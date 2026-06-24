"Ele nos irritava pra caramba": ex-companheiro de equipe conta tudo sobre Ismael Saibari, a nova contratação do Bayern de Munique

"Sempre que ele tem a bola, acontece algo perigoso no ataque", elogiou Unnerstall ao se referir ao jogador ofensivo, que está prestes a se transferir para o FCB. Saibari é "um jogador supercriativo, forte no drible e no um contra um. Quando ele entra em ação, é quase impossível defendê-lo".

Por um breve período, Unnerstall chegou a ser companheiro de equipe de Saibari no PSV Eindhoven. O marroquino havia se transferido do KRC Genk para a segunda equipe do clube holandês de ponta em 2020, mas, na única temporada em que jogou ao lado de Unnerstall no PSV, chegou a fazer duas breves participações na equipe principal. Em 2021, o ex-goleiro da seleção juvenil alemã foi para o Twente, onde, desde então, é o goleiro titular.

Saibari descreve Unnerstall como “o melhor jogador da Eredivisie. Saibari é o tipo de jogador que diz: ‘Ok, precisamos urgentemente de mais um gol agora — então me passa a bola, que eu cuido disso’”.