Em entrevista à The Action Network, Sagna foi rápido em apontar a hierarquia já estabelecida que existe no elenco de Enzo Maresca. Ele insiste que nenhum novo reforço pode imediatamente tomar o posto do atual talismã ofensivo do clube.

"Enzo é provavelmente visto como o jogador mais importante do Chelsea", afirmou Sagna. "Se ele se juntar ao Manchester City, não será o jogador mais importante do City. Erling Haaland é o jogador mais importante do City. Essa é a hierarquia.

"Então, para conquistar seu próprio espaço, leva tempo. Enzo, no Chelsea, é um dos jogadores mais importantes, em relação à seleção, à braçadeira de capitão e a tudo mais. O peso está sobre ele. Ele está comandando os outros. Mas agora você está chegando a um time em que não precisa comandar os outros. Todo mundo está focado em si mesmo."