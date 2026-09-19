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Adhe Makayasa
Traduzido por

'Ele parece muito afiado' - Keith Andrews elogia Fabio Carvalho após o Brentford atropelar o Chelsea

K. Andrews
F. Carvalho
Brentford x Chelsea
Brentford
Chelsea
Premier League

O técnico do Brentford, Keith Andrews, fez elogios especiais a Fabio Carvalho depois de o meia-atacante dar continuidade à sua notável retomada artilheira em uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea. O armador português marcou já nos acréscimos, no Gtech Community Stadium, para coroar uma atuação dominante do time da casa no segundo tempo.

  • Atacante substituto volta a marcar decisivamente

    Carvalho deu sequência à sua volta sensacional com o gol que fechou a vitória do Brentford por 3 a 0 sobre o Chelsea na noite de sexta-feira. Acionado no lugar de Mikkel Damsgaard aos 86 minutos, o meia português completou o cruzamento de Kevin Schade na segunda trave nos acréscimos. Foi seu segundo gol em duas partidas desde o retorno após 318 dias afastado por uma lesão no ligamento cruzado anterior, depois de também marcar contra o Reading na Copa da Liga Inglesa em 16 de setembro.

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  • Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Técnico elogia o retorno do meia-armador

    O técnico do Brentford, Andrews, elogiou o meia por sua atitude excepcional e profissionalismo enquanto trabalhava para voltar após um longo período afastado dos gramados. Falando à BBC Match of the Day depois da partida, ele disse: "A pior parte de ser jogador de futebol é quando você está lesionado, e ele foi inacreditável na forma como lidou com isso, no seu profissionalismo, e voltou ao grupo de maneira muito natural. Ele parece realmente muito afiado, muito forte. Marcar aquele gol importante esta noite foi legal para ele e realmente especial."

  • Domínio histórico às sextas-feiras

    A vitória convincente ampliou um recorde extraordinário do Brentford, que agora venceu seis de seus sete jogos de Premier League disputados em uma sexta-feira (E1). Sua média de 2,71 pontos por jogo às sextas-feiras é a melhor da história da competição para qualquer clube que tenha disputado pelo menos três partidas em um dia específico da semana. Por outro lado, a derrota pesada faz o Chelsea chegar a três jogos consecutivos sem vencer na liga e também sem marcar pela primeira vez sob o comando de Xabi Alonso.

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  • Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Em busca da classificação para competições europeias

    Os três pontos colocaram o Brentford na terceira posição da tabela, preservando seu início invicto na campanha da liga. A equipe de Andrews agora tentará manter essa consistência e proteger sua vaga na Liga dos Campeões quando a ação doméstica for retomada. Enquanto isso, o Chelsea precisa usar a pausa internacional para corrigir seu ataque sem poder de fogo antes de voltar aos compromissos da Premier League contra o Bournemouth em 10 de outubro.