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Ele ofuscou Cristiano Ronaldo, mas e quanto a Thierry Henry? A lenda do Liverpool, John Barnes, avalia o legado de Mohamed Salah na Premier League
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Quantos gols Salah marcou na Premier League?
Salah, que já havia passado por uma fase difícil no Chelsea, voltou à Premier League em 2017 ao se transferir para Merseyside. Poucos sabiam o que esperar naquela época, mas ele causou um impacto notável ao longo de nove temporadas com os Reds.
Agora com 33 anos, Salah é bicampeão da Premier League, com conquistas na FA Cup, na Carabao Cup e na Liga dos Campeões. Ele conquistou quatro Chuteiras de Ouro e três prêmios de Jogador do Ano da PFA, marcando mais de 250 gols no total e 189 na primeira divisão inglesa.
O astro português Ronaldo também saboreou o sucesso nacional e continental durante sua passagem por Old Trafford, tornando-se um centurão dos Red Devils no quesito gols. Ele se tornou um dos maiores de todos os tempos, mas consolidou esse status fora de Manchester.
Será que Salah superou Ronaldo na Premier League?
Com isso em mente, Jamie Carragher está entre aqueles que sugeriram que Salah supera CR7 na Premier League. Outra ex-estrela de Anfield compartilha dessa opinião. Em entrevista à OLBG, Barnes disse ao GOAL, quando questionado se concordava com a avaliação de Carragher: “Sim, concordo, porque os melhores anos de Cristiano Ronaldo foram no Real Madrid. Em termos do Cristiano Ronaldo como jogador em geral, não acho que se possa dizer que a carreira de Mo Salah tenha ofuscado toda a carreira de Cristiano Ronaldo. Mas apenas em termos da Premier League, já que Ronaldo foi para o Real Madrid e foi lá que ele teve seu auge, acho que a carreira de Mo na Premier League ofuscou a carreira de Cristiano Ronaldo na Premier League. Não no geral, mas apenas na Premier League, sim.”
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A lenda do Liverpool supera o ícone do Arsenal, Henry?
Se Salah superar Ronaldo, quantos outros ícones da Premier League ele ultrapassaria? O campeão da Copa do Mundo Henry ocupa um lugar no topo dessa lista — como maior artilheiro de todos os tempos do Arsenal e membro do lendário time dos “Invincibles”.
Questionado sobre se o “Rei egípcio de Merseyside” possui um legado maior do que o “Príncipe francês do norte de Londres”, Barnes disse: “Não, eu os colocaria no mesmo nível. Quando Thierry Henry chegou, Wenger o trouxe e dá para ver o que ele teve que passar. Ele venceu a Premier League, eles conquistaram a FA Cup, ele ganhou muitos troféus, foi eleito o Jogador do Ano, marcou gols.
“Mo fez algo semelhante, chegando ao Liverpool com Jurgen Klopp e conquistando o que conquistaram juntos. Portanto, mais uma vez, é um debate controverso sobre quem é melhor. Os torcedores do Arsenal diriam uma coisa, os torcedores do Liverpool diriam outra.
“Como eu disse, não me envolvo em discussões como essa. Embora Mo seja do Liverpool e seja do meu time, também é preciso respeitar Thierry Henry e o que ele fez. Então, eu diria que esse é um argumento muito mais válido do que a comparação com Cristiano Ronaldo.”
Liga Profissional da Arábia Saudita ou MLS: qual será o próximo destino de Salah?
Embora Salah esteja se preparando para se despedir do futebol inglês, ele ainda não deu o último passo. O Liverpool continua na briga pelos títulos da FA Cup e da Liga dos Campeões, com Arne Slot esperando que os principais jogadores encontrem um novo ímpeto antes do fim da temporada 2025-26.
Têm sido cogitadas transferências para a Liga Profissional da Arábia Saudita ou para a MLS para Salah — enquanto ele pondera o que fazer a seguir —, mas onde quer que ele vá parar, as histórias de suas conquistas ao longo da maior parte de uma década em Anfield resistirão ao teste do tempo.