Segundo o The Athletic, o Chelsea atribuiu ao atacante, que está emprestado ao Bayern de Munique até o final da temporada, um valor astronômico de quase 70 milhões de euros.
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Ele não tem futuro no FC Bayern de Munique: o Chelsea oferece uma quantia astronômica pelo jogador Nicolas Jackson, atualmente emprestado pelo FCB
O Chelsea havia emprestado Jackson ao Bayern de Munique no verão passado, onde ele desempenhou de forma bastante satisfatória seu papel como reserva do artilheiro Harry Kane, pelo menos nas últimas semanas. No entanto, o senegalês não tem futuro em Munique, o que foi recentemente confirmado pelo diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl. Jackson deixará a Säbener Straße ao final da temporada, afirmou ele.
O Bayern pagou ao Chelsea uma taxa excepcionalmente alta de 16,5 milhões de euros pelo empréstimo de um ano de Jackson. Por mais 65 milhões de euros, o campeão alemão poderia ter contratado o jogador de 24 anos em definitivo.
- AFP
Será que Nicolas Jackson tem mesmo futuro no Chelsea?
No Chelsea, clube que pagou 37 milhões de euros ao Villarreal em 2023 pelo seu transferência, Jackson ainda tem contrato até 2033. Também devido ao longo prazo restante do contrato, os Blues consideram os 70 milhões de euros pedidos um preço justo por Jackson, que, até agora, marcou dez gols e deu quatro assistências em cerca de 1.150 minutos em campo pelo Bayern.
De acordo com o The Athletic, ainda não está claro se o Chelsea venderá Jackson no verão ou dará ao jogador da seleção senegalesa uma segunda chance. Isso também depende de até que ponto o novo técnico do time londrino planeja contar com Jackson. Liam Rosenior, que havia assumido o cargo em janeiro no lugar de Enzo Maresca, foi demitido recentemente. Até o final da temporada, o ex-assistente técnico Calum McFarlane assumirá interinamente o comando – ainda não se sabe quem assumirá o cargo depois disso. O candidato preferido é o ex-jogador de nível mundial Cesc Fàbregas, que atuou como profissional pelo Chelsea por quatro anos e meio e atualmente está causando furor com o Como na Série A.
Nicolas Jackson parece despertar interesse principalmente na Itália
Caso o Chelsea venha a decidir vender Jackson, isso pode se tornar uma tarefa complicada, tendo em vista o valor de venda muito alto. De acordo com o The Athletic, o clube poderia, portanto, considerar uma nova cessão de Jackson, incluindo uma opção de compra ou uma cláusula de compra obrigatória.
Recentemente, o interesse por Jackson foi atribuído principalmente aos dois gigantes italianos, Juventus de Turim e AC Milan. Pelo Chelsea, o atacante disputou um total de 81 partidas nos dois anos anteriores ao seu empréstimo ao Bayern de Munique, marcando 30 gols e dando 12 assistências.
- Getty Images
Os números de Nicolas Jackson pelo FC Bayern
Jogos
30
Minutos em campo
1.152
Gols
10
Assistências
4
Cartões amarelos
1
Cartões vermelhos
1