Em entrevista coletiva antes da partida, no Parque dos Príncipes, Vitinha elogiou Ousmane Dembele, líder do ataque, às vésperas do confronto do PSG com o Barcelona pela Champions League. Dembele passou seis temporadas na Catalunha antes de se transferir para a capital francesa.

Vitinha demonstrou total confiança na capacidade do ponta francês de decidir jogos no maior palco do futebol europeu.

O meio-campista também manifestou apoio ao jovem compatriota Joao Neves em meio à disputa saudável por espaço no elenco.