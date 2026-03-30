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"Ele poderia ter quebrado a perna!" – Didier Deschamps se indigna com a entrada ao estilo "futebol americano" em Michael Olise durante a vitória da França sobre a Colômbia
Deschamps critica as táticas do "futebol americano"
O técnico da França não mediu palavras em sua análise pós-jogo, após ver sua equipe encerrar a miniturnê nos Estados Unidos com uma segunda vitória consecutiva, graças a dois gols de estreia de Desire Doue e um cabeceio à queima-roupa de Marcus Thuram. Embora o placar sugerisse uma noite tranquila em Washington, a realidade tática foi bem mais difícil, levando Deschamps a confrontar a equipe de arbitragem sobre a falta de proteção para seus craques. “Eu disse ao quarto árbitro: ‘Não estamos jogando futebol americano!’ Não há desarmes! Felizmente, não houve consequências graves”, disse ele àTF1.
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Olise escapa por pouco de uma lesão terrível
O principal momento de tensão ocorreu nos últimos instantes do tempo de acréscimo, quando Olise foi derrubado por uma entrada violenta. Deschamps foi enfático ao afirmar que apenas os reflexos rápidos do ponta evitaram uma lesão de longa duração. Ele acrescentou: “Sobre a entrada em Michael, se ele não tivesse saltado, poderia ter quebrado a perna! Estamos em uma partida amistosa... a agressividade é aceitável, sabemos como é, mas isso foi um pouco além disso.
“A partida foi muito agressiva. Você sabe disso tão bem quanto eu: as seleções sul-americanas são assim. Saber que não há VAR ajuda um pouco, especialmente naquela última jogada, a última entrada em Michael Olise... felizmente ele saltou, caso contrário, só teria uma perna!”
Gestão dos jogadores em meio à pressão do clube
A intensidade do amistoso serviu para relembrar por que Deschamps optou por fazer tantas alterações no elenco. Com títulos nacionais e honras europeias em jogo, o técnico da França está ciente do delicado equilíbrio entre as obrigações internacionais e as exigências dos clubes de ponta. Muitos jogadores foram mantidos no banco justamente para evitar o tipo de lesão que Olise sofreu. “É também por isso que, em termos de gestão, alguns não entraram em campo. Eles não podiam ou havia riscos. Agora, com a reta final dos campeonatos nacionais e a Liga dos Campeões se aproximando... obviamente este é o período mais importante para os clubes deles”, observou Deschamps.
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Os Bleus encontram o ritmo antes da Copa do Mundo
Apesar dos confrontos acirrados nas linhas laterais, a França deixa Washington com muitos aspectos positivos após derrotar tanto o Brasil quanto a Colômbia. Os resultados representam um impulso significativo enquanto o país se prepara para o anúncio oficial da lista de convocados para a Copa do Mundo, em 14 de maio. Para Deschamps, a intensidade dessas partidas serviu como um teste decisivo perfeito para a resistência física e mental necessária para o torneio que se aproxima. Refletindo sobre a turnê como um todo, o técnico mostrou-se satisfeito com a competitividade demonstrada por seu grupo. “A vontade está presente. É bom, há paixão, é bom para os jogadores. Isso nos permitiu ter dois ensaios de altíssima qualidade”, concluiu ele, voltando o foco para os últimos jogos de preparação em junho.