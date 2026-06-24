"Meus colegas da defesa e eu nunca tínhamos vontade de jogar contra ele. Ele nos irritava e nos incomodava pra caramba", disse o goleiro alemão do Twente Enschede — contra o qual Saibari já jogou quatro vezes pelo PSV Eindhoven, seu atual clube —, em entrevista à Sport Bild.
Traduzido por
"Ele nos irritava pra caramba": ex-companheiro de equipe conta tudo sobre Ismael Saibari, a nova contratação do Bayern de Munique
"Sempre que ele tem a bola, acontece algo perigoso no ataque", elogiou Unnerstall ao se referir ao jogador ofensivo, que está prestes a se transferir para o FCB. Saibari é "um jogador supercriativo, forte no drible e no um contra um. Quando ele entra em ação, é quase impossível defendê-lo".
Por um breve período, Unnerstall chegou a ser companheiro de equipe de Saibari no PSV Eindhoven. O marroquino havia se transferido do KRC Genk para a segunda equipe do clube holandês de ponta em 2020, mas, na única temporada em que jogou ao lado de Unnerstall no PSV, chegou a fazer duas breves participações na equipe principal. Em 2021, o ex-goleiro da seleção juvenil alemã foi para o Twente, onde, desde então, é o goleiro titular.
Saibari descreve Unnerstall como “o melhor jogador da Eredivisie. Saibari é o tipo de jogador que diz: ‘Ok, precisamos urgentemente de mais um gol agora — então me passa a bola, que eu cuido disso’”.
- Getty Images
Transferência para o FC Bayern: ex-companheiro de equipe pede paciência com Ismael Saibari
Depois que o Bayern fracassou inicialmente em suas supostas tentativas de contratar o jogador da seleção inglesa Anthony Gordon — que acabou se transferindo para o FC Barcelona —, Saibari se destacou nas últimas semanas como o novo alvo para o ataque. O jogador de 25 anos se encaixa perfeitamente no perfil procurado, podendo atuar tanto na posição 10, nas duas laterais do campo quanto na ponta de ataque, servindo assim, entre outras funções, como reserva de Harry Kane no FCB.
De acordo com uma reportagem recente da Sky, o valor base da transferência de Saibari estaria um pouco abaixo de 50 milhões de euros. Incluindo bônus, o valor total poderia chegar a até 52 milhões de euros. O clube alemão, recordista em títulos, já teria chegado a um acordo com o próprio jogador da seleção marroquina há algum tempo, e ele provavelmente assinará um contrato de quatro anos, válido até 2030.
Unnerstall, porém, diante do salto de qualidade da Eredivisie para a Bundesliga, apesar de todos os elogios a Saibari, alertou para que não se esperem milagres do novo craque ofensivo em Munique tão rapidamente: “Jogadores que vêm da Eredivisie para um grande clube da Bundesliga geralmente precisam de pelo menos meio ano para se adaptar”, observou o jogador de 35 anos. “Saibari não vai arrasar de imediato, mas certamente enriquecerá a Bundesliga. Com ele, o Bayern ficará mais perigoso e versátil”, afirmou Unnerstall.
Ismael Saibari marcou um gol de sonho contra o FC Bayern
Saibari, cujo contrato em Eindhoven vai até 2029, tem sido uma figura absolutamente fundamental no PSV. Ele marcou 19 gols e deu nove assistências em 37 partidas disputadas em todas as competições na última temporada. Entre outras coisas, ele causou sensação com um gol espetacular na derrota por 1 a 2 contra o que provavelmente será seu futuro clube, de Munique, na fase de grupos da Liga dos Campeões, no final de janeiro.
Na Copa do Mundo, Saibari também vem demonstrando seu talento no cenário mundial. Pela seleção do Marrocos, ele é titular na ponta de ataque e marcou os dois gols do time até o momento no torneio — no empate em 1 a 1 contra o Brasil e na vitória por 1 a 0 sobre a Escócia —, tornando o Marrocos um dos favoritos surpresa.
Com uma vitória o mais ampla possível contra o Haiti, já eliminado, na última partida da fase de grupos na madrugada de quarta para quinta-feira (meia-noite, horário da Alemanha), os marroquinos ainda querem ultrapassar os brasileiros e garantir a liderança do grupo.