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“Ele nem merece ser mencionado” - Jürgen Klopp rebate ex-jogador da seleção holandesa após críticas severas a Virgil van Dijk
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Klopp defende seu ex-capitão
Klopp rebateu Van der Vaart depois que o ex-meio-campista da Holanda direcionou críticas severas a Virgil van Dijk. Falando em sua função de comentarista da MagentaTV antes do confronto da Holanda com a Suécia na Copa do Mundo, Klopp expressou sua incredulidade diante da natureza dos ataques dirigidos ao seu ex-jogador-chave dos Reds.
Van Dijk, que foi o pilar da defesa das equipes mais bem-sucedidas do Liverpool comandadas por Klopp entre 2018 e 2024, passou a ser alvo de críticas após uma atuação defensiva instável contra o Japão durante o empate em 2 a 2 no início do torneio. Klopp, no entanto, continua firme em sua convicção de que o jogador de 34 anos continua sendo um profissional de nível mundial.
A comparação com o “Boeing 747”
A polêmica começou quando Van der Vaart, atuando como comentarista da emissora holandesa NOS, fez uma análise contundente sobre a mobilidade de Van Dijk. O ex-jogador do Hamburgo e do Real Madrid afirmou ter ficado “chocado” com o desempenho do zagueiro, criticando especificamente sua capacidade de girar e se movimentar em espaços apertados.
“Tenho que ser honesto: fiquei bastante chocado com o Van Dijk”, disse Van der Vaart. “Ao vê-lo, pensei: isso não parece bom. Especialmente ao girar. Está se mostrando muito difícil. Um pouco como um Boeing 747 fazendo uma curva. Espero que ele comece a girar um pouco mais rápido durante o torneio.”
Essa descrição colorida não agradou Klopp, que valoriza a liderança e a qualidade técnica que Van Dijk continua a oferecer à equipe de Ronald Koeman.
A avaliação contundente de Klopp sobre Van der Vaart
Quando questionado sobre os comentários, Klopp não mediu palavras, colocando em dúvida a credibilidade de Van der Vaart e sua tendência a se concentrar no lado negativo. O técnico alemão sugeriu que as palavras do comentarista tinham mais a ver com buscar atenção do que com oferecer uma análise tática significativa.
“Não tenho certeza se vale a pena mencionar Rafael van der Vaart”, rebateu Klopp. “Mas se algum dia ele disser algo positivo sobre qualquer jogador, ficarei feliz em levá-lo a sério novamente. Dá a impressão de que ele percebe algo, mas precisa formular isso de maneira rebuscada, e então acaba se opondo veementemente. Mas, dessa forma, isso realmente não tem importância.”
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As palavras de Van Dijk dão frutos
Apesar de ter recebido o prêmio de Melhor Jogador da Partida, Van Dijk manteve os pés no chão ao falar com a imprensa após o confronto contra o Japão. O capitão reconheceu que sua equipe teve dificuldades para superar uma seleção japonesa bem organizada, que adotou uma formação compacta 5-4-1 durante grande parte da noite.
“Jogamos contra um Japão que se manteve muito compacto. Isso foi difícil”, explicou Van Dijk. “No fim das contas, começamos com um empate. Certamente podemos fazer melhor. Vamos para a próxima.”
O apelo de Van Dijk claramente surtiu efeito, já que a Holanda se recuperou em grande estilo e garantiu uma vitória retumbante por 5 a 1 sobre a Suécia em sua segunda partida.