Ele não vai a lugar nenhum! Yan Diomande não será vendido neste verão, devido à falta de ofertas de 100 milhões de libras pelo jogador, que é alvo do Liverpool

Apesar de uma enxurrada de consultas de clubes como Real Madrid, Manchester City, Manchester United e Chelsea, o RB Leipzig ainda não recebeu uma oferta que atenda às suas expectativas. Embora o Liverpool tenha sido o mais proativo, com uma proposta formal de 67 milhões de libras (80 milhões de euros) mais bônus significativos, o valor total da oferta ainda fica aquém dos valores necessários para forçar a venda. O Paris Saint-Germain também está firmemente na disputa, mas o atual clima do mercado sugere que nenhum interessado está disposto a ultrapassar a marca de 84 milhões de libras (100 milhões de euros) neste verão.

A diretoria do Leipzig, apoiada pelo grupo Red Bull, usou essa falta de ofertas “exorbitantes” para consolidar sua estratégia. Como nenhum clube parece disposto a colocar 100 milhões de libras ou mais na mesa, segundo a SPORT BILD, o clube alemão decidiu que Diomande está oficialmente fora de venda. Em vez de negociar uma saída, o diretor-geral Marcel Schäfer está concentrando todos os esforços em uma renovação de contrato que incluiria um aumento salarial significativo para o ponta de 19 anos.



