De acordo com uma reportagem da Sky, Julian Nagelsmann também levará Maximilian Beier, do Borussia Dortmund, para a Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá — o que é, no mínimo, uma pequena surpresa, já que Beier não tem desempenhado um papel de destaque na seleção alemã nos últimos tempos.
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Ele nem sequer estava mais no radar: Julian Nagelsmann deve causar mais uma surpresa na sua convocação para a Copa do Mundo
Para o atacante, este seria já o segundo grande torneio com a seleção alemã, após o Euro 2024 em casa. Desde sua estreia em junho de 2024, ele disputou sete partidas pela seleção e ainda aguarda seu primeiro gol. Sua última participação até o momento foi em outubro, na partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Irlanda do Norte. Em seguida, Nagelsmann o deixou de fora tanto no final das eliminatórias quanto nos amistosos contra a Suíça.
O próprio Beier, no entanto, calculou recentemente que tem boas chances de participar da Copa do Mundo: “Espero poder estar otimista graças ao meu desempenho. Joguei muito nas últimas semanas, muitas vezes bem. Acumulei muitos pontos e fiz de tudo para que, espero, eu esteja presente na quinta-feira.”
O jogador de 23 anos acumulou, nesta temporada no BVB, argumentos de peso para uma convocação. Se ignorarmos os atacantes puros, Beier foi, com 20 pontos (dez gols, dez assistências), o melhor artilheiro da Alemanha.
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Devido à convocação de Beier: será que agora um colega do BVB precisa se preocupar com a Copa do Mundo?
No entanto, a convocação de Beier pode significar más notícias para seu companheiro de equipe no Dortmund, Karim Adeyemi. Nagelsmann já havia deixado claro em março: “Maxi Beier, Karim Adeyemi, Kevin Schade — fui muito claro em relação a esses três: vamos levar — neste momento — um, no máximo dois, desses atacantes de contra-ataque.”
O trio é composto por jogadores com perfis semelhantes. “Um dos três, talvez dois, acabará se destacando. Mas todos têm as mesmas chances”, revelou o técnico de 38 anos na época.
No entanto, Beier não ficará sem companheiros do BVB no grande evento, que acontecerá de 11 de junho a 19 de julho. Com Nico Schlotterbeck e Waldemar Anton, mais dois jogadores do Dortmund devem viajar com a equipe. O anúncio final da lista de convocados será feito na quinta-feira, às 13h.
Maximilian Beier: Estatísticas da temporada 2025/26
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