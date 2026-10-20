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“Ele nos dá arrepios!”: Vitinha faz revelação empolgante sobre Ousmane Dembele antes do confronto com o Barcelona
Vitinha confia que Dembele vai brilhar contra seu ex-clube
Em entrevista coletiva antes da partida, no Parque dos Príncipes, Vitinha elogiou Ousmane Dembele, líder do ataque, às vésperas do confronto do PSG com o Barcelona pela Champions League. Dembele passou seis temporadas na Catalunha antes de se transferir para a capital francesa.
Vitinha demonstrou total confiança na capacidade do ponta francês de decidir jogos no maior palco do futebol europeu.
O meio-campista também manifestou apoio ao jovem compatriota Joao Neves em meio à disputa saudável por espaço no elenco.
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Craque português destaca a liderança única de Dembele
Vitinha destacou o papel fundamental de Dembele no esquema de Luis Enrique e sua capacidade de inspirar os companheiros em jogos de grande importância. “Ele é um dos líderes desta equipe há algum tempo”, afirmou Vitinha.
“O que ele pode oferecer em jogos como este é único.”
“Esperamos que ele consiga nos arrepiar novamente amanhã”, acrescentou o meio-campista.
Vitinha defende Neves e vê com bons olhos a concorrência saudável
Ao comentar as atuações recentes de Joao Neves, Vitinha ressaltou que as oscilações de desempenho são naturais para todos os jogadores. "Todo jogador tem altos e baixos... O que tentamos fazer é ser o mais constantes possível", explicou Vitinha.
"Temos muitos bons jogadores, o que significa que há concorrência, mas é uma concorrência muito saudável e muito positiva para todos."
"Isso nos obriga a dar sempre o nosso melhor, o que considero fundamental", observou.
- AFP
PSG busca manter o alto nível sob o comando de Luis Enrique
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