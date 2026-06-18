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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"Ele não traz mais valor agregado e não vamos conseguir nada"... A mídia portuguesa critica Ronaldo

C. Ronaldo
Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Copa do Mundo
Portugal
Congo - Kinshasa
EUA

Don está na mira das críticas após continuar apresentando um desempenho decepcionante nas principais competições

Cristiano Ronaldo foi alvo de críticas generalizadas da mídia portuguesa após o empate de sua seleção com a República Democrática do Congo por 1 a 1, na estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026.

Embora o capitão da seleção portuguesa tenha entrado para a história durante a partida ao se tornar o jogador de linha mais velho a ser titular em uma partida da Copa do Mundo, aos 41 anos, seu desempenho em campo não foi suficiente para evitar a onda de críticas que atingiu tanto a sua atuação quanto o desempenho da seleção em geral.

Ronaldo disputou a partida inteira sem conseguir balançar as redes, dando continuidade a uma sequência negativa de 10 partidas consecutivas em grandes competições sem marcar nenhum gol.

Além disso, o “Don” desperdiçou duas chances claras no segundo tempo e não deixou uma marca ofensiva significativa, em meio a acusações de que não consegue influenciar o andamento da partida como costumava fazer anteriormente.

  • Jornais portugueses: assim, Portugal não terá sucesso

    O jornal “A Bola” colocou uma foto de Ronaldo na primeira página com a manchete: “Assim as coisas não funcionam”, destacando que o capitão da seleção desperdiçou duas chances de gol de forma inusitada durante toda a sua participação na partida.

    Já o jornal “Recorde” escolheu uma manchete semelhante: “Dessa forma, Portugal não vai conseguir nada”, acompanhada de uma foto que mostrava Ronaldo ao lado de João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, em referência à decepção coletiva que marcou a estreia da seleção no torneio.

    O jornal acrescentou em sua reportagem que Ronaldo, assim como o restante da equipe, não teve inspiração e não apresentou seu melhor desempenho na partida.

    • Publicidade

  • "Fora do jogo" e "desempenho lamentável"

    Por sua vez, o jornal “O Jogo” descreveu o desempenho de Portugal como uma “decepção” no início da campanha, afirmando que Ronaldo e seus companheiros tiveram uma atuação medíocre diante da seleção da República Democrática do Congo.

    O jornal destacou que o atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, foi direto para o vestiário após o apito final, antes de voltar mais tarde para falar sobre a partida, afirmando que não sente ter desperdiçado nada durante o jogo.

    Além disso, o jornal “Correio da Manhã” ironizou a situação atual da seleção com a manchete: “Houston... temos vários problemas”, colocando Ronaldo no centro das atenções como o ícone mais proeminente da seleção portuguesa.

  • Críticas contundentes

    O jornal “Diário de Notícias” observou que Ronaldo passou longos períodos isolado entre os zagueiros da República Democrática do Congo, e seus companheiros não conseguiram lhe passar a bola dentro da área, o que limitou bastante sua periculosidade no ataque.

    Por outro lado, o jornal “Jornal de Notícias” foi mais contundente, afirmando que João Cancelo, João Neves e Pedro Neto foram dos poucos que escaparam do “nível extremamente modesto” apresentado pela seleção, considerando que Ronaldo estava entre os jogadores que tiveram um desempenho decepcionante.

  • "Já não representa um valor agregado"

    As críticas não se limitaram aos jornais; o canal “Sik Notícias” foi ainda mais longe ao afirmar que Ronaldo “já não representa um valor agregado” para a seleção portuguesa.

    Além disso, vários torcedores manifestaram seu descontentamento com o desempenho do capitão português nas redes sociais, onde se espalharam vídeos e fotos irônicas, entre elas uma montagem em que sua mãe aparece segurando-lhe o braço e dizendo: “Vamos, volta para casa, meu filho”.

  • Pressão crescente sobre Roberto Martínez

    Ronaldo não foi o único alvo das críticas, já que o técnico espanhol Roberto Martínez também foi alvo de ataques semelhantes devido ao desempenho da seleção e ao resultado da partida.

    Apesar de ter defendido seu capitão após a partida, a polêmica vem crescendo em torno da escalação que ele utilizará no próximo confronto contra a seleção do Uzbequistão, em meio a questionamentos cada vez maiores sobre se Ronaldo continuará como titular ou se o técnico optará por outras opções no ataque.

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