"Ele provavelmente ainda vai ter um papel importante!" Kompany explica a surpreendente mudança na escalação do Bayern de Munique contra o PSG

O fato de Davies ter sido escalado é um pouco surpreendente, já que Josip Stanisic, contra o PSG, chegou a ser completamente dominado pelo adversário Khvicha Kvaratskhelia e não teve um bom desempenho defensivo. No entanto, Stanisic voltou a ser escalado como titular. Davies causou um pênalti infeliz por mão na partida de ida, mas, fora isso, teve um bom desempenho.

Mesmo assim, ele teve que sair já no intervalo, pois havia recebido um cartão amarelo logo no início. Vincent Kompany chamou isso de “medida de precaução” antes da partida de volta, em entrevista à DAZN. Por que, então, Davies foi para o banco e Laimer voltou ao time titular?

“Phonzy provavelmente ainda terá um papel hoje”, disse Kompany. Laimer e Stanisic, no entanto, teriam sido “estáveis ao longo de toda a temporada” e, além disso, conheceriam muito bem o adversário de Paris: “Eles já jogaram muitas vezes contra o Paris e sempre se saíram bem. Por isso, tenho total confiança neles.”