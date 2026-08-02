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'Ele nos deixou loucos': ex-capitão do Leganés acredita que Yan Diomande pode superar a estrela do Barcelona Lamine Yamal se tiver a mesma oportunidade no Real Madrid
Um grande elogio de um ex-companheiro de equipe
Enquanto o Madrid se prepara para finalizar um acordo colossal de € 132 milhões com o Leipzig pela sensação adolescente Diomande, a empolgação em torno do Santiago Bernabéu está chegando ao auge. Com Rodrygo afastado por uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e o futuro de Vinicius Junior ainda sendo alvo de intensa especulação, o Real Madrid agiu rapidamente para garantir um novo parceiro para Kylian Mbappe.
Gonzalez relembrou o momento em que o marfinense pisou pela primeira vez no ambiente profissional no Leganes, admitindo que o elenco ficou imediatamente impressionado com sua habilidade bruta. Em entrevista ao AS, o experiente defensor detalhou o impacto que Diomande causou nos profissionais mais experientes. "Não conseguíamos acreditar no quanto ele era bom. Desde o primeiro toque, dava para ver que ele era diferente. Nós nos olhamos, perguntando de onde ele tinha saído. Ele nos enlouqueceu pela ponta esquerda. Eu nunca tinha visto um jogador da base fazer uma exibição daquele nível", relembrou Gonzalez. "Ele nos enlouqueceu pela ponta esquerda. Eu nunca tinha visto um jogador da base fazer uma exibição daquele nível."
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Superando o nível de Lamine Yamal
A parte mais provocativa da análise de Gonzalez envolveu comparar Diomande ao astro do Barcelona, Yamal. Embora Yamal já tenha se consolidado como peça fundamental tanto para clube quanto para seleção, Gonzalez acredita que Diomande tem as ferramentas para, eventualmente, ser considerado o talento superior se receber a mesma plataforma no Bernabéu. “Sinceramente, sim. Pode parecer loucura, mas, olhando para o desenvolvimento dele, eu o vejo nesse nível”, afirmou Gonzalez.
Ele reconheceu que Yamal atualmente tem a vantagem da experiência e da consistência, mas insiste que a diferença pode ser reduzida com oportunidade e força mental. "Lamine teve mais continuidade e vem provando isso há mais tempo, mas, se Yan tiver a mesma oportunidade, acho que ele pode alcançar o nível dele e até superá-lo. Ele é excepcionalmente talentoso. O potencial dele é enorme. Minha única grande dúvida é como ele vai lidar mentalmente com a pressão", observou.
O perfil de um atacante moderno completo
O que torna Diomande uma perspectiva tão empolgante para o Madrid é sua versatilidade e a ausência de fraquezas óbvias no terço final. O espanhol explicou que Diomande possui uma rara combinação de velocidade e segurança técnica que lhe permite se destacar em várias funções.
“Tudo. O nível dele era excepcional. Era rápido, forte, conseguia ir para os dois lados, se associava bem, encarava os adversários constantemente e batia bem na bola”, disse.
“É difícil compará-lo a alguém porque ele não se destaca em apenas um aspecto. É brilhante tecnicamente, entende o jogo, combina bem, faz excelentes movimentações, é excepcional no um contra um e ataca o espaço. É um jogador completo.”
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Humildade e a transição para a elite
Apesar de sua natureza "destemida" em campo, Diomande é descrito como uma pessoa centrada, que sempre esteve disposta a aprender durante seu período no Leganés. Gonzalez tomou para si a responsabilidade de orientar o adolescente, ajudando-o a lidar com as complexidades da vida como atleta profissional. “Tentei ficar perto dele e ajudá-lo, especialmente para fazê-lo entender o que era o futebol profissional, porque ele não fazia ideia. Falamos sobre horários, nutrição, descanso, trabalho de academia e a necessidade de se dedicar 100%, não apenas durante os treinos”, explicou o espanhol.
"Ele tem um contraste muito marcante, porque é tímido fora de campo, mas destemido dentro dele. Ele escutava, era educado, e o que realmente mais me chamou a atenção foi sua humildade. É um grande garoto."
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