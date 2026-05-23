"Espero não encontrá-lo, porque ele poderia ter poupado essa viagem", disse Hoeneß no sábado à noite na Sky, quando foi questionado sobre a viagem de Mourinho à final da Copa em Berlim. O contexto da pergunta: um possível interesse do renomado técnico — que provavelmente está prestes a retornar ao Real Madrid — pelo craque do Bayern, Michael Olise.
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"Ele pode ficar de olho nele": José Mourinho na final da Copa da Alemanha! Uli Hoeneß acaba com as especulações sobre o Real Madrid e uma superestrela do Bayern de Munique
"Ele pode ficar de olho nele o quanto quiser, não adianta nada", enfatizou Hoeneß em relação a possíveis investidas do Bayern por Olise. O atacante francês é "intransferível", acrescentou o dirigente de 74 anos.
Mourinho foi visto no final da tarde de sábado ao sair de seu hotel em Berlim, de onde seguiu em direção ao Estádio Olímpico. Segundo o jornal Bild, por trás disso estaria um convite do VfB Stuttgart, adversário do Bayern na final. Assim, Mourinho teria marcado, entre outras coisas, um encontro com o diretor esportivo do Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, por ocasião da final da Copa da Alemanha.
O pano de fundo seria as boas relações que o VfB mantém com a agência GestiFute, do renomado agente Jorge Mendes, que também representa Mourinho, entre outros. Hendrik Schauerte, responsável pelo mercado alemão na GestiFute, acompanhou “The Special One” em Berlim.
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O astro do Bayern, Michael Olise, despertaria o interesse do Real Madrid?
Embora Mourinho tenha contrato com o Benfica de Lisboa até 2027, parece estar prestes a retornar ao Real Madrid. Lá, o português deve substituir Álvaro Arbeloa, que assumiu o cargo em janeiro, após a demissão de Xabi Alonso, mas que deixará o clube ao final da temporada.
Devido ao retorno iminente de Mourinho, nos últimos dias já surgiram algumas especulações sobre jogadores que o técnico de 63 anos poderia querer trazer para Madri. Olise, por sua vez, já era considerado um candidato no Real; os merengues estariam observando de perto a estrela do Bayern, assim como outros grandes clubes europeus, como o Liverpool FC ou o FC Barcelona.
No entanto, os dirigentes do Bayern, liderados pelo diretor esportivo Max Eberl, já haviam enfatizado várias vezes nas últimas semanas e meses que a venda de Olise não está em discussão no momento. O jogador de 24 anos, um dos principais destaques do FCB, tem contrato com o clube de Munique até 2029.
Jose Mourinho deve restabelecer a ordem no Real Madrid
Mourinho já havia treinado o Real entre 2010 e 2013, conquistando com os Blancos, naquela época, um título do Campeonato Espanhol e uma Copa del Rey. No verão passado, o técnico voltou ao Benfica de Lisboa, mas agora parece que está prestes a retornar novamente.
O presidente do Real, Florentino Pérez, espera que Mourinho, com sua conhecida mão de ferro, consiga retomar o controle do elenco de estrelas do Real. Tanto Alonso quanto Arbeloa tiveram dificuldades para lidar com o vestiário repleto de grandes egos do time madrilenho e fracassaram, entre outras coisas, devido à relação difícil com alguns jogadores.
Em termos esportivos, o Real viveu a segunda temporada consecutiva sem títulos, depois de ter conquistado a dobradinha de título do campeonato e Liga dos Campeões na temporada 2023/24.
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Michael Olise: suas passagens profissionais até agora
Período
Clube
2020 a 2021
FC Reading
2021 a 2024
Crystal Palace
desde 2024
FC Bayern de Munique