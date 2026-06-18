"Ele não traz mais valor agregado e não vamos conseguir nada"... A mídia portuguesa critica Ronaldo

Cristiano Ronaldo foi alvo de críticas generalizadas da mídia portuguesa após o empate de sua seleção com a República Democrática do Congo por 1 a 1, na estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026.

Embora o capitão da seleção portuguesa tenha entrado para a história durante a partida ao se tornar o jogador de linha mais velho a ser titular em uma partida da Copa do Mundo, aos 41 anos, seu desempenho em campo não foi suficiente para evitar a onda de críticas que atingiu tanto a sua atuação quanto o desempenho da seleção em geral.

Ronaldo disputou a partida inteira sem conseguir balançar as redes, dando continuidade a uma sequência negativa de 10 partidas consecutivas em grandes competições sem marcar nenhum gol.

Além disso, o “Don” desperdiçou duas chances claras no segundo tempo e não deixou uma marca ofensiva significativa, em meio a acusações de que não consegue influenciar o andamento da partida como costumava fazer anteriormente.