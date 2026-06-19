O ex-atacante da Inglaterra, Bothroyd, fez uma avaliação contundente da atuação de Ronaldo durante entrevista à Sky Sports. Ele argumentou que a seleção de Portugal se beneficiaria se o veterano aceitasse ficar no banco e fosse utilizado como um substituto de impacto.

“Tenho que ser honesto: acho que, se Ronaldo for um jogador que pensa no time, ele deveria dar um passo atrás e entender que precisa ser um jogador que entra do banco para dar um impulso ao time”, disse Bothroyd. “Será que ele vai fazer isso algum dia? Não, acho que não. E é isso que quero dizer.”

Bothroyd também questionou a busca contínua de Ronaldo por comparações com Lionel Messi e sugeriu que isso estava afetando o equilíbrio coletivo de Portugal.

“Olho para o Ronaldo e… os fãs do Ronaldo vão me odiar hoje, mas parece que tudo gira em torno dele, né? Sabe, ele está sempre tentando alcançar o Messi”, acrescentou. “Ele nunca vai ser o Messi, mas, ao longo de toda a sua carreira, ele tirou o máximo proveito possível dela… Mas, neste momento, ele está se tornando mais um obstáculo para Portugal do que uma ajuda, e acho que é aí que o Martinez está errando.”