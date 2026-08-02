Enquanto o Madrid se prepara para finalizar um acordo colossal de € 132 milhões com o Leipzig pela sensação adolescente Diomande, a empolgação em torno do Santiago Bernabéu está chegando ao auge. Com Rodrygo afastado por uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e o futuro de Vinicius Junior ainda sendo alvo de intensa especulação, o Real Madrid agiu rapidamente para garantir um novo parceiro para Kylian Mbappe.

Gonzalez relembrou o momento em que o marfinense pisou pela primeira vez no ambiente profissional no Leganes, admitindo que o elenco ficou imediatamente impressionado com sua habilidade bruta. Em entrevista ao AS, o experiente defensor detalhou o impacto que Diomande causou nos profissionais mais experientes. "Não conseguíamos acreditar no quanto ele era bom. Desde o primeiro toque, dava para ver que ele era diferente. Nós nos olhamos, perguntando de onde ele tinha saído. Ele nos enlouqueceu pela ponta esquerda. Eu nunca tinha visto um jogador da base fazer uma exibição daquele nível", relembrou Gonzalez. "Ele nos enlouqueceu pela ponta esquerda. Eu nunca tinha visto um jogador da base fazer uma exibição daquele nível."