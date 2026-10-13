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“Ele provocou o caos no clube!”: ex-astro do Manchester United, Memphis Depay é apontado como “principal culpado” pela crise do Corinthians após OITO derrotas consecutivas, enquanto Clarence Seedorf assume o comando do clube ameaçado de rebaixamento
Oito derrotas consecutivas provocam mudanças profundas
O Corinthians vive uma fase desastrosa e ocupa atualmente a 16ª posição na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A sequência de oito derrotas consecutivas no campeonato culminou em uma goleada por 4 a 1 para o Palmeiras, segundo colocado, no domingo.
A situação preocupante em campo levou à demissão do técnico Fernando Diniz na semana passada. Na tentativa de salvar a campanha, a diretoria contratou o ídolo holandês Clarence Seedorf antes do confronto com o Palmeiras.
Segundo informações do veículo brasileiro Globo, o clube teve dificuldade para encontrar um substituto disposto a assumir o cargo e recebeu recusas de vários candidatos. A direção teria consultado Depay antes de acertar a chegada de Seedorf, aparentemente contando com a influência do atacante para garantir a contratação de seu compatriota.
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“Ele incendiou o clube”
Depay teve uma temporada de estreia brilhante em 2024, com 12 gols e 10 assistências, e ajudou a conquistar a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. No entanto, a queda acentuada de rendimento, com apenas um gol e duas assistências em 23 partidas nesta temporada, provocou duras críticas.
Craque Neto, que marcou 80 gols em 228 jogos pelo Corinthians, fez duras críticas ao holandês. Em seu podcast Radio Craque Neto, o ex-atacante não poupou palavras ao avaliar o impacto de Depay na equipe, que atravessa um momento difícil.
“Para mim, ele [Depay] é o maior incompetente e vai continuar sendo”, declarou Neto. “É inacreditável o que ele está fazendo com o Corinthians. Dói, dá vontade de chorar ao ver o prestígio que ele tem. Ele incendiou o clube.”
Neto também criticou duramente a diretoria do clube e sua mais recente escolha para o cargo de treinador. “Agora contrataram Clarence Seedorf, que também é holandês. Essa empresa, cujo nome eu nem sei, contratou o Seedorf”, acrescentou. “Vão destruir o Corinthians, são todos oportunistas, é isso que está acontecendo. Para mim, Memphis é o principal culpado pelo que está acontecendo atualmente no Corinthians.”
Diretoria defende aposta ousada na escolha do treinador
Seedorf chega com um currículo de treinador de altos e baixos. Suas passagens anteriores incluem trabalhos abaixo das expectativas no Milan, no Shenzhen FC e no Deportivo La Coruna. Seu último cargo, na seleção de Camarões, terminou há sete anos. Apesar do longo período longe dos bancos de reservas, o diretor de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, defendeu enfaticamente a contratação.
“Um nome como o do Seedorf transcende”, explicou Paz. “Não é que ele tenha chegado de qualquer jeito. É um nome ao qual tivemos acesso, identificamos nele um líder, um vencedor, um cara que decidiu retomar a carreira de treinador. Ele estava decidido a voltar no ano que vem, mas surgiu o convite do Corinthians e ele quis vir para cá. É importante para nós ter alguém que tenha vontade, e ele quis vir.”
Paz ressaltou a necessidade de uma reação imediata para garantir a permanência do Corinthians na primeira divisão. “Entendemos que ele é um cara que vai chegar com muita energia, disposição e conhecimento”, continuou. “Está muito claro para ele, nas nossas conversas iniciais, o que precisamos neste momento: pragmatismo, vencer jogos, somar pontos e terminar o ano com uma boa pontuação, já pensando no ano que vem.”
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Disputa para escapar do rebaixamento se aproxima
O trabalho de Seedorf começa oficialmente na próxima segunda-feira, quando o Corinthians recebe o Vitória. A partida marca o início de uma desgastante reta final de oito jogos para o elenco em dificuldades, que também conta com Jesse Lingard, ex-meio-campista do Manchester United.
O clube de São Paulo enfrenta uma disputa acirrada para escapar do rebaixamento. O Corinthians soma 32 pontos, assim como o Internacional, e está fora da zona de rebaixamento apenas por ter mais vitórias que o rival.
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