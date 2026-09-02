ZUMA Press Wire
Traduzido por
'Ele pode facilmente marcar 15 gols' - o ídolo do Manchester City Sergio Aguero apoia Gabriel Jesus para ser um enorme sucesso no Barcelona após saída do Arsenal
Atacante conclui transferência para o Barcelona
O Barcelona concluiu a contratação de Gabriel Jesus, do Arsenal, em um acordo no valor de € 15 milhões (£ 12,8 milhões), com contrato de três anos. O campeão espanhol recorreu ao internacional brasileiro depois que o Atletico Madrid se recusou a negociar por Julian Alvarez. A transferência põe fim à passagem de Jesus pelo Emirates Stadium, onde ele havia perdido espaço na hierarquia após problemas recorrentes com lesões e a concorrência de Kai Havertz e Viktor Gyokeres.
- Action Plus
Agüero aposta em impacto goleador
Em entrevista ao Jijantes, seu ex-companheiro de equipe no Etihad Stadium, Aguero, apoiou o atacante para brilhar sob o comando de Flick. Ele disse: "Gabriel Jesus pode acrescentar muito ao Barcelona. Pep [Guardiola] o usava quando precisávamos de um atacante mais avançado, e ele tinha uma função muito clara. Flick tem um estilo parecido."
Comentando sobre o potencial do atacante em La Liga, Aguero acrescentou: "Na Premier League é muito difícil marcar gols, é muito complicado. Acho que ele pode marcar facilmente 10 ou 15 gols por temporada."
Rodri é apontado para o brilho
Agüero também rasgou elogios a outro ex-jogador do City, Rodri, que acertou sua ida para o Camp Nou no início deste verão europeu. Ele continuou: "O Barcelona vai gostar de Rodrigo. Ele joga de forma muito simples e se posiciona muito bem, joga para a equipe, dá boa cobertura... Ele se antecipa às jogadas. Não é a mesma coisa vê-lo na TV e vê-lo em campo."
- ZUMA Press Wire
Valencia oferece chance de estreia
Jesus pode ganhar uma estreia imediata pelo Barcelona quando o time viajar para enfrentar o Valencia em La Liga no domingo. Flick está ansioso para manter o forte embalo do início da temporada na ponta da disputa pelo título. A viagem a Mestalla representa uma oportunidade oportuna para o brasileiro calar seus críticos depois de registrar 32 gols em 123 partidas pelo Arsenal.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.