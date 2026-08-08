Ao abordar a situação de Rashford, Bardsley reconheceu a qualidade que o atacante demonstrou durante sua passagem pela Espanha. No entanto, alertou que reproduzir esse nível de atuação de forma consistente segue sendo o fator crítico para o futuro dele em Old Trafford.

"Se o Manchester United trouxesse de volta o Marcus Rashford que vimos no Barcelona na temporada passada, você o aceitaria de volta sem pensar duas vezes, mas precisaríamos ver isso de forma consistente", explicou Bardsley. "O problema que Rashford tem é que ele precisa reconquistar a confiança de alguns torcedores. Não sei como eles veriam o retorno dele ao time, mas, se ele tiver uma ficha limpa com Michael Carrick e for como o Rashford de antigamente, ele é um jogador capaz de dar títulos ao United.

"Se Michael conseguir fazer com que ele volte a gostar de jogar futebol no United, então ele seria mais um jogador brilhante, mas não sei por que você já não estaria gostando de jogar futebol pelo maior clube do mundo. Tudo depende de qual Marcus Rashford vai aparecer, e se ele realmente vai aparecer com a camisa do United."