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Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

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Ele não sente mais prazer em jogar: 3 cenários que podem escrever os capítulos finais da história de Neymar

Especiais e Opinião
Neymar
Santos
Brasil x Noruega
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As pressões comerciais em foco: a curva mais difícil na trajetória do maior artilheiro histórico da seleção brasileira

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026 abalou os alicerces do futebol internacional, deixando uma das imagens mais surpreendentes dos últimos anos, com Neymar Jr. se vendo mais uma vez preso em um turbilhão de incertezas sobre se continuará a desfrutar do prazer de vestir a camisa da seleção ou tomará uma decisão inesperada.

Após o otimismo gerado pela nomeação do italiano Carlo Ancelotti para o cargo de treinador da seleção brasileira, a campanha do Brasil foi chocante, com uma atuação apagada que provocou sua eliminação nas oitavas de final diante da Noruega, fazendo com que as esperanças da seleção canarinho e de seu capitão Neymar fossem por água abaixo, e mantendo vivo o sonho de quebrar o tabu da conquista do sexto título, que não vem desde a edição de 2002.

  • O momento mais difícil na carreira de Neymar

    O jornal Marca afirmou nesta terça-feira: "De acordo com as informações reveladas pelo site esportivo 'Betbol', repassadas pelo jornalista Ezequiel Gasca, Neymar atravessa o momento mais difícil de sua carreira no futebol após deixar a Copa do Mundo aos prantos. A frustração acumulada, resultado de não ter conseguido causar o impacto esperado, contribuiu para a propagação de rumores sobre um fim repentino de sua trajetória".

    O efeito mais forte e mais direto desse resultado doloroso recaiu sobre a própria seleção brasileira. Em declarações repassadas pelos sites Globo Esporte e UOL, o próprio jogador foi categórico diante da imprensa internacional logo após a partida contra a Noruega: "Eu tentei. Tudo começou aqui e termina aqui. Acabou".

    Com isso, o ex-jogador de Barcelona e Paris Saint-Germain encerrou definitivamente sua trajetória com a seleção brasileira. Apesar do fim amargo, Neymar se despediu da torcida como o maior artilheiro histórico da seleção, com 80 gols, superando o recorde lendário do Rei Pelé.

    A Marca prosseguiu: "Para além de sua aposentadoria da seleção, a verdadeira questão gira em torno de seu destino em seu clube, o Santos. Fontes próximas a ele, citadas pela imprensa brasileira, indicam que as pessoas ao redor de Neymar o veem 'cansado do mundo do futebol' e que ele pensa seriamente na opção de se aposentar".

    O craque brasileiro ainda tem contrato com o Santos até o próximo dia 31 de dezembro. E uma decisão determinante poderá obrigar as duas partes a rescindir o acordo antecipadamente, caso Neymar decida encerrar sua carreira no futebol de forma definitiva.

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  • 3 cenários muito claros

    Apesar do desgaste psicológico e do sofrimento físico contínuo que marcaram essa última fase, diversos veículos da imprensa internacional concordam que a melhor opção para Neymar é cumprir o contrato acordado. Seu compromisso ético com o clube é considerado um fator decisivo, segundo a análise de quem está ao seu redor.

    O Marca revelou: "No entanto, as informações indicam que Neymar está pensando em três cenários bem definidos antes de definir sua posição: continuar no Santos até dezembro, encerrar seu contrato para se transferir a uma liga com exigências competitivas menores, ou anunciar a aposentadoria definitiva.

    Os últimos anos foram marcados por Neymar sofrendo com lesões recorrentes que o impediram de manter o nível a que estava acostumado nos mais altos patamares. Esse fator, somado às duras críticas da torcida após cada revés internacional, acabou por esgotar sua paciência.

    Durante uma entrevista concedida há alguns meses ao canal Cazé TV, o próprio Neymar deixou a porta aberta para a aposentadoria ao declarar que a decisão viria diretamente do coração, dependendo de como se sentisse após o baque da Copa do Mundo.

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  • A pressão do pai: a espada dos compromissos comerciais

    Nos bastidores do Santos, prevalece a sensação de que Neymar está cansado da rotina do futebol e deseja se aposentar, mas enfrenta pressões do pai para continuar por causa de seus compromissos comerciais. Além disso, alguns funcionários do clube afirmam que lidar com Neymar se tornou difícil por causa de suas condutas egoístas, que incomodam os jogadores e as comissões técnica e administrativa.

    Também foram levantados questionamentos sobre sua capacidade de liderança, especialmente após a discussão em que se envolveu com Robinho Júnior (filho de seu ex-companheiro Robinho) em maio passado.

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  • O vestiário do Santos aguarda a decisão

    O jornal espanhol prosseguiu: "Nas instalações do clube de cores branca e preta, prevalecem a cautela e a expectativa quanto aos próximos passos de Neymar. A diretoria prefere respeitar o luto esportivo por sua grande figura antes de entrar na revisão das cláusulas do contrato. Por parte deles, os torcedores do Santos sonham que o maior de seus jogadores — na visão deles — na era moderna decida ficar pelo menos até a segunda metade do ano para disputar as competições nacionais e continentais da temporada". E concluiu: "Independentemente do caminho que Neymar escolher nas próximas horas, o impacto de sua determinação ecoará em cada canto do mundo do futebol. Neymar representa uma das últimas lendas da era de ouro do futebol da América do Sul. O tempo passa rápido, e os torcedores aguardam ansiosamente o anúncio oficial da estrela brasileira. Será este o fim de uma das trajetórias mais talentosas e polêmicas da história recente?".

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