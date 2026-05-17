"Ele pode fazer isso numa boate!" - Roy Keane critica William Osula pela comemoração ao estilo Michael Jackson durante a vitória do Newcastle sobre o West Ham

Sem se deixar abalar pelas críticas, Osula marcou novamente, elevando sua contagem para nove gols nesta temporada. Apesar da vitória por 3 a 1, o Newcastle ocupa a 11ª posição na Premier League com 49 pontos, com a classificação para as competições europeias praticamente fora de alcance à medida que se aproxima a última rodada da temporada. O Brentford ocupa a vaga da Conference League na oitava posição, com 52 pontos, seguido pelo Sunderland, com 51. Chelsea, Everton e Fulham também somam 49 pontos. Enquanto isso, o West Ham permanece na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 36 pontos. Para se salvar, o time precisa vencer o Leeds em casa e torcer para que o Tottenham, com 38 pontos em 36 jogos, perca suas partidas restantes contra Chelsea e Everton.