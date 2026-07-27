“Ele não tem limites!” – Ángel Di María aposta que Lionel Messi continuará jogando por “muitos anos mais” após uma Copa do Mundo de 2026 brilhante com a Argentina

Di María enviou uma mensagem clara sobre o futuro de seu companheiro de longa data, Messi, após a emocionante trajetória da Argentina na Copa do Mundo de 2026. Apesar de o experiente atacante estar se aproximando dos 40 anos, Di María acredita que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro está longe de encerrar sua carreira no mais alto nível do futebol. Em declarações após a recente derrota do Rosario Central por 2 a 1 para o Belgrano, o ponta-esquerda se mostrou convicto de que o capitão ainda dita seu próprio destino em campo.

“Leo tem que continuar enquanto quiser”, disse o ex-atacante do Real Madrid e do PSG. “Acho que ele pode continuar por muitos anos ainda. Aos 39, ele mostrou que é um dos melhores e que pode continuar sendo um dos melhores da história. Ele não tem limites, não há nada mais para ele.”

Esses comentários surgem em um momento crítico para a seleção nacional, especialmente depois que Leandro Paredes revelou que Messi via a final da Copa do Mundo de 2026 como sua despedida da cena internacional.



