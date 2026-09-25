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'Ele perde oportunidades demais' - Thomas Tuchel avisa Cole Palmer e Kobbie Mainoo que eles correm o risco de cair na hierarquia da Inglaterra após as mais recentes desistências
Tuchel exige comprometimento com a causa
O técnico da Inglaterra deixou claro que a presença regular nas convocações da seleção é inegociável para aqueles que desejam seguir em seus planos de longo prazo. O treinador alemão, que recentemente assumiu o comando da equipe nacional, atualmente se prepara para uma sequência de três jogos contra Espanha, República Tcheca e Croácia. No entanto, sua preparação foi prejudicada por uma série de baixas de destaque, com Cole Palmer, do Chelsea, e Kobbie Mainoo, do Manchester United, entre os indisponíveis para seleção.
Falando à imprensa antes do confronto com a Espanha, Tuchel enfatizou que a forte concorrência dentro do elenco da Inglaterra significa que ninguém pode se dar ao luxo de ficar ausente. "Os jogadores sabem muito bem que, se você perde uma convocação e há outra pessoa boa na sua posição, a concorrência sempre vai existir", disse Tuchel em entrevista coletiva.
"A porta estará sempre aberta e você precisa se certificar de estar disponível e apresentar atuações de alto nível na convocação e, se fizer isso, isso conta por alguma coisa. Acho que, neste momento, isso não está na minha lista de preocupações. Cheguei aqui na segunda-feira e meu foco total está 100 por cento nos jogadores que estão aqui, e é assim que eu funciono. Não há ameaça, não há desconfiança e nem ameaça de consequências, isso vai acontecer naturalmente."
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Preocupações com a disponibilidade de Palmer
A situação envolvendo Palmer é particularmente delicada. O atacante do Chelsea tem sido um dos destaques sob o comando de Xabi Alonso em Stamford Bridge, atuando com frequência na Premier League nesta temporada, apesar de conviver com um problema crônico na virilha. No entanto, sua participação na seleção tem sido esporádica, com sua última aparição pela Inglaterra tendo acontecido contra o Japão, em março.
Tuchel esclareceu que, embora não haja uma nova lesão, o jogador de 24 anos está lidando com "desconforto e dor que o impedem de jogar no mais alto nível". Essa recorrente indisponibilidade claramente começa a testar a paciência do treinador, enquanto ele tenta construir coesão tática no campo de treinamento.
Questionado se esta Data Fifa foi uma oportunidade perdida para Palmer, Tuchel disse: "Com certeza, é mais uma oportunidade perdida. Ele perde oportunidades demais e eu não o culpo por isso, é apenas um fato. Mas ele perde convocações demais por causa de lesões e eu só quero confiar no que testemunho pessoalmente dentro da minha equipe, e para isso você precisa estar com o grupo. Caso contrário, há um próximo nível que você não consegue atingir, e só pode fazer isso se estiver conosco em campo."
Definindo o padrão com o capitão
Em contraste com aqueles que se retiraram, Tuchel apontou seu capitão, Harry Kane, como o modelo da postura que espera de cada integrante do elenco. Ao abordar a disparidade nos níveis de comprometimento, Tuchel destacou a importância de ter líderes que priorizem a seleção nacional. "Todos estão desesperados para vir. Nosso capitão tem o maior número de minutos por clube e seleção e está feliz por estar aqui, enquanto alguns companheiros de equipe estão desfrutando de uma pausa de 7 ou 10 dias. Mas ele quer estar aqui, e esse é o exemplo que queremos. Mas não há preocupação", acrescentou o ex-treinador de Bayern de Munique e Chelsea.
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A disputa por vagas se intensifica
O momento dessas ausências é particularmente infeliz para Mainoo, que não entrou em campo em nenhum momento durante a Copa do Mundo deste verão. Com uma grande quantidade de talento surgindo no meio-campo da Inglaterra, o jovem do Manchester United enfrenta uma disputa para provar que merece estar no time titular. A filosofia de Tuchel se baseia no que ele vê nos treinamentos, o que significa que cada sessão perdida é uma chance para um rival reforçar sua candidatura.
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