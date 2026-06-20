“Ele nem merece ser mencionado” - Jürgen Klopp rebate ex-jogador da seleção holandesa após críticas severas a Virgil van Dijk

Klopp rebateu Van der Vaart depois que o ex-meio-campista da Holanda direcionou críticas severas a Virgil van Dijk. Falando em sua função de comentarista da MagentaTV antes do confronto da Holanda com a Suécia na Copa do Mundo, Klopp expressou sua incredulidade diante da natureza dos ataques dirigidos ao seu ex-jogador-chave dos Reds.

Van Dijk, que foi o pilar da defesa das equipes mais bem-sucedidas do Liverpool comandadas por Klopp entre 2018 e 2024, passou a ser alvo de críticas após uma atuação defensiva instável contra o Japão durante o empate em 2 a 2 no início do torneio. Klopp, no entanto, continua firme em sua convicção de que o jogador de 34 anos continua sendo um profissional de nível mundial.