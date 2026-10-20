Depois de se tornar o jogador mais jovem da história a atuar em uma partida oficial pela seleção principal da Argentina, aos 17 anos, o meia estreou no Santiago Bernabéu em 20 de agosto de 2025, ao substituir Brahim Diaz aos 68 minutos contra o Osasuna. Embora tenha chegado como a contratação mais cara da história do futebol argentino, com um contrato de seis anos válido até junho de 2031, a adaptação ao mais alto nível do futebol europeu exige paciência.

Ao destacar a necessidade de tempo e recordar os preparativos para a estreia profissional do adolescente durante uma conversa virtual com a imprensa na segunda-feira, Demichelis, citado pela ESPN Argentina, disse: “Ele precisa de tempo. É preciso olhar para quantos jogadores sul-americanos chegaram a grandes clubes europeus e depois tiveram sucesso. Santiago Solari ou Gonzalo Higuain precisaram de tempo para se adaptar a uma das maiores instituições do mundo, se não a maior. Especialmente quando se é tão jovem.

“Franco não estreou aos 16 anos por mágica. Há uma história maravilhosa por trás do que aconteceu antes da estreia. Conversei com ele, com os dirigentes do River e com seus pais para saber se estavam preparados para o que viria e também para entender sua situação contratual. Fisicamente, ele estava entre os três a cinco melhores jogadores dia após dia, especialmente na recuperação; além disso, tinha a personalidade e o temperamento necessários para estar à altura do desafio. Acredito que Xabi Alonso (no Real Madrid) percebeu sua personalidade quando o conheceu.”