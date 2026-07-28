O jornal Marca afirmou nesta terça-feira: "De acordo com as informações reveladas pelo site esportivo Betbol, transmitidas pelo jornalista Ezequiel Gasca, Neymar atravessa a fase mais difícil de sua carreira futebolística após deixar a Copa do Mundo chorando. A frustração acumulada, resultante de não ter conseguido causar o impacto esperado, contribuiu para a disseminação de rumores sobre um fim repentino de sua carreira".

O impacto mais forte e mais direto desse resultado doloroso recaiu sobre a própria seleção brasileira. Em declarações transmitidas pelos sites Globo Esporte e UOL, o próprio jogador foi categórico diante da imprensa internacional logo após a partida contra a Noruega: "Eu tentei. Tudo começou aqui e termina aqui. Acabou".

Com isso, o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain encerrou definitivamente sua trajetória com a seleção brasileira. Apesar do fim amargo, Neymar se despediu da torcida como o artilheiro histórico da seleção, com 80 gols, superando o recorde lendário do Rei Pelé.

A Marca prosseguiu: "Para além de sua aposentadoria da seleção, a verdadeira questão gira em torno de seu futuro em seu clube, o Santos. Fontes próximas a ele, citadas pela imprensa brasileira, indicam que as pessoas ao redor de Neymar o veem 'cansado do mundo do futebol' e que ele pensa seriamente na opção da aposentadoria".

O craque brasileiro ainda está ligado por contrato ao Santos até o próximo dia 31 de dezembro. Uma decisão determinante pode obrigar ambas as partes a rescindir o acordo antecipadamente, caso Neymar decida encerrar sua carreira futebolística de forma definitiva.

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