voltou para casa como planejado, junto com os profissionais. Scuderi, que foi derrubado da cadeira de rodas por um funcionário do aeroporto durante o check-in, ficou durante a viagem “sozinho na fileira da frente, em uma fileira de três, logo à frente de Tuchel e Michael Zorc”.
Após a chegada, seguiu-se uma cirurgia de emergência imediata. Foi a primeira de muitas vezes que Scuderi precisou passar pela faca. Por um momento, chegou a haver o risco de ele perder a perna. “Fiquei completamente chocado. Quando acordei, levantei imediatamente a manta ensopada de sangue. Fiquei tão aliviado por ver que a perna ainda estava no lugar”, disse ele.
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Primeiro treino após 623 dias de afastamento por lesão
Apesar de tudo, Scuderi não desistiu, nem um pouco. Com uma ambição indomável, ele lutou contra o fim prematuro da carreira — e, de fato, foi dando um passo de cada vez. A chave decisiva para poder realmente voltar aos treinos mais tarde veio de Roma. Um médico colocou nele uma pequena tala, que foi incorporada como uma palmilha nas chuteiras de futebol, para compensar o distúrbio funcional dos nervos danificados das pernas. Scuderi: “A tala foi o grande avanço, graças a ela pude voltar a jogar.”
No final de maio de 2018, após 623 dias de afastamento e após passar com sucesso no exame médico de aptidão para o esporte de alto rendimento, ele participou de uma sessão de treino pela primeira vez. Três meses depois, ele jogou por alguns minutos em uma partida amistosa pelo time sub-23 do Dortmund.
Em 8 de maio de 2019, chegou o grande dia: após 967 dias de ausência, Scuderi voltou a integrar o elenco para uma rodada. No entanto, ele não entrou em campo pelo time sub-23 do Dortmund. “Eu já esperava jogar alguns minutos”, lembrou ele. “Acho que eles simplesmente queriam minimizar ao máximo o risco de uma nova lesão.”
"Não tenho nenhum problema, mas tenho uma cicatriz de 115 pontos"
Pouco tempo depois, sua carreira como jogador no BVB chegou ao fim. O contrato de Scuderi com a segunda equipe, que estava prestes a expirar, não foi renovado. Ele recusou propostas de nível semelhante ao da Liga Regional porque o Borussia lhe ofereceu a oportunidade de começar a trabalhar como treinador na academia de futebol. Paralelamente, ele tentou mais uma vez na sua cidade natal, no FC Iserlohn 46/49, mas após um jogo disputado ficou claro: agora começa a carreira após a carreira.
Depois de treinar crianças de nove a onze anos, Scuderi acabou indo para a área de olheiros. O fato de ele, como ex-jogador, ter um bom olho para o setor em que praticamente toda a sua carreira se desenrolou é comprovado pelos exemplos de Inacio, Mane e Reggiani. Os dois últimos já têm até um contrato profissional garantido.
E como está o joelho de Scuderi? “Ótimo, não tenho nenhum problema, mas tenho uma cicatriz de 115 pontos”, disse ele na época. “Consigo andar normalmente, mas não consigo levantar o pé direito. Disseram que o nervo se recupera sozinho, mas não se sabe quanto tempo isso vai demorar e se vai acontecer mesmo.”
Dario Scuderi: um resumo de sua carreira nas categorias sub-17 e sub-19 do BVB
Equipe Jogos Gols Assistências Borussia Dortmund Sub-17 24 2 1 Borussia Dortmund Sub-19 36 1 5