Getty Images Sport
Traduzido por
"Ele não vai ser o jogador mais importante" - Bacary Sagna alerta Enzo Fernandez sobre a realidade da "hierarquia" antes de uma possível transferência para o Manchester City
Sagna faz alerta contundente sobre transferência
Sagna fez um duro alerta a Fernandez. O meio-campista do Chelsea tem sido fortemente ligado a uma sensacional transferência no último dia da janela para o Etihad Stadium para se juntar ao Manchester City. O ex-defensor do City sugeriu que uma transferência desse porte poderia mudar drasticamente a posição do argentino no vestiário. Ele acredita que Fernandez terá de aceitar uma redução significativa em seu status no elenco se decidir trocar Londres por Manchester.
- (C)Getty Images
"Haaland é o jogador mais importante do City"
Em entrevista à The Action Network, Sagna foi rápido em apontar a hierarquia já estabelecida que existe no elenco de Enzo Maresca. Ele insiste que nenhum novo reforço pode imediatamente tomar o posto do atual talismã ofensivo do clube.
"Enzo é provavelmente visto como o jogador mais importante do Chelsea", afirmou Sagna. "Se ele se juntar ao Manchester City, não será o jogador mais importante do City. Erling Haaland é o jogador mais importante do City. Essa é a hierarquia.
"Então, para conquistar seu próprio espaço, leva tempo. Enzo, no Chelsea, é um dos jogadores mais importantes, em relação à seleção, à braçadeira de capitão e a tudo mais. O peso está sobre ele. Ele está comandando os outros. Mas agora você está chegando a um time em que não precisa comandar os outros. Todo mundo está focado em si mesmo."
Adaptando-se a um sistema tático rígido
Sagna também destacou as diferenças táticas claras entre jogar pelo Chelsea e atuar dentro do sistema ofensivo altamente estruturado do City. Ele alertou que Fernandez terá de ajustar significativamente sua tomada de decisão em campo.
"Sempre que alguém faz uma movimentação no City, você tem que soltar a bola", observou Sagna. "Talvez no Chelsea você possa se dar ao luxo de driblar um pouco mais e ninguém vai dizer nada. Mas, quando você joga por clubes maiores, é diferente.
"Você também tem que se adaptar aos outros, e não se trata apenas de você e da sua tomada de decisão. É provavelmente aí que eles têm que encontrar um equilíbrio. Mas todos eles são jogadores de alto nível, então espero que possam render pelo Man City."
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Fernandez?
Com o fechamento da janela de transferências se aproximando rapidamente, ainda está por ver se Fernandez realmente vai concluir a mudança. Uma ida para o Etihad sem dúvida representaria uma grande mudança em sua carreira na Premier League.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.