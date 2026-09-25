O técnico da Inglaterra deixou claro que a presença regular nas convocações da seleção é inegociável para aqueles que desejam seguir em seus planos de longo prazo. O treinador alemão, que recentemente assumiu o comando da equipe nacional, atualmente se prepara para uma sequência de três jogos contra Espanha, República Tcheca e Croácia. No entanto, sua preparação foi prejudicada por uma série de baixas de destaque, com Cole Palmer, do Chelsea, e Kobbie Mainoo, do Manchester United, entre os indisponíveis para seleção.

Falando à imprensa antes do confronto com a Espanha, Tuchel enfatizou que a forte concorrência dentro do elenco da Inglaterra significa que ninguém pode se dar ao luxo de ficar ausente. "Os jogadores sabem muito bem que, se você perde uma convocação e há outra pessoa boa na sua posição, a concorrência sempre vai existir", disse Tuchel em entrevista coletiva.

"A porta estará sempre aberta e você precisa se certificar de estar disponível e apresentar atuações de alto nível na convocação e, se fizer isso, isso conta por alguma coisa. Acho que, neste momento, isso não está na minha lista de preocupações. Cheguei aqui na segunda-feira e meu foco total está 100 por cento nos jogadores que estão aqui, e é assim que eu funciono. Não há ameaça, não há desconfiança e nem ameaça de consequências, isso vai acontecer naturalmente."