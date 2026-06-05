"Ele nunca fez isso antes": ingleses revelam o plano de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo com Harry Kane, do Bayern de Munique

As alternativas a Kane no elenco de Tuchel são Ollie Watkins, do Aston Villa, vencedor da Liga Europa, e Ivan Toney, do Al-Ahli. Os especialistas têm certeza de que Kane será titular na estreia contra a Croácia, mas, dependendo do desenrolar da partida, poderá ter menos tempo de jogo já no segundo jogo contra Gana e, na melhor das hipóteses, poderá até mesmo ficar de fora na última partida da fase de grupos contra o Panamá.

Kane, que completará 33 anos no final de julho, disputou 51 partidas oficiais pelo Bayern na última temporada, somando 4.050 minutos em campo. A isso se somam os amistosos e cinco partidas pela seleção, com mais de 400 minutos, desde setembro de 2025.

Se Tuchel realmente agir dessa forma, ele aparentemente quer garantir que Kane possa jogar o mais em forma possível nas partidas decisivas da fase eliminatória, caso a Inglaterra chegue longe.

Os Three Lions disputarão seus jogos da fase de grupos em Arlington/Texas, em Boston/Massachusetts e em East Rutherford/Nova Jersey.