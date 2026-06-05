O motivo para isso seriam as temperaturas extremamente altas previstas nos diversos locais onde serão disputados os jogos da Inglaterra na fase de grupos da Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá. É o que informa a Sky Sports. Acredita-se que Tuchel dará descanso a Kane sempre que possível.
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"Ele nunca fez isso antes": ingleses revelam o plano de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo com Harry Kane, do Bayern de Munique
Isso explicaria também por que o técnico alemão dos Three Lions convocou três atacantes de ofício para a sua seleção para a fase final.
Isso surpreendeu muitos especialistas, pois “ele não havia feito isso em nenhuma de suas convocações para as eliminatórias”, relatou o repórter da Sky Sports, Rob Dorsett, diretamente do atual campo de treinamento da seleção inglesa em Miami, onde a equipe se prepara para o último teste antes da Copa do Mundo contra a Nova Zelândia, em Kansas City.
- The FA
Ollie Watkins e Ivan Toney estão prontos para substituir Kane
As alternativas a Kane no elenco de Tuchel são Ollie Watkins, do Aston Villa, vencedor da Liga Europa, e Ivan Toney, do Al-Ahli. Os especialistas têm certeza de que Kane será titular na estreia contra a Croácia, mas, dependendo do desenrolar da partida, poderá ter menos tempo de jogo já no segundo jogo contra Gana e, na melhor das hipóteses, poderá até mesmo ficar de fora na última partida da fase de grupos contra o Panamá.
Kane, que completará 33 anos no final de julho, disputou 51 partidas oficiais pelo Bayern na última temporada, somando 4.050 minutos em campo. A isso se somam os amistosos e cinco partidas pela seleção, com mais de 400 minutos, desde setembro de 2025.
Se Tuchel realmente agir dessa forma, ele aparentemente quer garantir que Kane possa jogar o mais em forma possível nas partidas decisivas da fase eliminatória, caso a Inglaterra chegue longe.
Os Three Lions disputarão seus jogos da fase de grupos em Arlington/Texas, em Boston/Massachusetts e em East Rutherford/Nova Jersey.
Harry Kane na temporada 2025/26: seus dados de desempenho
Equipe
Jogos
Gols
Assistências
Minutos
FC Bayern
51
61
7
4050
Inglaterra
5
5
-
411
total
56
66
7
4461