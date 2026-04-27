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Pulisic AC Milan gfxGetty/GOAL
Ryan Tolmich

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“Ele não se encaixa totalmente aqui” – Por que a falta de gols de Christian Pulisic, estrela da seleção americana, no AC Milan se deve a questões táticas

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Estados Unidos
C. Pulisic
Especiais e Opinião
Milan x Juventus
Milan
Campeonato Italiano

A falta de gols de Christian Pulisic não é apenas uma queda de rendimento — é o resultado de um esquema do AC Milan que exige que ele desempenhe uma função que não se adapta ao seu estilo de jogo.

Após mais uma atuação ofensiva sem brilho no domingo, Massimiliano Allegri reconheceu a realidade: não está funcionando. O ataque do AC Milan continua vacilante. As vaias estão ficando mais altas, e a falta de gols está se tornando cada vez mais evidente. Não há mais como negar: Christian Pulisic e Rafael Leão simplesmente não funcionam como dupla na ponta de lança do Milan.

Esse fato já era evidente muito antes do empate de 0 a 0 com a Juve no domingo. Foi uma atuação sem brilho em uma longa série de partidas assim, marcada pela clara falta de entrosamento entre os dois atacantes. Ficou extremamente claro que escalar Pulisic e Leão juntos, sem um centroavante, não produz resultados ofensivos, e o Milan está sofrendo com isso.

Pulisic é quem mais está sofrendo, reconheceu Allegri. Com o desempenho sem gols de domingo, Pulisic ainda não balançou as redes pelo clube ou pela seleção em 2026. Ele continua sendo o segundo maior artilheiro do clube, com oito gols, mas não consegue aumentar essa marca há mais de cinco meses. Esse fato está claramente incomodando-o, diz Allegri.

Seria fácil dizer que a seca é culpa de Pulisic. Seria fácil descrevê-lo como um jogador sem forma ou confiança. Até certo ponto, isso é verdade. Mas há também um pouco mais de nuance nisso, já que Allegri continua colocando Pulisic em posições que não são projetadas para que ele tenha sucesso.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    A falta de gols

    Há aquela velha comparação com o frasco de ketchup que sempre surge quando um jogador está passando por dificuldades. Por um tempo, nada sai, e então, de repente, tudo jorra de uma vez. Pulisic ainda está na fase em que “nada sai”. Ele já está nessa situação há algum tempo.

    Desde o início do ano, o ponta da Seleção Masculina dos EUA disputou 18 partidas pelo clube e pela seleção. Ele não marcou em nenhuma delas, com sua sequência de 16 jogos sem gols pelo clube igualando a maior sequência sem gols de sua carreira. Nessas 18 partidas, ele também deu apenas uma assistência. Em todos os indicadores importantes, Pulisic não tem conseguido influenciar os jogos em 2026. Ele falou sobre isso no estágio da Seleção Masculina dos EUA em março, dizendo que sentia que estava fazendo as coisas certas, mas que só precisava que a sorte mudasse.

    “Sei que a bola vai bater no meu joelho e entrar, e então as coisas vão mudar”, disse Pulisic em março. “Não vou entrar em pânico. Melhor agora do que no verão. As coisas vão mudar. É tudo o que posso fazer: apenas ser positivo.”

    Segundo Allegri, manter o otimismo está ficando um pouco mais difícil quanto mais isso se prolonga.

    “Christian é um homem muito sensível, e essa seca está afetando-o mais”, disse Allegri à DAZN após o jogo. “Ele também é alguém que tem mais dificuldade com o contato físico nas disputas e com a falta de um centroavante, mas devo tentar dar equilíbrio a esta equipe, pois temos um objetivo a alcançar.”

    O maior problema é o que Allegri aludiu no final. Ao tentar equilibrar a equipe, ele tirou o poder de ataque de seus dois melhores atacantes.

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  • AC Milan v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Parceria e táticas

    Tanto Pulisic quanto Leão reconheceram que os rumores de um desentendimento foram exagerados. Eles surgiram após o que pareceu ser um momento tenso em meio às dificuldades do AC Milan. Logo depois, todo o time do AC Milan se reuniu após um gol para fazer uma combinação das comemorações características de Pulisic e Leão. Todos sorriram e riram. Estava tudo bem.

    Mas nem tudo está bem. Tanto Pulisic quanto Leão continuam enfrentando dificuldades na formação tática de Allegri, que não foi projetada para tirar o melhor proveito deles. Apesar disso, o Milan continua insistindo no 3-5-2 em nome do equilíbrio. Em busca desse equilíbrio, Allegri está colocando dois alas juntos sem um atacante definido. Nesse sentido, os resultados não deveriam ser tão surpreendentes.

    “Percebo que ele não se adapta totalmente a isso”, disse Allegri sobre Pulisic. “Eu pedi que ele jogasse na direita do meio-campo hoje à noite e Leão na esquerda, então ficamos sem um centroavante.”

    Leão também está passando por longos períodos sem marcar gols. Ele não balança as redes desde 1º de março contra o Cremonese, já que tanto ele quanto Pulisic não conseguiram fazer a diferença em alguns dos jogos mais importantes do Milan nesta temporada. Sem Pulisic e Leão carregando o peso do ataque, os gols do Milan secaram. Os Rossoneri disputaram 18 partidas até agora em 2026 e marcaram mais de um gol em apenas cinco delas.

    A situação piorou recentemente. Nos últimos quatro jogos, o Milan marcou apenas uma vez, somando apenas quatro pontos nesse período. Como resultado, o time caiu para o meio da tabela e agora ocupa a terceira posição, depois de passar grande parte da temporada na cola do líder da liga, o Inter.

    A resposta parece simples, então: contratar um atacante e fazer o ataque voltar a funcionar. Allegri tem se mostrado relutante em fazer isso. Neste 3-5-2, o Milan está se defendendo muito melhor do que antes. Nesta temporada, o Milan sofreu 27 gols, o melhor da liga, depois de ter levado 43 na temporada passada.

    A questão é se vale a pena o sacrifício. Vale a pena sacrificar o ataque para garantir esse tipo de estabilidade defensiva? Para igualar a marca de 61 gols da temporada passada, o Milan precisaria marcar 13 gols nos quatro últimos jogos da Série A.

    Para piorar a situação, o Milan não tem um atacante em quem o clube possa realmente confiar. Niclas Fullkrug marcou apenas um gol. Santiago Gimenez, que voltou recentemente de lesão, ainda não balançou as redes em 12 partidas. Pode-se argumentar que Christopher Nkunku é um atacante, já que é uma opção mais central, mas mesmo ele tem apenas cinco gols em 28 partidas.

    Felizmente para Pulisic, esse não é um problema que ele terá quando se juntar à seleção dos EUA, que parece mais bem equipada do que o Milan para colocá-lo nas posições certas em campo.

  • Christian Pulisic USMNT Belgium 2026Getty

    O impacto da Seleção Masculina dos EUA

    É, no mínimo, um motivo de leve preocupação para a seleção americana o fato de Pulisic não estar marcando gols. Se ele não é o jogador mais importante da equipe, com certeza é um dos principais. Para que os EUA cheguem longe na Copa do Mundo deste verão, eles precisarão que Pulisic esteja no seu melhor.

    Ele não tem estado assim pelo Milan nos últimos meses, mas também não tem jogado na sua melhor posição. Pela seleção americana, ele atuará em uma posição mais próxima disso, como meio-campista ofensivo atrás do atacante, e não como atacante. Dessa posição, ele pode receber a bola em espaço aberto e criar jogadas, seja para si mesmo ou para os companheiros. Nessa posição, ele não fica limitado e tem jogadores ao seu redor com quem interagir e dinamizar o ataque.

    Foi fácil ver o impacto disso na concentração de março, quando Pulisic criou chance após chance contra a Bélgica, em particular, mas faltou apenas o toque final para concretizar tudo. Naquele jogo, ele teve três oportunidades de gol contra a Bélgica — quão diferente seria a conversa se uma dessas três tivesse entrado?

    Essa é uma faceta da questão. A outra é o fato de que, na seleção dos EUA, Pulisic não precisa ser o principal artilheiro. Folarin Balogun está marcando gols com facilidade no Mônaco. Ricardo Pepi brilha sempre que entra em campo pelo PSV. Haji Wright acaba de conquistar o Campeonato Inglês com o Coventry City. Esses são apenas os atacantes. Weston McKennie elevou seu jogo a novos patamares na Juventus, marcando gols na Série A e na Liga dos Campeões, enquanto jogadores como Malik Tillman, Brenden Aaronson, Gio Reyna e Diego Luna também marcaram gols, seja em seus clubes ou pela seleção americana.

    Portanto, embora haja pressão sobre Pulisic neste verão, é um tipo diferente de pressão. Antes de chegar lá, porém, ainda há muito o que resolver em Milão.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    Mais quatro chances

    Ainda faltam quatro partidas na agenda do AC Milan. Não é exagero afirmar a importância dessas quatro partidas. No momento, o time ocupa a terceira posição, três pontos à frente da Juventus. O mais preocupante é que o Como está na quinta posição, apenas seis pontos atrás.

    De certa forma, o empate de domingo ajudou no panorama geral, pois segurou a Juventus e aproximou o time em um ponto do retorno à Liga dos Campeões. Pelo menos foi assim que Allegri viu a situação.

    “Podemos ficar satisfeitos com o ponto”, disse ele, “pois ele nos permite dar mais um pequeno passo à frente. Matematicamente, estamos agora a apenas seis pontos de garantir nossa meta, o que significa vencer duas partidas.”

    Na verdade, os jogos são bem vencíveis. Além do Atalanta, que ocupa a sétima posição, os outros três estão todos na metade inferior da tabela. Um deles, o Cagliari, está à beira da zona de rebaixamento.

    Haverá oportunidades, então, para Pulisic voltar aos trilhos. Certamente haverá momentos em que ele receberá a bola, mesmo que continuem surgindo em posições que não se adequam ao seu estilo de jogo. Como ele disse, basta um desvio no joelho ou um erro defensivo para que aquele gol saia. Allegri acredita que isso está por vir.

    “Fiquem tranquilos”, disse o técnico do Milan, “até o final da temporada, Pulisic terá dado sua contribuição.”

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