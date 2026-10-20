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Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Adhe Makayasa
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“Ele precisa de tempo”: Martin Demichelis insiste que Franco Mastantuono tem perfil para o Real Madrid, apesar do período de empréstimo à Fiorentina

M. Demichelis
F. Mastantuono
Fiorentina
Campeonato Italiano
Real Madrid
La Liga

O técnico do RB Leipzig, Martin Demichelis, segue convencido de que Franco Mastantuono, ex-promessa do River Plate, tem todos os atributos necessários para dar certo no Real Madrid. Embora o jovem meia esteja emprestado à Fiorentina nesta temporada, seu antigo mentor insiste que a paciência é fundamental para seu desenvolvimento na Europa.

  • Ex-mentor apoia promessa argentina

    Demichelis está convicto de que Mastantuono, seu ex-comandado no River Plate, tem personalidade, porte físico e capacidade técnica para brilhar no Real Madrid, apesar da transferência temporária para a Fiorentina. O treinador promoveu a estreia do meio-campista no time principal aos 16 anos, em janeiro de 2024, antes de o Real Madrid concluir a transferência por 45 milhões de euros em agosto de 2025. Agora com 19 anos, o jovem se transferiu para a Itália nesta temporada em busca de oportunidades regulares no time principal.

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    A adaptação ao futebol europeu exige paciência

    Depois de se tornar o jogador mais jovem da história a atuar em uma partida oficial pela seleção principal da Argentina, aos 17 anos, o meia estreou no Santiago Bernabéu em 20 de agosto de 2025, ao substituir Brahim Diaz aos 68 minutos contra o Osasuna. Embora tenha chegado como a contratação mais cara da história do futebol argentino, com um contrato de seis anos válido até junho de 2031, a adaptação ao mais alto nível do futebol europeu exige paciência.

    Ao destacar a necessidade de tempo e recordar os preparativos para a estreia profissional do adolescente durante uma conversa virtual com a imprensa na segunda-feira, Demichelis, citado pela ESPN Argentina, disse: “Ele precisa de tempo. É preciso olhar para quantos jogadores sul-americanos chegaram a grandes clubes europeus e depois tiveram sucesso. Santiago Solari ou Gonzalo Higuain precisaram de tempo para se adaptar a uma das maiores instituições do mundo, se não a maior. Especialmente quando se é tão jovem.

    “Franco não estreou aos 16 anos por mágica. Há uma história maravilhosa por trás do que aconteceu antes da estreia. Conversei com ele, com os dirigentes do River e com seus pais para saber se estavam preparados para o que viria e também para entender sua situação contratual. Fisicamente, ele estava entre os três a cinco melhores jogadores dia após dia, especialmente na recuperação; além disso, tinha a personalidade e o temperamento necessários para estar à altura do desafio. Acredito que Xabi Alonso (no Real Madrid) percebeu sua personalidade quando o conheceu.”

  • Cláusula rescisória recorde antevia a grandeza

    Depois de ver o jovem marcar seu primeiro gol pelo time principal do River Plate na vitória por 1 a 0 sobre o Sarmiento, em julho de 2024, Demichelis chegou a pedir à diretoria do clube que estipulasse uma multa rescisória superior ao valor acordado para a transferência de outro jogador formado nas categorias de base para a Inglaterra. 

    Ao contar como pressionou a diretoria a exigir um valor recorde e manifestar apoio à atual passagem do jogador pela Serie A, Demichelis acrescentou: “A diretoria tomou conhecimento da situação dele. Naquele momento, tínhamos vendido Claudio Echeverri ao Manchester City, e eles pensaram em estipular a multa rescisória no mesmo valor. Mas eu disse que não: Franco seria jogador do Real Madrid. A partir daí, o clube fez um trabalho fantástico com o empresário dele; estipularam uma multa rescisória inédita para o futebol argentino, e a transferência acabou sendo a maior venda da história do país.

    “Não tenho dúvidas sobre as habilidades nem sobre a personalidade dele. O Real Madrid não espera por ninguém. Por enquanto, ele decidiu buscar tempo de jogo (na Itália), mas não tenho a menor dúvida de que é um jogador feito para esse clube, tanto pela personalidade quanto pelas qualidades físicas e técnicas.”

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    Início impressionante em Florença ganha força

    A decisão de passar a temporada 2026-27 em Florença já dá frutos: Mastantuono marcou três gols em suas sete primeiras partidas na Serie A. Dar sequência a esse início produtivo na elite do futebol italiano será fundamental para o jogador, que se prepara para disputar uma vaga de titular na capital espanhola no próximo verão europeu. Enquanto isso, Demichelis prepara o RB Leipzig para enfrentar o Madrid na Champions League nesta semana.


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