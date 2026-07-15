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Ele não vai a lugar nenhum! Yan Diomande não será vendido neste verão, devido à falta de ofertas de 100 milhões de libras pelo jogador, que é alvo do Liverpool
Nenhum clube está disposto a aceitar uma avaliação na casa dos nove dígitos
Apesar de uma enxurrada de consultas de clubes como Real Madrid, Manchester City, Manchester United e Chelsea, o RB Leipzig ainda não recebeu uma oferta que atenda às suas expectativas. Embora o Liverpool tenha sido o mais proativo, com uma proposta formal de 67 milhões de libras (80 milhões de euros) mais bônus significativos, o valor total da oferta ainda fica aquém dos valores necessários para forçar a venda. O Paris Saint-Germain também está firmemente na disputa, mas o atual clima do mercado sugere que nenhum interessado está disposto a ultrapassar a marca de 84 milhões de libras (100 milhões de euros) neste verão.
A diretoria do Leipzig, apoiada pelo grupo Red Bull, usou essa falta de ofertas “exorbitantes” para consolidar sua estratégia. Como nenhum clube parece disposto a colocar 100 milhões de libras ou mais na mesa, segundo a SPORT BILD, o clube alemão decidiu que Diomande está oficialmente fora de venda. Em vez de negociar uma saída, o diretor-geral Marcel Schäfer está concentrando todos os esforços em uma renovação de contrato que incluiria um aumento salarial significativo para o ponta de 19 anos.
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Os sinais contraditórios de Diomande estão causando agitação
A situação continua delicada, já que Diomande se prepara para voltar de suas férias pós-temporada. Nos bastidores, o jovem teria dado sua palavra a vários clubes, deixando o Liverpool, o PSG e os dois gigantes de Manchester com a impressão de que lideram a disputa pela sua contratação. Durante a Copa do Mundo, o marfinense foi franco sobre seu futuro, afirmando: “Espero deixar o clube.”
Apesar desses comentários públicos, os dirigentes do Leipzig continuam otimistas de que uma disputa acirrada pela contratação possa ser evitada. Diomande também demonstrou disposição para permanecer por mais uma temporada enquanto negocia novos termos com Schafer. O clube acredita que o jogador não vai querer queimar pontes com possíveis futuros empregadores forçando uma transferência agora, especialmente considerando o forte relacionamento que mantém com a diretoria da Red Bull Arena.
O toque pessoal no plano de retenção de Leipzig
Um fator fundamental para a confiança do Leipzig decorre de um gesto pessoal de Schafer durante a temporada anterior. O clube e seu técnico ofereceram amplo apoio à família de Diomande durante uma emergência médica particular, um ato de bondade que o jogador e seus representantes valorizam imensamente. Espera-se que essa dívida pessoal de gratidão tenha um papel importante na decisão de Diomande: se ele vai pressionar fortemente por uma transferência ou honrar o desejo do clube de que ele permaneça.
Além disso, o clube está se empenhando para garantir que o jogador se sinta valorizado após a saída de seu ex-mentor, Ole Werner. O novo técnico, Martín Demichelis, já entrou em contato com o jovem por meio de mensagens pessoais para apresentar sua visão. Demichelis está ansioso para conversar com Diomande assim que ele retornar, a fim de explicar seu papel central no esquema tático, garantindo que o jogador se sinta a pedra angular do novo projeto.
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A ascensão de Diomande no clube e na seleção
O ponta de 19 anos se destacou como um dos jovens talentos mais cobiçados do futebol mundial após marcar impressionantes 13 gols e dar 10 assistências em 36 partidas na última temporada. Suas atuações brilhantes ajudaram o Leipzig a garantir o terceiro lugar no campeonato, assegurando seu retorno à Liga dos Campeões após ter ficado de fora da principal competição europeia na temporada anterior.
No cenário internacional, Diomande disputou quatro partidas pela Costa do Marfim na Copa do Mundo, dando uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre Curaçao. No entanto, sua trajetória no torneio chegou ao fim nas oitavas de final, após uma derrota por 2 a 1 para a Noruega.
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