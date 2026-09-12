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'Ele pode ser um problema' - Por que o Arsenal 'escapou de uma fria' ao não conseguir contratar o astro do Real Madrid Vinicius Jr
Um choque de mentalidades no Emirates
Embora os torcedores do Arsenal possam ter ficado decepcionados por não contratar um dos pontas mais letais do futebol mundial, Petit acredita que a chegada do brasileiro poderia ter atrapalhado a harmonia que Mikel Arteta trabalhou tanto para construir.
Em entrevista à Boyle Sports, o campeão da Copa do Mundo de 1998 explicou suas ressalvas: "Acho que Vinicius Junior é um jogador muito talentoso, mas, em termos de mentalidade, não tenho certeza de que ele seja uma boa opção para o Arsenal. Essa é apenas a minha opinião.
"Vejo tantos jogadores humildes no Arsenal que, se de repente você traz alguém completamente diferente, isso pode ser um problema, especialmente com o estilo de gestão do Arteta."
- AFP
Escapando de uma bala no mercado de transferências
A novela da transferência atingiu seu auge quando parecia que Vinicius Jr havia chegado a um impasse nas negociações contratuais com o Real Madrid. O Arsenal estaria otimista em relação às suas chances de contratar o astro, mas Petit apontou recentes questões de comportamento como um motivo de alívio. Ele destacou o atrito recente do jogador com o ex-técnico do Madrid Jose Mourinho como um sinal de alerta.
Ao refletir sobre a imagem pública do jogador, Petit acrescentou: "Olhe para o que aconteceu entre Vinicius Jnr e Jose Mourinho no último jogo entre Real Betis e Real Madrid. Isso me lembrou o que aconteceu com Xabi Alonso na temporada passada, quando ele não quis apertar a mão dele.
"Vinicius Jr recebe muitas críticas dos torcedores, da imprensa e das redes sociais, mas, nesses momentos, ele está passando a mensagem errada. Acho que, olhando para aquele momento, ele provavelmente foi um problema evitado pelo Arsenal.
"Eu teria adorado ver um jogador com o talento de Vinicius Jr jogar pelo Arsenal, mas, com a mentalidade e o ego dele, acho que isso teria criado uma situação realmente difícil de lidar."
A saga de Alvarez
Embora Petit esteja feliz por o clube ter evitado Vinicius Jr, ele ficou bem menos entusiasmado com o fracasso em contratar Julian Alvarez, do Atletico Madrid. O vencedor da Copa do Mundo de 2022 foi fortemente ligado a uma mudança para o Emirates ao longo da janela de verão, mas a preferência do atacante argentino por outros destinos acabou inviabilizando o negócio.
Avaliando a oportunidade perdida envolvendo o ex-jogador do Manchester City, Petit disse: "Julian Alvarez é o atacante de que o Arsenal precisa. Por quê? Porque ele conhece a Premier League.
"Ele é um jogador muito talentoso. Tem ótima movimentação, grande qualidade técnica, e se encaixaria perfeitamente no DNA deste time do Arsenal pela forma como joga futebol de um toque. Eu realmente gosto de tudo nele como jogador.
"Mas, obviamente, ele quer o Barcelona, e se não saiu do Atletico Madrid na janela de transferências de verão, você realmente acha que vai deixar esse clube na janela de transferências de inverno? Eu não teria tanta certeza disso."
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Navegando na busca por um novo talismã
A busca por uma nova referência ofensiva segue sendo prioridade para Arteta, especialmente após a difícil temporada de estreia de Viktor Gyokeres na Premier League. O Arsenal conseguiu reforçar com sucesso outras áreas do campo, com as chegadas de Bruno Guimaraes, Ezri Konsa e Christos Tzolis, todos causando impacto imediato no elenco.
Apesar da frustração por não conseguir alvos de primeira linha, o alerta de Petit serve como lembrete de que recrutamento vai além do talento bruto. O "problema" de administrar o ego de uma superestrela muitas vezes pode atrapalhar um projeto vencedor de títulos, e a recusa de Arteta em abrir mão de seus padrões culturais segue sendo um pilar do sucesso recente do clube.
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