Ele não sente mais prazer em jogar: 3 cenários que podem escrever os capítulos finais da história de Neymar

O jornal Marca afirmou nesta terça-feira: "De acordo com as informações reveladas pelo site esportivo 'Betbol', repassadas pelo jornalista Ezequiel Gasca, Neymar atravessa o momento mais difícil de sua carreira no futebol após deixar a Copa do Mundo aos prantos. A frustração acumulada, resultado de não ter conseguido causar o impacto esperado, contribuiu para a propagação de rumores sobre um fim repentino de sua trajetória".

O efeito mais forte e mais direto desse resultado doloroso recaiu sobre a própria seleção brasileira. Em declarações repassadas pelos sites Globo Esporte e UOL, o próprio jogador foi categórico diante da imprensa internacional logo após a partida contra a Noruega: "Eu tentei. Tudo começou aqui e termina aqui. Acabou".

Com isso, o ex-jogador de Barcelona e Paris Saint-Germain encerrou definitivamente sua trajetória com a seleção brasileira. Apesar do fim amargo, Neymar se despediu da torcida como o maior artilheiro histórico da seleção, com 80 gols, superando o recorde lendário do Rei Pelé.

A Marca prosseguiu: "Para além de sua aposentadoria da seleção, a verdadeira questão gira em torno de seu destino em seu clube, o Santos. Fontes próximas a ele, citadas pela imprensa brasileira, indicam que as pessoas ao redor de Neymar o veem 'cansado do mundo do futebol' e que ele pensa seriamente na opção de se aposentar".

O craque brasileiro ainda tem contrato com o Santos até o próximo dia 31 de dezembro. E uma decisão determinante poderá obrigar as duas partes a rescindir o acordo antecipadamente, caso Neymar decida encerrar sua carreira no futebol de forma definitiva.

Leia também: Vídeo: após proposta milionária do Al-Hilal, Díaz gera polêmica com visita surpresa ao presidente da Colômbia