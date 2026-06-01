"Ele precisa aproveitar ao máximo essa fase da carreira!" Lennart Karl revela o segredo do seu sucesso no FC Bayern e na seleção alemã

Contra os finlandeses, ele deu início ao gol de 1 a 0 marcado por Deniz Undav com um escanteio cobrado rapidamente (34'), e depois também deu assistência para o atacante do Stuttgart marcar outro gol (57'). O jogador de 18 anos é “um jogador que pode atuar em várias posições e que será muito valioso para nós”, elogiou o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann.

Karl começou no domingo em Mainz pela direita, formando com seu companheiro de clube de Munique, Jamal Musiala, e Florian Wirtz, do FC Liverpool, um trio ofensivo extremamente forte. “Essa despreocupação é típica dessa idade. Ele precisa aproveitar ao máximo essa fase da carreira, basta entrar em campo e se divertir”, disse o capitão Joshua Kimmich: “Ele deve acreditar em si mesmo, receber a bola, arriscar e finalizar.”

Karl, que até agora disputou duas partidas pela seleção como reserva, já ficou com “arrepios ao entrar em campo”, e o hino e “minha assistência foram especiais para mim”, comentou ele: “Fiquei muito contente e estou feliz pela confiança da comissão técnica.”