Getty/GOAL
Traduzido por
'Ele precisa reconquistar a confiança' - ex-zagueiro do Manchester United faz alerta a Marcus Rashford e aponta solução surpreendente para o meio-campo
Bardsley avalia as necessidades táticas do United
O ex-zagueiro de United e Escócia Bardsley compartilhou suas opiniões sobre as opções de elenco do clube e o potencial no mercado de transferências sob o comando do técnico Michael Carrick. Em entrevista ao Casinolyze, Bardsley destacou a situação de Rashford e o equilíbrio tático no meio-campo.
O ex-defensor abordou o possível papel de Rashford ao retornar de seu período de empréstimo no Barcelona. Bardsley enfatizou que o sucesso do atacante em Old Trafford dependerá, em última análise, de reconquistar o apoio dos torcedores e manter atuações consistentes.
- Getty
Rashford precisa reconquistar a confiança dos torcedores de Old Trafford
Ao abordar a situação de Rashford, Bardsley reconheceu a qualidade que o atacante demonstrou durante sua passagem pela Espanha. No entanto, alertou que reproduzir esse nível de atuação de forma consistente segue sendo o fator crítico para o futuro dele em Old Trafford.
"Se o Manchester United trouxesse de volta o Marcus Rashford que vimos no Barcelona na temporada passada, você o aceitaria de volta sem pensar duas vezes, mas precisaríamos ver isso de forma consistente", explicou Bardsley. "O problema que Rashford tem é que ele precisa reconquistar a confiança de alguns torcedores. Não sei como eles veriam o retorno dele ao time, mas, se ele tiver uma ficha limpa com Michael Carrick e for como o Rashford de antigamente, ele é um jogador capaz de dar títulos ao United.
"Se Michael conseguir fazer com que ele volte a gostar de jogar futebol no United, então ele seria mais um jogador brilhante, mas não sei por que você já não estaria gostando de jogar futebol pelo maior clube do mundo. Tudo depende de qual Marcus Rashford vai aparecer, e se ele realmente vai aparecer com a camisa do United."
Kone é apontado como peça para dar equilíbrio defensivo ao meio-campo
Além do ataque, Bardsley voltou sua atenção para a composição do meio-campo do United. Ele argumentou que o elenco atual carece de um volante de marcação para complementar talentos criativos como Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Andrey Santos e Bruno Fernandes. Bardsley apontou o jovem Kone, que está emprestado, como a solução ideal para preencher essa função. Ele observou que a presença de Kone poderia liberar os outros meio-campistas para atacar com confiança.
"Acho que o Manchester United precisa ir buscar um jogador com características mais defensivas para o meio-campo", acrescentou. "Agora eles têm Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Andrey Santos e Bruno Fernandes, e acho que precisam encontrar outro Darren Fletcher.
"Eu gosto muito de Sékou Kone. Ele é o tipo de jogador que provavelmente ofereceria algo um pouco diferente em relação ao restante dos jogadores que o United já tem, para dar sustentação ao meio-campo e dar aos outros garotos mais liberdade para avançar e correr riscos sabendo que ele está ali para protegê-los, pronto para entrar firme."
- Getty
Decisões futuras aguardam Carrick e a diretoria do United
Enquanto Carrick prepara seu elenco, as decisões sobre a reintegração de Rashford e o equilíbrio no meio-campo serão cruciais. O treinador precisa resolver essas questões-chave enquanto o United busca montar um time capaz de disputar os principais títulos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.