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'Ele parece muito afiado' - Keith Andrews elogia Fabio Carvalho após o Brentford atropelar o Chelsea
Atacante substituto volta a marcar decisivamente
Carvalho deu sequência à sua volta sensacional com o gol que fechou a vitória do Brentford por 3 a 0 sobre o Chelsea na noite de sexta-feira. Acionado no lugar de Mikkel Damsgaard aos 86 minutos, o meia português completou o cruzamento de Kevin Schade na segunda trave nos acréscimos. Foi seu segundo gol em duas partidas desde o retorno após 318 dias afastado por uma lesão no ligamento cruzado anterior, depois de também marcar contra o Reading na Copa da Liga Inglesa em 16 de setembro.
- Getty Images Sport
Técnico elogia o retorno do meia-armador
O técnico do Brentford, Andrews, elogiou o meia por sua atitude excepcional e profissionalismo enquanto trabalhava para voltar após um longo período afastado dos gramados. Falando à BBC Match of the Day depois da partida, ele disse: "A pior parte de ser jogador de futebol é quando você está lesionado, e ele foi inacreditável na forma como lidou com isso, no seu profissionalismo, e voltou ao grupo de maneira muito natural. Ele parece realmente muito afiado, muito forte. Marcar aquele gol importante esta noite foi legal para ele e realmente especial."
Domínio histórico às sextas-feiras
A vitória convincente ampliou um recorde extraordinário do Brentford, que agora venceu seis de seus sete jogos de Premier League disputados em uma sexta-feira (E1). Sua média de 2,71 pontos por jogo às sextas-feiras é a melhor da história da competição para qualquer clube que tenha disputado pelo menos três partidas em um dia específico da semana. Por outro lado, a derrota pesada faz o Chelsea chegar a três jogos consecutivos sem vencer na liga e também sem marcar pela primeira vez sob o comando de Xabi Alonso.
- Getty Images Sport
Em busca da classificação para competições europeias
Os três pontos colocaram o Brentford na terceira posição da tabela, preservando seu início invicto na campanha da liga. A equipe de Andrews agora tentará manter essa consistência e proteger sua vaga na Liga dos Campeões quando a ação doméstica for retomada. Enquanto isso, o Chelsea precisa usar a pausa internacional para corrigir seu ataque sem poder de fogo antes de voltar aos compromissos da Premier League contra o Bournemouth em 10 de outubro.
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