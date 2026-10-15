Os bastidores do poder em Zurique foram palco de um confronto de três horas e meia na quinta-feira, enquanto Infantino tentava lidar com as consequências do abandono da proposta FIFA Forward Enterprise (FFE). O plano secreto, que teria transferido uma parcela significativa dos direitos comerciais da Fifa a investidores privados, foi abandonado poucos dias depois de vir à tona.

O dano à reputação do presidente, porém, parece significativo. Representantes europeus e norte-americanos exigem acesso a todos os documentos envolvidos nas negociações fracassadas. Debbie Hewitt, presidente da Football Association e também vice-presidente da Fifa, esteve entre as críticas mais contundentes e manifestou frustração pelo fato de o Conselho continuar sem conhecer os detalhes do acordo.

Em uma reunião descrita como “sem meias palavras”, Infantino admitiu ter errado ao não consultar o Conselho da entidade antes de negociar com investidores externos. Hewitt reconheceu o pedido de desculpas, mas insistiu que ele não basta para restaurar a confiança. Segundo ela, a recusa do presidente em responder a perguntas diretas sobre os documentos da FFE levanta sérias dúvidas sobre sua liderança.

A dirigente da FA deixou claro que a situação chegou a um ponto crítico: se as informações necessárias não forem fornecidas imediatamente, Infantino não deve continuar no cargo mais alto do futebol mundial. “Acho que ele precisa responder a essas perguntas e, se não responder agora, não tem condições de ser presidente da Fifa”, disse à BBC Sport.