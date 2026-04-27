“Ele não se encaixa totalmente aqui” – Por que a falta de gols de Christian Pulisic, estrela da seleção americana, no AC Milan se deve a questões táticas

Tanto Pulisic quanto Leão reconheceram que os rumores de um desentendimento foram exagerados. Eles surgiram após o que pareceu ser um momento tenso em meio às dificuldades do AC Milan. Logo depois, todo o time do AC Milan se reuniu após um gol para fazer uma combinação das comemorações características de Pulisic e Leão. Todos sorriram e riram. Estava tudo bem.

Mas nem tudo está bem. Tanto Pulisic quanto Leão continuam enfrentando dificuldades na formação tática de Allegri, que não foi projetada para tirar o melhor proveito deles. Apesar disso, o Milan continua insistindo no 3-5-2 em nome do equilíbrio. Em busca desse equilíbrio, Allegri está colocando dois alas juntos sem um atacante definido. Nesse sentido, os resultados não deveriam ser tão surpreendentes.

“Percebo que ele não se adapta totalmente a isso”, disse Allegri sobre Pulisic. “Eu pedi que ele jogasse na direita do meio-campo hoje à noite e Leão na esquerda, então ficamos sem um centroavante.”

Leão também está passando por longos períodos sem marcar gols. Ele não balança as redes desde 1º de março contra o Cremonese, já que tanto ele quanto Pulisic não conseguiram fazer a diferença em alguns dos jogos mais importantes do Milan nesta temporada. Sem Pulisic e Leão carregando o peso do ataque, os gols do Milan secaram. Os Rossoneri disputaram 18 partidas até agora em 2026 e marcaram mais de um gol em apenas cinco delas.

A situação piorou recentemente. Nos últimos quatro jogos, o Milan marcou apenas uma vez, somando apenas quatro pontos nesse período. Como resultado, o time caiu para o meio da tabela e agora ocupa a terceira posição, depois de passar grande parte da temporada na cola do líder da liga, o Inter.

A resposta parece simples, então: contratar um atacante e fazer o ataque voltar a funcionar. Allegri tem se mostrado relutante em fazer isso. Neste 3-5-2, o Milan está se defendendo muito melhor do que antes. Nesta temporada, o Milan sofreu 27 gols, o melhor da liga, depois de ter levado 43 na temporada passada.

A questão é se vale a pena o sacrifício. Vale a pena sacrificar o ataque para garantir esse tipo de estabilidade defensiva? Para igualar a marca de 61 gols da temporada passada, o Milan precisaria marcar 13 gols nos quatro últimos jogos da Série A.

Para piorar a situação, o Milan não tem um atacante em quem o clube possa realmente confiar. Niclas Fullkrug marcou apenas um gol. Santiago Gimenez, que voltou recentemente de lesão, ainda não balançou as redes em 12 partidas. Pode-se argumentar que Christopher Nkunku é um atacante, já que é uma opção mais central, mas mesmo ele tem apenas cinco gols em 28 partidas.

Felizmente para Pulisic, esse não é um problema que ele terá quando se juntar à seleção dos EUA, que parece mais bem equipada do que o Milan para colocá-lo nas posições certas em campo.