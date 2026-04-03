Ele ofuscou Cristiano Ronaldo, mas e quanto a Thierry Henry? A lenda do Liverpool, John Barnes, avalia o legado de Mohamed Salah na Premier League

Se Salah superar Ronaldo, quantos outros ícones da Premier League ele ultrapassaria? O campeão da Copa do Mundo Henry ocupa um lugar no topo dessa lista — como maior artilheiro de todos os tempos do Arsenal e membro do lendário time dos “Invincibles”.

Questionado sobre se o “Rei egípcio de Merseyside” possui um legado maior do que o “Príncipe francês do norte de Londres”, Barnes disse: “Não, eu os colocaria no mesmo nível. Quando Thierry Henry chegou, Wenger o trouxe e dá para ver o que ele teve que passar. Ele venceu a Premier League, eles conquistaram a FA Cup, ele ganhou muitos troféus, foi eleito o Jogador do Ano, marcou gols.

“Mo fez algo semelhante, chegando ao Liverpool com Jurgen Klopp e conquistando o que conquistaram juntos. Portanto, mais uma vez, é um debate controverso sobre quem é melhor. Os torcedores do Arsenal diriam uma coisa, os torcedores do Liverpool diriam outra.

“Como eu disse, não me envolvo em discussões como essa. Embora Mo seja do Liverpool e seja do meu time, também é preciso respeitar Thierry Henry e o que ele fez. Então, eu diria que esse é um argumento muito mais válido do que a comparação com Cristiano Ronaldo.”