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"Ele perguntou se eu estava bêbado!" - Meio-campista da Alemanha revela a "explosão de emoções" depois que Julian Nagelsmann o convocou para a seleção da Copa do Mundo
Uma "explosão de emoções" sob o sol espanhol
Karl, do Bayern de Munique, sofreu uma grave lesão na coxa durante o último treino da seleção alemã, e Ouedraogo passou a ser a escolha de Nagelsmann para substituir o jovem jogador. A notícia de sua convocação chegou a Ouedraogo em um momento de total descontração. O jogador de 20 anos estava curtindo suas férias em Marbella, na Espanha, quando o telefone tocou de repente e o técnico da seleção nacional, Nagelsmann, estava do outro lado da linha. Para o meio-campista do Leipzig, esse momento mudou tudo.
“Eu estava deitado na espreguiçadeira, incrivelmente relaxado. Então, a ligação chegou e eu passei de zero a 180 em um instante, uma explosão de emoções”, descreveu Ouedraogo à Sky Germany. Para manter a confidencialidade da conversa e assimilar a notícia, ele fugiu às pressas: “Corri para a esquina para que ninguém me ouvisse.”
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Uma pergunta inusitada do técnico da seleção nacional
No entanto, a ligação não foi totalmente formal. Como Ouedraogo estava de férias com os amigos, Nagelsmann permitiu-se uma brincadeira, ou pelo menos quis se certificar de que seu interlocutor estava em pleno uso de suas faculdades mentais. “Ele até me perguntou se eu estava bêbado”, revelou o jogador do Leipzig, rindo. A resposta do jovem, porém, foi imediata e séria.
Ouedraogo deixou claro que o técnico não deveria se preocupar com seu estilo de vida. “Eu não bebo mesmo, e respondi imediatamente: está tudo bem”, explicou o meio-campista.
Desconfiança por parte da família e obstáculos logísticos
Após seu encontro com Nagelsmann, Ouedraogo quis compartilhar imediatamente seu orgulho com seus entes queridos. No entanto, isso se mostrou mais difícil do que o esperado, já que seus pais estavam inicialmente indisponíveis. “A primeira pessoa que contatei foi minha irmã mais velha, mas ela não acreditou em mim no início”, contou ele, descrevendo o momento engraçado de ceticismo dentro da família.
Para o jogador de futebol profissional, começou então uma corrida logística contra o tempo. Em vez de continuar relaxando ao sol, ele voltou imediatamente para a Alemanha. “Voei direto para casa, saindo das férias, para pegar minhas chuteiras. Fora isso, eu já tinha tudo pronto”, explicou.
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A melhor temporada, apesar dos contratempos
Apesar de alguns problemas relacionados a lesões nos últimos meses, Ouedraogo está extremamente otimista em relação à sua evolução atual. Ele vê sua convocação para a Copa do Mundo como o ponto alto de um ano que tem sido excepcional para ele pessoalmente. Ele se sente pronto para ajudar a equipe de Nagelsmann imediatamente.
“Estou em plena forma”, afirmou com confiança o jogador natural de Leipzig. Refletindo sobre sua carreira e sua convocação, ele acrescentou: “Apesar das lesões, esta é a melhor temporada da minha vida.”