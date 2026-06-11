"Ele perguntou se eu estava bêbado!" - Meio-campista da Alemanha revela a "explosão de emoções" depois que Julian Nagelsmann o convocou para a seleção da Copa do Mundo

Karl, do Bayern de Munique, sofreu uma grave lesão na coxa durante o último treino da seleção alemã, e Ouedraogo passou a ser a escolha de Nagelsmann para substituir o jovem jogador. A notícia de sua convocação chegou a Ouedraogo em um momento de total descontração. O jogador de 20 anos estava curtindo suas férias em Marbella, na Espanha, quando o telefone tocou de repente e o técnico da seleção nacional, Nagelsmann, estava do outro lado da linha. Para o meio-campista do Leipzig, esse momento mudou tudo.

“Eu estava deitado na espreguiçadeira, incrivelmente relaxado. Então, a ligação chegou e eu passei de zero a 180 em um instante, uma explosão de emoções”, descreveu Ouedraogo à Sky Germany. Para manter a confidencialidade da conversa e assimilar a notícia, ele fugiu às pressas: “Corri para a esquina para que ninguém me ouvisse.”