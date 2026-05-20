Ele nem sequer estava mais no radar: Julian Nagelsmann deve causar mais uma surpresa na sua convocação para a Copa do Mundo

Para o atacante, este seria já o segundo grande torneio com a seleção alemã, após o Euro 2024 em casa. Desde sua estreia em junho de 2024, ele disputou sete partidas pela seleção e ainda aguarda seu primeiro gol. Sua última participação até o momento foi em outubro, na partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Irlanda do Norte. Em seguida, Nagelsmann o deixou de fora tanto no final das eliminatórias quanto nos amistosos contra a Suíça.

O próprio Beier, no entanto, calculou recentemente que tem boas chances de participar da Copa do Mundo: “Espero poder estar otimista graças ao meu desempenho. Joguei muito nas últimas semanas, muitas vezes bem. Acumulei muitos pontos e fiz de tudo para que, espero, eu esteja presente na quinta-feira.”

O jogador de 23 anos acumulou, nesta temporada no BVB, argumentos de peso para uma convocação. Se ignorarmos os atacantes puros, Beier foi, com 20 pontos (dez gols, dez assistências), o melhor artilheiro da Alemanha.