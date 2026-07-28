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Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

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Ele não sente mais prazer em jogar: 3 cenários que escrevem os últimos capítulos da história de Neymar

Especiais e Opinião
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Brasil x Noruega
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Pressões comerciais em foco: o momento mais difícil na carreira do maior artilheiro da história da seleção brasileira

A eliminação do Brasil da Copa do Mundo de 2026 abalou os alicerces do futebol internacional, deixando uma das imagens mais surpreendentes dos últimos anos, com Neymar Júnior mais uma vez preso a um turbilhão de incertezas sobre se continuaria a desfrutar da camisa da seleção ou tomaria uma decisão inesperada.

Depois do otimismo com a nomeação do italiano Carlo Ancelotti para o cargo de treinador da seleção brasileira, a campanha do Brasil foi chocante, com uma atuação apática que provocou a eliminação nas oitavas de final diante da Noruega, fazendo com que as esperanças da seleção canarinho e de seu capitão Neymar fossem por água abaixo, mantendo vivo o sonho de quebrar o jejum de conquistas com o sexto título, algo que não acontece desde a edição de 2002.

  • O momento mais difícil na carreira de Neymar

    O jornal Marca afirmou nesta terça-feira: "De acordo com as informações reveladas pelo site esportivo Betbol, transmitidas pelo jornalista Ezequiel Gasca, Neymar atravessa a fase mais difícil de sua carreira futebolística após deixar a Copa do Mundo chorando. A frustração acumulada, resultante de não ter conseguido causar o impacto esperado, contribuiu para a disseminação de rumores sobre um fim repentino de sua carreira".

    O impacto mais forte e mais direto desse resultado doloroso recaiu sobre a própria seleção brasileira. Em declarações transmitidas pelos sites Globo Esporte e UOL, o próprio jogador foi categórico diante da imprensa internacional logo após a partida contra a Noruega: "Eu tentei. Tudo começou aqui e termina aqui. Acabou".

    Com isso, o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain encerrou definitivamente sua trajetória com a seleção brasileira. Apesar do fim amargo, Neymar se despediu da torcida como o artilheiro histórico da seleção, com 80 gols, superando o recorde lendário do Rei Pelé.

    A Marca prosseguiu: "Para além de sua aposentadoria da seleção, a verdadeira questão gira em torno de seu futuro em seu clube, o Santos. Fontes próximas a ele, citadas pela imprensa brasileira, indicam que as pessoas ao redor de Neymar o veem 'cansado do mundo do futebol' e que ele pensa seriamente na opção da aposentadoria".

    O craque brasileiro ainda está ligado por contrato ao Santos até o próximo dia 31 de dezembro. Uma decisão determinante pode obrigar ambas as partes a rescindir o acordo antecipadamente, caso Neymar decida encerrar sua carreira futebolística de forma definitiva.

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  • 3 cenários bastante claros

    Apesar do desgaste psicológico e do sofrimento físico contínuo que marcaram esta última fase, diversos veículos de imprensa internacionais concordam que a melhor opção para Neymar é cumprir o contrato acordado. Seu compromisso ético com o clube é considerado um fator decisivo, segundo a análise de quem está ao seu redor.

    O Marca revelou: "No entanto, os relatos indicam que Neymar está considerando três cenários muito claros antes de definir sua posição: seguir no Santos até dezembro, encerrar seu contrato para se transferir a um campeonato com exigências competitivas menores, ou anunciar a aposentadoria definitiva.

    Os últimos anos viram Neymar sofrer com lesões recorrentes que o impediram de manter seu nível habitual nos mais altos patamares. Esse fator, somado às críticas contundentes da torcida após cada revés internacional, acabou por esgotar sua paciência.

    Durante uma entrevista concedida há alguns meses ao canal Cazé TV, o próprio Neymar deixou a porta aberta para a aposentadoria ao declarar que a decisão viria diretamente de seu coração, dependendo do que sentisse após o baque da Copa do Mundo.

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  • A pressão do pai: a espada dos compromissos comerciais

    Nos bastidores do Santos, prevalece a sensação de que Neymar está cansado da rotina do futebol e deseja se aposentar, mas enfrenta pressões do pai para continuar por conta de seus compromissos comerciais. Além disso, alguns funcionários do clube afirmam que lidar com Neymar se tornou difícil por causa de suas atitudes egoístas, que incomodam os jogadores e as comissões técnica e administrativa.

    Também surgiram questionamentos sobre suas capacidades de liderança, especialmente após a discussão em que se envolveu com Robinho Júnior (filho de seu ex-companheiro Robinho) em maio passado.

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  • A sala de vestiário do Santos aguarda a decisão

    E o jornal espanhol prosseguiu: "Nas instalações do clube de camisa preto e branco, prevalecem a cautela e a expectativa quanto aos próximos passos de Neymar. A diretoria prefere respeitar o luto esportivo por sua grande personalidade antes de entrar na revisão das cláusulas do contrato. Por sua vez, os torcedores do Santos sonham que o maior de seus jogadores — no ponto de vista deles — na era moderna decida permanecer pelo menos até o segundo semestre do ano para disputar as competições nacionais e continentais da temporada". E concluiu: "Independentemente do caminho que Neymar escolher nas próximas horas, o impacto de sua decisão ecoará em cada canto do mundo do futebol. Neymar representa uma das últimas lendas da era de ouro do futebol na América do Sul. O tempo passa depressa, e as torcidas aguardam com ansiedade o anúncio oficial do craque brasileiro. Será este o fim de uma das trajetórias mais talentosas e polêmicas da história recente?".

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