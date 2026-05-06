Com apenas uma alteração para o próximo confronto: o técnico Vincent Kompany aposta em Konrad Laimer como lateral-esquerdo na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, entre o FC Bayern e o atual campeão Paris Saint-Germain. Após o 4 a 5 na partida de ida, o austríaco é a única novidade no time titular e substitui Alphonso Davies.
Traduzido por
"Ele provavelmente ainda vai ter um papel importante!" Kompany explica a surpreendente mudança na escalação do Bayern de Munique contra o PSG
O fato de Davies ter sido escalado é um pouco surpreendente, já que Josip Stanisic, contra o PSG, chegou a ser completamente dominado pelo adversário Khvicha Kvaratskhelia e não teve um bom desempenho defensivo. No entanto, Stanisic voltou a ser escalado como titular. Davies causou um pênalti infeliz por mão na partida de ida, mas, fora isso, teve um bom desempenho.
Mesmo assim, ele teve que sair já no intervalo, pois havia recebido um cartão amarelo logo no início. Vincent Kompany chamou isso de “medida de precaução” antes da partida de volta, em entrevista à DAZN. Por que, então, Davies foi para o banco e Laimer voltou ao time titular?
“Phonzy provavelmente ainda terá um papel hoje”, disse Kompany. Laimer e Stanisic, no entanto, teriam sido “estáveis ao longo de toda a temporada” e, além disso, conheceriam muito bem o adversário de Paris: “Eles já jogaram muitas vezes contra o Paris e sempre se saíram bem. Por isso, tenho total confiança neles.”
- IMAGO / Ulmer/Teamfoto
O FC Bayern aposta no seu ataque de 101 gols
Em comparação com o empate em 3 a 3 contra o 1. FC Heidenheim no último fim de semana, Kompany faz seis alterações. Jonathan Tah, Laimer, Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic e Jamal Musiala mantêm seus lugares na escalação inicial.
À frente do capitão Manuel Neuer no gol, a defesa é composta por Stanisic, o zagueiro-chefe Dayot Upamecano, Tah e Laimer. A dupla do meio-campo é formada, como de costume, por Joshua Kimmich e Pavlovic, com Musiala atuando à frente deles. O trio de ataque, com 101 gols marcados, formado por Michael Olise, Harry Kane e Luis Díaz, deve garantir a vaga para a final em 30 de maio, em Budapeste.
No banco, Kompany conta novamente com alternativas de alto nível: Tom Bischof já voltou ao elenco contra o Heidenheim, e agora Lennart Karl e Raphael Guerreiro também estão de volta após se recuperarem de lesões. Apenas Serge Gnabry está ausente por lesão.