'Ele pode ser um problema' - Por que o Arsenal 'escapou de uma fria' ao não conseguir contratar o astro do Real Madrid Vinicius Jr

A novela da transferência atingiu seu auge quando parecia que Vinicius Jr havia chegado a um impasse nas negociações contratuais com o Real Madrid. O Arsenal estaria otimista em relação às suas chances de contratar o astro, mas Petit apontou recentes questões de comportamento como um motivo de alívio. Ele destacou o atrito recente do jogador com o ex-técnico do Madrid Jose Mourinho como um sinal de alerta.

Ao refletir sobre a imagem pública do jogador, Petit acrescentou: "Olhe para o que aconteceu entre Vinicius Jnr e Jose Mourinho no último jogo entre Real Betis e Real Madrid. Isso me lembrou o que aconteceu com Xabi Alonso na temporada passada, quando ele não quis apertar a mão dele.

"Vinicius Jr recebe muitas críticas dos torcedores, da imprensa e das redes sociais, mas, nesses momentos, ele está passando a mensagem errada. Acho que, olhando para aquele momento, ele provavelmente foi um problema evitado pelo Arsenal.

"Eu teria adorado ver um jogador com o talento de Vinicius Jr jogar pelo Arsenal, mas, com a mentalidade e o ego dele, acho que isso teria criado uma situação realmente difícil de lidar."







