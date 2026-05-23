"Ele pode ficar de olho nele o quanto quiser, não adianta nada", enfatizou Hoeneß em relação a possíveis investidas do Bayern por Olise. O atacante francês é "intransferível", acrescentou o dirigente de 74 anos.

Mourinho foi visto no final da tarde de sábado ao sair de seu hotel em Berlim, de onde seguiu em direção ao Estádio Olímpico. Segundo o jornal Bild, por trás disso estaria um convite do VfB Stuttgart, adversário do Bayern na final. Assim, Mourinho teria marcado, entre outras coisas, um encontro com o diretor esportivo do Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, por ocasião da final da Copa da Alemanha.

O pano de fundo seria as boas relações que o VfB mantém com a agência GestiFute, do renomado agente Jorge Mendes, que também representa Mourinho, entre outros. Hendrik Schauerte, responsável pelo mercado alemão na GestiFute, acompanhou “The Special One” em Berlim.