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Adhe Makayasa

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'Ele pode facilmente marcar 15 gols' - o ídolo do Manchester City Sergio Aguero apoia Gabriel Jesus para ser um enorme sucesso no Barcelona após saída do Arsenal

G. Jesus
Sergio Agüero
Barcelona
La Liga
Arsenal
Premier League
Manchester City

O ídolo do Manchester City Sergio Aguero apoiou o ex-companheiro de equipe Gabriel Jesus para brilhar no Barcelona após sua transferência de € 15 milhões do Arsenal. O argentino acredita que o atacante brasileiro vai se adaptar sem problemas ao sistema de Hansi Flick na Catalunha e alcançar facilmente dois dígitos depois de encerrar sua passagem de quatro anos pelo norte de Londres.

  • Atacante conclui transferência para o Barcelona

    O Barcelona concluiu a contratação de Gabriel Jesus, do Arsenal, em um acordo no valor de € 15 milhões (£ 12,8 milhões), com contrato de três anos. O campeão espanhol recorreu ao internacional brasileiro depois que o Atletico Madrid se recusou a negociar por Julian Alvarez. A transferência põe fim à passagem de Jesus pelo Emirates Stadium, onde ele havia perdido espaço na hierarquia após problemas recorrentes com lesões e a concorrência de Kai Havertz e Viktor Gyokeres.


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    Agüero aposta em impacto goleador

    Em entrevista ao Jijantes, seu ex-companheiro de equipe no Etihad Stadium, Aguero, apoiou o atacante para brilhar sob o comando de Flick. Ele disse: "Gabriel Jesus pode acrescentar muito ao Barcelona. Pep [Guardiola] o usava quando precisávamos de um atacante mais avançado, e ele tinha uma função muito clara. Flick tem um estilo parecido."

    Comentando sobre o potencial do atacante em La Liga, Aguero acrescentou: "Na Premier League é muito difícil marcar gols, é muito complicado. Acho que ele pode marcar facilmente 10 ou 15 gols por temporada."

  • Rodri é apontado para o brilho

    Agüero também rasgou elogios a outro ex-jogador do City, Rodri, que acertou sua ida para o Camp Nou no início deste verão europeu. Ele continuou: "O Barcelona vai gostar de Rodrigo. Ele joga de forma muito simples e se posiciona muito bem, joga para a equipe, dá boa cobertura... Ele se antecipa às jogadas. Não é a mesma coisa vê-lo na TV e vê-lo em campo."

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  • imago-sport-1082264914.jpgZUMA Press Wire

    Valencia oferece chance de estreia

    Jesus pode ganhar uma estreia imediata pelo Barcelona quando o time viajar para enfrentar o Valencia em La Liga no domingo. Flick está ansioso para manter o forte embalo do início da temporada na ponta da disputa pelo título. A viagem a Mestalla representa uma oportunidade oportuna para o brasileiro calar seus críticos depois de registrar 32 gols em 123 partidas pelo Arsenal.