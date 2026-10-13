O Corinthians vive uma fase desastrosa e ocupa atualmente a 16ª posição na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A sequência de oito derrotas consecutivas no campeonato culminou em uma goleada por 4 a 1 para o Palmeiras, segundo colocado, no domingo.

A situação preocupante em campo levou à demissão do técnico Fernando Diniz na semana passada. Na tentativa de salvar a campanha, a diretoria contratou o ídolo holandês Clarence Seedorf antes do confronto com o Palmeiras.

Segundo informações do veículo brasileiro Globo, o clube teve dificuldade para encontrar um substituto disposto a assumir o cargo e recebeu recusas de vários candidatos. A direção teria consultado Depay antes de acertar a chegada de Seedorf, aparentemente contando com a influência do atacante para garantir a contratação de seu compatriota.



