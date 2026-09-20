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Lamine Yamal Marcus Rashford Barcelona Manchester UnitedGetty Images
Muhammad Zaki
Traduzido por

'Ele não sabia o que é um Clásico!' - Lamine Yamal revela o duro choque de realidade de Marcus Rashford, astro do Man Utd, durante o empréstimo ao Barcelona

M. Rashford
L. Yamal
Manchester United
Barcelona
Real Madrid
Premier League
La Liga

Lamine Yamal revelou as dificuldades iniciais de Marcus Rashford no El Clasico durante seu período de empréstimo no Barcelona. A sensação adolescente explicou como o atacante do Manchester United aprendeu rapidamente as intensas exigências da maior rivalidade do futebol espanhol, transformando depois sua abordagem para ter uma atuação de destaque contra o Real Madrid.

  • Uma dura lição no El Clásico

    Rashford teve uma passagem produtiva pela Catalunha na última temporada, marcando 14 gols em 49 partidas, enquanto o Barcelona conquistava o título de La Liga e a Supercopa da Espanha. No entanto, sua introdução à rivalidade mais acirrada do clube não foi tranquila.

    O internacional inglês atuou na derrota por 2 a 1 para o Real Madrid no Bernabéu, no início de seu período por empréstimo. Sua atuação inicial deixou muito a desejar, com companheiros de equipe percebendo imediatamente sua falta de familiaridade com as pressões únicas desse confronto.

    Apesar daquela estreia difícil, o cria da base do Manchester United se adaptou rapidamente. Quando os dois gigantes espanhóis voltaram a se enfrentar no Camp Nou, o atacante marcou um espetacular gol de falta para ajudar o Barça a garantir o título em temporadas consecutivas e mostrou uma mudança dramática em sua intensidade de trabalho de modo geral.


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  • FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    A avaliação brutal de Yamal sobre Rashford

    Yamal agora falou sobre as dificuldades iniciais de seu ex-companheiro de equipe, destacando a curva de aprendizado acentuada exigida para quem não está familiarizado com o clássico. O adolescente observou que os jogadores formados na base absorvem uma mentalidade totalmente diferente desde muito jovens.

    "No primeiro El Clasico de Rashford, que perdemos por 2 a 1 no Bernabéu, eu o vi jogar e pensei: 'ele ainda não sabe o que é um Clasico'", disse Yamal à Movistar.

    "Depois, no segundo jogo, ele percebeu o que era um Clasico de verdade, marcando de falta e jogando com uma intensidade completamente diferente. Quando você vem de La Masia, desde o seu primeiro Clasico, você sabe do que se trata e sabe que aquela partida é uma batalha."


  • Mudanças táticas e a transferência de Anthony Gordon

    Apesar da integração bem-sucedida de Rashford e de suas contribuições para a conquista de dois títulos, o Barcelona decidiu não acionar sua opção de €30 milhões (£26 milhões) para tornar a transferência permanente. Em vez disso, o diretor esportivo Deco comandou uma investida ambiciosa de €70 milhões (£59 milhões) pelo ponta do Newcastle, Anthony Gordon, com o gigante catalão priorizando o jogador de 25 anos por buscar um perfil específico para reforçar o sistema de pressão alta de Hansi Flick, entendendo que o elenco havia carecido de energia sempre que Raphinha esteve ausente.

    "Somos extremamente gratos a Rashford", disse Deco. "Ele contribuiu muito na temporada passada, mas nossa ideia de jogo está muito mais ligada a Anthony. O estilo dele se encaixa no que o treinador procura. Precisávamos de mais intensidade."


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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    O que vem a seguir para Rashford sob o comando de Carrick

    Após sua saída da Espanha, Rashford se vê de volta a Old Trafford, atuando sob o comando de Michael Carrick. O atacante busca desesperadamente recuperar a forma, depois de não conseguir balançar as redes em suas primeiras cinco partidas desde o retorno ao clube de infância.

    O United vive atualmente um início miserável em sua primeira temporada completa com Carrick no comando. Com apenas uma vitória na Premier League até aqui e uma eliminação precoce na Carabao Cup pelas mãos do Brighton, Rashford precisará reencontrar sua intensidade agressiva de Clásico para ajudar a salvar a temporada.