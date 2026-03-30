"Ele poderia ter quebrado a perna!" – Didier Deschamps se indigna com a entrada ao estilo "futebol americano" em Michael Olise durante a vitória da França sobre a Colômbia

O principal momento de tensão ocorreu nos últimos instantes do tempo de acréscimo, quando Olise foi derrubado por uma entrada violenta. Deschamps foi enfático ao afirmar que apenas os reflexos rápidos do ponta evitaram uma lesão de longa duração. Ele acrescentou: “Sobre a entrada em Michael, se ele não tivesse saltado, poderia ter quebrado a perna! Estamos em uma partida amistosa... a agressividade é aceitável, sabemos como é, mas isso foi um pouco além disso.

“A partida foi muito agressiva. Você sabe disso tão bem quanto eu: as seleções sul-americanas são assim. Saber que não há VAR ajuda um pouco, especialmente naquela última jogada, a última entrada em Michael Olise... felizmente ele saltou, caso contrário, só teria uma perna!”