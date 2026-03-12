Ele poderia ter sido uma surpresa na Copa do Mundo em um “canteiro de obras” de Julian Nagelsmann: atacante da Bundesliga decide não jogar pela DFB

Para Nagelsmann, a opção Ebnoutalib está fora de questão por enquanto. Os próximos meses dirão se ele poderá ser importante para o Marrocos na Copa do Mundo no verão. A situação do favorito secreto e quarto colocado da Copa do Mundo de 2022 está se reorganizando um pouco, já que recentemente se separou do técnico de sucesso Walid Regragui. O ex-técnico da seleção sub-20, Mohamed Ouahbi, assumiu o cargo cerca de três meses antes do início do torneio e deve levar os marroquinos a uma fase final bem-sucedida nos Estados Unidos, México e Canadá.

No centro do ataque, os principais concorrentes de Ebnoutalib são dois jogadores da seleção nacional com muita experiência: Youssef En-Nesyri, que recentemente se transferiu do Fenerbahçe para o Al-Ittihad, na Arábia Saudita, e Ayoub El Kaabi, do Olympiakos Pireu. Com Hamza Igamane (OSC Lille), outro potencial adversário para a Copa do Mundo é muito questionável, depois de ter sofrido uma grave lesão no ligamento cruzado na dramática derrota na final da Copa Africana das Nações contra o Senegal (0-1 na prorrogação) em meados de janeiro.

A Copa do Mundo começa para o Marrocos com um confronto difícil contra o Brasil, campeão mundial recordista. Considerando os outros adversários do grupo, Escócia e Haiti, a classificação para a fase eliminatória é a meta mínima do astro do PSG Achraf Hakimi e companhia.