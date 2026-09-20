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'Ele não sabia o que é um Clásico!' - Lamine Yamal revela o duro choque de realidade de Marcus Rashford, astro do Man Utd, durante o empréstimo ao Barcelona
Uma dura lição no El Clásico
Rashford teve uma passagem produtiva pela Catalunha na última temporada, marcando 14 gols em 49 partidas, enquanto o Barcelona conquistava o título de La Liga e a Supercopa da Espanha. No entanto, sua introdução à rivalidade mais acirrada do clube não foi tranquila.
O internacional inglês atuou na derrota por 2 a 1 para o Real Madrid no Bernabéu, no início de seu período por empréstimo. Sua atuação inicial deixou muito a desejar, com companheiros de equipe percebendo imediatamente sua falta de familiaridade com as pressões únicas desse confronto.
Apesar daquela estreia difícil, o cria da base do Manchester United se adaptou rapidamente. Quando os dois gigantes espanhóis voltaram a se enfrentar no Camp Nou, o atacante marcou um espetacular gol de falta para ajudar o Barça a garantir o título em temporadas consecutivas e mostrou uma mudança dramática em sua intensidade de trabalho de modo geral.
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A avaliação brutal de Yamal sobre Rashford
Yamal agora falou sobre as dificuldades iniciais de seu ex-companheiro de equipe, destacando a curva de aprendizado acentuada exigida para quem não está familiarizado com o clássico. O adolescente observou que os jogadores formados na base absorvem uma mentalidade totalmente diferente desde muito jovens.
"No primeiro El Clasico de Rashford, que perdemos por 2 a 1 no Bernabéu, eu o vi jogar e pensei: 'ele ainda não sabe o que é um Clasico'", disse Yamal à Movistar.
"Depois, no segundo jogo, ele percebeu o que era um Clasico de verdade, marcando de falta e jogando com uma intensidade completamente diferente. Quando você vem de La Masia, desde o seu primeiro Clasico, você sabe do que se trata e sabe que aquela partida é uma batalha."
Mudanças táticas e a transferência de Anthony Gordon
Apesar da integração bem-sucedida de Rashford e de suas contribuições para a conquista de dois títulos, o Barcelona decidiu não acionar sua opção de €30 milhões (£26 milhões) para tornar a transferência permanente. Em vez disso, o diretor esportivo Deco comandou uma investida ambiciosa de €70 milhões (£59 milhões) pelo ponta do Newcastle, Anthony Gordon, com o gigante catalão priorizando o jogador de 25 anos por buscar um perfil específico para reforçar o sistema de pressão alta de Hansi Flick, entendendo que o elenco havia carecido de energia sempre que Raphinha esteve ausente.
"Somos extremamente gratos a Rashford", disse Deco. "Ele contribuiu muito na temporada passada, mas nossa ideia de jogo está muito mais ligada a Anthony. O estilo dele se encaixa no que o treinador procura. Precisávamos de mais intensidade."
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O que vem a seguir para Rashford sob o comando de Carrick
Após sua saída da Espanha, Rashford se vê de volta a Old Trafford, atuando sob o comando de Michael Carrick. O atacante busca desesperadamente recuperar a forma, depois de não conseguir balançar as redes em suas primeiras cinco partidas desde o retorno ao clube de infância.
O United vive atualmente um início miserável em sua primeira temporada completa com Carrick no comando. Com apenas uma vitória na Premier League até aqui e uma eliminação precoce na Carabao Cup pelas mãos do Brighton, Rashford precisará reencontrar sua intensidade agressiva de Clásico para ajudar a salvar a temporada.
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