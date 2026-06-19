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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

“Ele nunca vai ser o Lionel Messi!” – Cristiano Ronaldo é um “obstáculo” para Portugal, enquanto Roberto Martínez é instado a definir o banco de reservas para a Copa do Mundo

C. Ronaldo
Portugal
Portugal x RD Congo
Copa do Mundo
L. Messi
R. Martinez

Cristiano Ronaldo tem sido alvo de críticas depois que Portugal empatou com a República Democrática do Congo na partida de estreia da Copa do Mundo de 2026. O ex-atacante da Inglaterra, Jay Bothroyd, afirmou que o experiente atacante está se tornando um fardo para a equipe, enquanto Roberto Martinez continua apoiando seu capitão, apesar das críticas cada vez mais intensas.

  • Portugal fica frustrado após empate na estreia

    A campanha de Portugal na Copa do Mundo de 2026 começou com um revés, ao empatar em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, em Houston. João Neves deu vantagem inicial à equipe de Roberto Martínez, mas Yoane Wissa empatou antes do intervalo, garantindo um ponto para a seleção africana.

    O resultado coloca Portugal sob pressão no Grupo K, com desafios ainda mais difíceis pela frente. O empate também reacendeu o debate sobre o papel de Ronaldo na equipe, depois que o capitão teve dificuldades para influenciar o jogo. O atacante do Al-Nassr, que disputa sua sexta Copa do Mundo — um recorde —, não conseguiu acertar nenhum chute a gol e perdeu duas chances claras, enquanto Portugal não conseguiu marcar o gol da vitória.

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  • Cristiano RonaldoGetty Images

    Bothroyd pede que Ronaldo aceite um papel menos importante

    O ex-atacante da Inglaterra, Bothroyd, fez uma avaliação contundente da atuação de Ronaldo durante entrevista à Sky Sports. Ele argumentou que a seleção de Portugal se beneficiaria se o veterano aceitasse ficar no banco e fosse utilizado como um substituto de impacto.

    “Tenho que ser honesto: acho que, se Ronaldo for um jogador que pensa no time, ele deveria dar um passo atrás e entender que precisa ser um jogador que entra do banco para dar um impulso ao time”, disse Bothroyd. “Será que ele vai fazer isso algum dia? Não, acho que não. E é isso que quero dizer.”

    Bothroyd também questionou a busca contínua de Ronaldo por comparações com Lionel Messi e sugeriu que isso estava afetando o equilíbrio coletivo de Portugal.

    “Olho para o Ronaldo e… os fãs do Ronaldo vão me odiar hoje, mas parece que tudo gira em torno dele, né? Sabe, ele está sempre tentando alcançar o Messi”, acrescentou. “Ele nunca vai ser o Messi, mas, ao longo de toda a sua carreira, ele tirou o máximo proveito possível dela… Mas, neste momento, ele está se tornando mais um obstáculo para Portugal do que uma ajuda, e acho que é aí que o Martinez está errando.”

  • Martinez continua apoiando firmemente seu capitão

    Apesar das críticas vindas de fora do grupo, Martinez não deu sinais de que vai mudar de rumo. O técnico de Portugal defendeu sua decisão de manter Ronaldo em campo contra a República Democrática do Congo e destacou a importância da experiência do atacante em partidas acirradas.

    “Não faz sentido tirar o melhor artilheiro do futebol mundial de uma partida em que você precisa de gols”, disse Martinez aos repórteres após a partida. “Para nós, em momentos como esse, a experiência de Cristiano na área é importante.

    A maneira como ele atrai os defensores é importante, a maneira como podemos aproveitar o espaço é importante. E cada jogador tem uma responsabilidade ou uma qualidade específica em campo. E, claramente, quando se busca gols, é preciso contar com o Cristiano.”

  • A pressão aumenta antes dos jogos decisivos da fase de grupos

    Portugal chega agora à sua segunda partida do Grupo K contra o Uzbequistão ciente de que mais um tropeço poderia prejudicar seriamente suas esperanças de chegar às oitavas de final. A pressão sobre Martinez para encontrar o equilíbrio certo no ataque provavelmente se intensificará se o desempenho da equipe não melhorar. Ronaldo, por sua vez, tem tentado manter uma atitude positiva, dizendo aos torcedores nas redes sociais que o torneio está “longe de ter acabado”, apesar do início decepcionante.



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