O centroavante do Eintracht Frankfurt, Younes Ebnoutalib, decidiu, por enquanto, jogar pela seleção nacional do Marrocos. Isso é o que afirma uma reportagem dojornal Bild.
Ele poderia ter sido uma surpresa na Copa do Mundo em um “canteiro de obras” de Julian Nagelsmann: atacante da Bundesliga decide não jogar pela DFB
Assim, Ebnoutalib deve ser convocado pela primeira vez para a seleção vice-campeã africana para os próximos jogos internacionais no final de março. Os marroquinos enfrentarão o Equador (27 de março) e o Paraguai (31 de março), dois outros participantes da Copa do Mundo.
Assim como Ebnoutalib, seu colega de clube em Frankfurt, Ayoube Amaimouni-Echghouyab, também fará sua estreia na seleção principal de Marrocos, segundo o Bild. O atacante de 21 anos foi transferido do time reserva do TSG Hoffenheim para o Eintracht no início do ano e já teve algumas atuações convincentes pelo SGE, incluindo dois gols.
A rápida ascensão de Younes Ebnoutalib à seleção nacional
Ebnoutalib aceitou uma vez um convite para integrar a seleção sub-15 do Marrocos, mas não disputou nenhuma partida e, desde então, não foi mais convocado pelos norte-africanos. O fato de agora, mais rápido do que se imaginava, já estar sendo cogitado para a seleção principal se deve ao rápido desenvolvimento que o jogador de 22 anos teve recentemente.
No início de 2025, ele deixou o FC Gießen, então na liga regional, para jogar no SV Elversberg, da 2ª Bundesliga, mas inicialmente teve que ficar atrás de Fisnik Asllani no time da região do Sarre. Na época, o kosovar ainda estava emprestado ao Elversberg, mas agora é titular do TSG Hoffenheim. Na temporada atual, Ebnoutalib seguiu os passos de Asllani no SVE, marcando doze gols na primeira metade da segunda divisão.
No início de janeiro, seguiu-se a transferência muito especial para o Eintracht, na sua cidade natal, Frankfurt, e a estreia na Bundesliga foi fantástica. No início de janeiro, marcou um golo espetacular no empate 3-3 em casa contra o Borussia Dortmund,mas alguns dias depois sofreu uma lesão no ligamento interno do joelho em Stuttgart e está afastado dos relvados desde então. O retorno está se aproximando, já que, desde a semana passada, Ebnoutalib está de volta aos treinos com o time do SGE.
Younes Ebnoutalib também teria tido chances na Copa do Mundo da DFB?
Se o artilheiro continuasse a se destacar com ótimas atuações e mais gols nas últimas semanas da temporada, seria bem possível que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, tivesse pensado em uma convocação surpreendente de Ebnoutalib para sua equipe na Copa do Mundo. Em sua entrevista muito comentada à revista kicker no início de março, Nagelsmann disse que a posição de atacante era “pelo menos uma lacuna que precisamos preencher”.”
Com o excelente desempenho de Deniz Undav, do Stuttgart, um titular se destaca atualmente no ataque alemão na Copa do Mundo, e com Nick Woltemade e Kai Havertz, outros dois atacantes devem ter sua vaga garantida na fase final. Mas Nagelsmann também quer levar um atacante forte e, acima de tudo, bom no jogo aéreo, razão pela qual Niclas Füllkrug (AC Milan), que continua em crise, também deve ter boas chances. Ebnoutalib poderia ter se tornado uma alternativa à escolha de Füllkrug.
Ebnoutalib cresceu em Frankfurt, sua mãe é alemã. Seu pai, Faissal, é marroquino e veio para a Alemanha em 1990. Em 1997, ele se naturalizou e conquistou a medalha de prata para a Alemanha no taekwondo nas Olimpíadas de Sydney em 2000.
Com Ebnoutalib? Marrocos enfrenta o Brasil na estreia da Copa do Mundo
Para Nagelsmann, a opção Ebnoutalib está fora de questão por enquanto. Os próximos meses dirão se ele poderá ser importante para o Marrocos na Copa do Mundo no verão. A situação do favorito secreto e quarto colocado da Copa do Mundo de 2022 está se reorganizando um pouco, já que recentemente se separou do técnico de sucesso Walid Regragui. O ex-técnico da seleção sub-20, Mohamed Ouahbi, assumiu o cargo cerca de três meses antes do início do torneio e deve levar os marroquinos a uma fase final bem-sucedida nos Estados Unidos, México e Canadá.
No centro do ataque, os principais concorrentes de Ebnoutalib são dois jogadores da seleção nacional com muita experiência: Youssef En-Nesyri, que recentemente se transferiu do Fenerbahçe para o Al-Ittihad, na Arábia Saudita, e Ayoub El Kaabi, do Olympiakos Pireu. Com Hamza Igamane (OSC Lille), outro potencial adversário para a Copa do Mundo é muito questionável, depois de ter sofrido uma grave lesão no ligamento cruzado na dramática derrota na final da Copa Africana das Nações contra o Senegal (0-1 na prorrogação) em meados de janeiro.
A Copa do Mundo começa para o Marrocos com um confronto difícil contra o Brasil, campeão mundial recordista. Considerando os outros adversários do grupo, Escócia e Haiti, a classificação para a fase eliminatória é a meta mínima do astro do PSG Achraf Hakimi e companhia.
Jogos do Marrocos na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
Data Hora (hora alemã) Jogo Domingo, 14 de junho 0h Marrocos x Brasil Sábado, 20 de junho 0h Marrocos x Escócia Quinta-feira, 25 de junho 0h Marrocos x Haiti