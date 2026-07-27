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“Ele não tem limites!” – Ángel Di María aposta que Lionel Messi continuará jogando por “muitos anos mais” após uma Copa do Mundo de 2026 brilhante com a Argentina
Rumores sobre a aposentadoria de Messi são desmentidos
Di María enviou uma mensagem clara sobre o futuro de seu companheiro de longa data, Messi, após a emocionante trajetória da Argentina na Copa do Mundo de 2026. Apesar de o experiente atacante estar se aproximando dos 40 anos, Di María acredita que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro está longe de encerrar sua carreira no mais alto nível do futebol. Em declarações após a recente derrota do Rosario Central por 2 a 1 para o Belgrano, o ponta-esquerda se mostrou convicto de que o capitão ainda dita seu próprio destino em campo.
“Leo tem que continuar enquanto quiser”, disse o ex-atacante do Real Madrid e do PSG. “Acho que ele pode continuar por muitos anos ainda. Aos 39, ele mostrou que é um dos melhores e que pode continuar sendo um dos melhores da história. Ele não tem limites, não há nada mais para ele.”
Esses comentários surgem em um momento crítico para a seleção nacional, especialmente depois que Leandro Paredes revelou que Messi via a final da Copa do Mundo de 2026 como sua despedida da cena internacional.
- AFP
A liderança de Scaloni continua sendo fundamental
Além do futuro do maior jogador de todos os tempos do país, Di María também se manifestou abertamente sobre a importância de manter Lionel Scaloni como técnico. Scaloni comandou uma era de ouro da Albiceleste, conquistando quatro troféus importantes durante sua gestão, incluindo a Copa do Mundo, duas Copas Américas e a Finalissima. Di María destacou que o técnico é o pilar para a próxima geração de talentos argentinos que atualmente está entrando na seleção principal.
“Scaloni é o líder da seleção nacional, espero que ele permaneça no cargo para o bem de todos”, acrescentou Di María. “Ele está formando uma boa geração de jovens jogadores que estão surgindo agora, e cada pequena contribuição ajuda. Espero que ele fique; a decisão é dele. Scaloni, melhor do que ninguém, sabe o que quer, mas, obviamente, como argentino, gostaria que ele continuasse.”
Orgulho da jornada
Di María falou sobre seus sentimentos em relação aos companheiros de equipe e a trajetória que percorreram ao longo dos anos. Refletindo sobre os triunfos que antecederam o recente revés, Di María destacou que o elenco atual já garantiu um lugar definitivo no panteão dos grandes nomes do futebol.
“Eles merecem mais do que apenas aplausos por tudo o que conquistaram e continuam conquistando”, acrescentou ele. “A vitória sobre a Inglaterra foi o ponto alto de tudo isso. Para mim, a Copa do Mundo terminou ali, e nós proporcionamos ao país sua maior alegria, e isso é a coisa mais bonita para todos.”
- Getty Images
Como lidar com a decepção da Copa do Mundo
Para concluir, Di María também explicou como viveu a Copa do Mundo e o que significou ver a seleção disputar competições no mais alto nível. Ele disse: “Sofri em cada partida, mas, no final, eles recorreram à sua força interior e foi isso que levou às vitórias. Finais são finais; às vezes você vence, às vezes não. Desta vez não foi a nossa vez, mas acho que os rapazes deixaram a seleção orgulhosa.”
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