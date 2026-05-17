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"Ele pode fazer isso numa boate!" - Roy Keane critica William Osula pela comemoração ao estilo Michael Jackson durante a vitória do Newcastle sobre o West Ham
Keane critica a comemoração de Osula
Keane não ficou nada impressionado com Osula depois que o jogador de 22 anos ampliou a vantagem do Newcastle na vitória por 3 a 1 contra o West Ham, no St James' Park. Após o gol, que foi preparado por Jacob Ramsey, o atacante recebeu uma luva branca da torcida. Assim que o grupo de jogadores se dispersou, ele executou uma coreografia imitando o icônico chute com a perna de Michael Jackson. Enquanto a torcida da casa adorou a exibição, Keane deu um veredicto contundente no intervalo, questionando o profissionalismo do jovem atacante.
"Hora e local!"
Ao assistir aos replays ao lado do apresentador Mark Chapman e do colega comentarista Micah Richards, Keane reconheceu a agilidade do jogador, mas rapidamente rejeitou as palhaçadas. O ex-capitão do Manchester United afirmou: “Quero dizer, não é uma jogada ruim, não me interpretem mal.” Seu tom impassível característico deixou seus colegas em frangalhos, mas ele imediatamente seguiu com uma crítica severa ao momento e ao local da manobra. Keane acrescentou: “O garoto sabe se mexer, mas tem que ser na hora certa e no lugar certo. Ele pode fazer isso hoje à noite em uma boate em Newcastle.”
O Newcastle deixa o West Ham à beira do rebaixamento
Sem se deixar abalar pelas críticas, Osula marcou novamente, elevando sua contagem para nove gols nesta temporada. Apesar da vitória por 3 a 1, o Newcastle ocupa a 11ª posição na Premier League com 49 pontos, com a classificação para as competições europeias praticamente fora de alcance à medida que se aproxima a última rodada da temporada. O Brentford ocupa a vaga da Conference League na oitava posição, com 52 pontos, seguido pelo Sunderland, com 51. Chelsea, Everton e Fulham também somam 49 pontos. Enquanto isso, o West Ham permanece na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 36 pontos. Para se salvar, o time precisa vencer o Leeds em casa e torcer para que o Tottenham, com 38 pontos em 36 jogos, perca suas partidas restantes contra Chelsea e Everton.
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E agora?
Às vésperas da última rodada, o Newcastle enfrenta uma difícil partida fora de casa contra o Fulham, na esperança de um milagre que garanta sua participação nas competições europeias. Por outro lado, o West Ham torce para que o Tottenham tropece, enquanto luta pela permanência na Premier League. Osula tentará manter sua eficiência em frente ao gol e, quem sabe, mostrar mais jogadas espetaculares para a alegria da torcida do Newcastle.