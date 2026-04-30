Ele não tem futuro no FC Bayern de Munique: o Chelsea oferece uma quantia astronômica pelo jogador Nicolas Jackson, atualmente emprestado pelo FCB

No Chelsea, clube que pagou 37 milhões de euros ao Villarreal em 2023 pelo seu transferência, Jackson ainda tem contrato até 2033. Também devido ao longo prazo restante do contrato, os Blues consideram os 70 milhões de euros pedidos um preço justo por Jackson, que, até agora, marcou dez gols e deu quatro assistências em cerca de 1.150 minutos em campo pelo Bayern.

De acordo com o The Athletic, ainda não está claro se o Chelsea venderá Jackson no verão ou dará ao jogador da seleção senegalesa uma segunda chance. Isso também depende de até que ponto o novo técnico do time londrino planeja contar com Jackson. Liam Rosenior, que havia assumido o cargo em janeiro no lugar de Enzo Maresca, foi demitido recentemente. Até o final da temporada, o ex-assistente técnico Calum McFarlane assumirá interinamente o comando – ainda não se sabe quem assumirá o cargo depois disso. O candidato preferido é o ex-jogador de nível mundial Cesc Fàbregas, que atuou como profissional pelo Chelsea por quatro anos e meio e atualmente está causando furor com o Como na Série A.