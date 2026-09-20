Rashford teve uma passagem produtiva pela Catalunha na última temporada, marcando 14 gols em 49 partidas, enquanto o Barcelona conquistava o título de La Liga e a Supercopa da Espanha. No entanto, sua introdução à rivalidade mais acirrada do clube não foi tranquila.

O internacional inglês atuou na derrota por 2 a 1 para o Real Madrid no Bernabéu, no início de seu período por empréstimo. Sua atuação inicial deixou muito a desejar, com companheiros de equipe percebendo imediatamente sua falta de familiaridade com as pressões únicas desse confronto.

Apesar daquela estreia difícil, o cria da base do Manchester United se adaptou rapidamente. Quando os dois gigantes espanhóis voltaram a se enfrentar no Camp Nou, o atacante marcou um espetacular gol de falta para ajudar o Barça a garantir o título em temporadas consecutivas e mostrou uma mudança dramática em sua intensidade de trabalho de modo geral.



