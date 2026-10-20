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Alvino Hanafi
Traduzido por

“Ele nos dá arrepios!”: Vitinha faz revelação empolgante sobre Ousmane Dembele antes do confronto com o Barcelona

PSG
Vitinha
O. Dembele
J. Neves
PSG x Barcelona
Barcelona
Liga dos Campeões

O meio-campista Vitinha, do Paris Saint-Germain, elogiou o companheiro Ousmane Dembele como um líder único, capaz de arrepiar os torcedores contra seu ex-clube, o Barcelona. O meia português também defendeu Joao Neves e elogiou o alto nível de exigência de Luis Enrique.

  • Vitinha confia que Dembele vai brilhar contra seu ex-clube

    Em entrevista coletiva antes da partida, no Parque dos Príncipes, Vitinha elogiou Ousmane Dembele, líder do ataque, às vésperas do confronto do PSG com o Barcelona pela Champions League. Dembele passou seis temporadas na Catalunha antes de se transferir para a capital francesa.

    Vitinha demonstrou total confiança na capacidade do ponta francês de decidir jogos no maior palco do futebol europeu.

    O meio-campista também manifestou apoio ao jovem compatriota Joao Neves em meio à disputa saudável por espaço no elenco.

  • imago-sport-1083619566.jpgPRESSE SPORTS

    Craque português destaca a liderança única de Dembele

    Vitinha destacou o papel fundamental de Dembele no esquema de Luis Enrique e sua capacidade de inspirar os companheiros em jogos de grande importância. “Ele é um dos líderes desta equipe há algum tempo”, afirmou Vitinha.

    “O que ele pode oferecer em jogos como este é único.”

    “Esperamos que ele consiga nos arrepiar novamente amanhã”, acrescentou o meio-campista.

  • Vitinha defende Neves e vê com bons olhos a concorrência saudável

    Ao comentar as atuações recentes de Joao Neves, Vitinha ressaltou que as oscilações de desempenho são naturais para todos os jogadores. "Todo jogador tem altos e baixos... O que tentamos fazer é ser o mais constantes possível", explicou Vitinha.

    "Temos muitos bons jogadores, o que significa que há concorrência, mas é uma concorrência muito saudável e muito positiva para todos."

    "Isso nos obriga a dar sempre o nosso melhor, o que considero fundamental", observou.

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    PSG busca manter o alto nível sob o comando de Luis Enrique

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